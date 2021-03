İstanbul Valiliği İl Hıfzısıhha Meclisi’nin yeni kararlarını açıkladı

İstanbul İl Hıfzısıhha Meclisi toplantısında, çok yüksek risk grubunda yer alan İstanbul için yeni kararlar alındı.

Buna göre, daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerin girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecek.

İstanbul İl Hıfzısıhha Meclisi saat 09.00’da İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplandı.

Toplantıda alınan kararlar, İstanbul Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımla kamuoyuna duyuruldu. İstanbul İl Hıfzısıhha Meclisi’nin gerçekleştirdiği toplantı sonrası alınan kararlara ilişkin yapılan açıklamada, “Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar gereğince 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, il bazlı uygulanacak tedbir ve kuralların illerin içerisinde bulunduğu risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) göre belirlendiği kontrollü normalleşme dönemine girilmiş ve İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi ile uygulanacak tedbir ve kurallar risk gruplarına göre belirlenmiştir. 29 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan kontrollü normalleşme döneminde iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar değerlendirilmiştir” denildi.

Açıklamada, İstanbul İl Hıfzısıhha Meclisi toplantısında alınan kararlara ilişkin şunlar kaydedildi:

“Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 29.03.2021 tarihli ve 5673 sayılı Genelge çerçevesinde 30 Mart 2021 tarihinden itibaren

1. Yeni bir karar alınıncaya kadar illerimizin risk grupları değiştirilmiş ve ilimiz Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller arasında yer almıştır.

2. İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 02.03.2021 tarihli ve 14 No.lu karar ile risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre – Hafta içi günlerde 21:00-05:00 saatleri arasında İlimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilmesine, – Hafta sonlarında Çok yüksek risk grubunda yer alan ilimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının, cuma günü saat 21.00’da başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05:00’da bitecek şekilde uygulanmasına,

Yukarıda belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 01.12.2020 tarihli ve 110 No.lu karar ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgeler ve bu doğrultuda alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları ile yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,

3. İlimizde yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerlerinde Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07:00- 19:00 saatleri arasında müşteri kabul edilmesine, Ancak bu işyerlerinde aynı masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilmesine,

Yeme-içme yerlerinin 19:00-21:00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21:00- 24:00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar günlerinde ise 10:00-20:00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine,

4. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklere dair İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 02.03.2021 tarihli ve 14 No.lu karar ile belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine,

5. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 02.03.2021 tarihli ve 14 No.lu karar ile belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine, Ancak çok yüksek risk grubunda yer alan İlimizde bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanmasına,

6. İlimizde daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla 09:00-19:00 saatleri arasında çalışabilmelerine,

7. İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde İlimizde yüzde 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07:00-19:00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine,

8. Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine İlimiz genelinde ağırlık verilmesine,

9. Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için aziz milletimizin bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesinin ve temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği de büyük bir etkendir.

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının 03.03.2021 tarih ve 3695 Genelgesi ile temel esasları belirlenen “Dinamik Denetim Sürecinin” kesintisiz şekilde uygulanmasına devam edilmesine, Salgının seyrini etkileyen (olumlu-olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer aldığı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli çalışmaların aksaklığa meydan verilmeden sürdürülmesi sağlanmasına, Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karar verilmiştir.”