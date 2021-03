Tüketici Konfederasyonu, “Tüketiciler Olarak Tükeniyoruz!

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), Tüketici ve Çevre Dernekleri Federasyonu (TÜÇEDEF) ve Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)larından oluşan Tüketici Konfederasyonu Girişimi açıklama yaptı.

Tüketici haklarının ilk kez dile getirilmesinden bu yana 59 yıl, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca Evrensel Tüketici Haklarının kabul edilişinden bu yana ise tam 35 yıl geçti. Türkiye’de 82 Milyon Tüketicinin haklarının korunması için hala var olan Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun çıkmasından bu yana da tam 28 yıl geçti.

Yaşanan her krizin, her siyasi olayın, iç veya dış politikadaki her çalkantının, faturası TÜKETİCİYE yani HALKA çıktığı gibi Dünyayı etkisi altına alan covit-19 virüsünün yol açtığı sorunlar nedeniyle, yaşanan ekonomik krizin yükü de tüketiciye çıkmıştır.

Açıklanan ekonomik paketlerde tüketici yok sayılmış, kredi kartları ve kredi taksitleri ödenemez duruma düşmüştür.

Dolaylı vergilerin artması, zamlar tüm hızı ile devam etmesi, işsizliğin artması nedeniyle tüketicinin alım gücü düşmüş yeterli gıda ile beslenemez duruma gelmiştir.

Pandemi nedeniyle tüketiciyi istismar edenler onların üzerinden haksız kazanç elde edenler çoğalmış, tüketicinin kazanılmış hakkı yok sayılmıştır. Yani tüketici TÜKENMİŞTİR.

Tüketici haklarının korunması ve evrensel tüketici haklarının ülkemizde karşılığını bulması için verilen büyük mücadeleler ile kazanılmış haklarda maalesef geriye gitmeler başlamıştır.

Tüketici mahkemelerinde dava öncesi arabuluculuk getirilmiş, kazanılmış hakların pazarlık konusu yapılmasının yolu açılmıştır.

Mevzuattaki eksiklik nedeniyle E Ticaret yolu ile tüketici mağdur edilmeye devam etmekte, kargolar da yaşanan sorunları çözüme kavuşturacak çözüm önerileri ise dikkate alınmamaktadır.

Siyasilerin boy gösterdiği maket üzerinden satış yapılan konutlarda yüzlerce vatandaş mağdur olmuş, çözüm için siyasiler ve yetkililer kapıları kapalı tutmaktadır.

İnternet, GSM, gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklı sorunları teknolojinin de gelişmesi ile tüketiciyi mağdur etmeye devam etmektedir.

Pandemi nedeniyle sözleşmelerden kaynaklı özel okullara ödenen ücretlerde mağdur olan yine velilerimiz olmuştur.

Üretim düşmüş fiyatlar yükselmiş, kendi kendine yeterli bir tarım ülkesi iken, kendi ürettiğimiz ürünleri ithal eder duruma gelinmiştir.

Çevre tahribatları devam etmekte, sağlıklı bir çevrede yaşam hakkımız yok edilmeye çalışılmaktadır.

Tüketicinin ekonomik zararlarının tazmininin önü kesilmektedir.

Geçmediğimiz köprüler ve gitmediğimiz hastaneler için ödeme yapmaya devam ediyoruz. Yani TÜKENİYORUZ

Tüm bu sorunların çözümü için, Kazanılmış haklarımızı korumak, Evrensel tüketici haklarımızın karşılığını bulmak için farklı dokularda farklı yapılarda olan dernek ve federasyonlarımız bir araya gelerek bir yıl önce Tüketici Konfederasyonu Girişim platformunu oluşturmuştur.

Örgütsel güç ve deneyimlerini birleştirerek, tüketici sorunlarının çözümünde politikalar üretmek ve bu politikaların yasal düzenlemelere kavuşması için lobi çalışmalarını sürdürecek TÜKETİCİ KONFEDERASYONU kuruluş çalışmalarını hızlandırarak, çok kısa sürede konfederasyonun kuruluşu kamuoyu ile paylaşacaktır.

Tüketici konfederasyonu Ülke çapında tüketici mücadelesi veren en eski ve en fazla üyeye sahip dernek ve federasyonlarımızın bileşiminden oluşmakta olup ülkemizde 120 noktada şube veya dernek veya federasyon şeklinde örgütlüdür.