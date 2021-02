ŞEHİR HASTANESİ OTOPARKI ÜZERİNDEN OTOPARK SORUNU

Erzurum Şehir Hastanesi; çok büyük, içine girdiğinizde gideceğiniz yere ulaşamayacaksınız hissini verecek kadar büyük. Bu kadar büyük, devasa bir hastane hastalar ve doktorlar açısından doğru mudur tartışılır ama bugün konumuz bu değil, konumuz hastaneye ve özellikle hastanenin otoparkına girince karşınıza çıkan, sorumlusu hastaneye araçlarıyla gidenlerin olduğu hak ihlalleri.

Son on beş günde iki kere gittiğim Erzurum Şehir Hastanesi otoparkında tespit ettiğim; otoparkın, tamamen dolu olduğu halde, en iyi ihtimalle %60-70 kapasite ile çalışıyor olmasıdır.

Her iki gidişimde de otoparkta yer bulamayınca otopark içinde birkaç tur atmak zorunda kaldım. Çıkarken diğer blokların otoparklarını da dolaştım, gözlemledim hepsinde durum aynı. Çoğu yerde iki araç ile dört otomobilin park edebileceği alan işgal edilmiş. Siz bu oranı bütün otoparklara dağıtın, park yeri bulamayan hasta, hasta sahibi otomobil sayısını hesap edin.

Hiç kimse gittiği yerin hastane, buraya gelen herkesin ya hasta olduğunu, ya hasta getirdiğini unutmamalı ki keyfine gidilen yerlerde bile böyle bir hak ihlali, böyle bir kul hakkına girme olmamalı.

Şimdi otoparktaki bu düşüncesizlik karşısında hastane yönetimi ne yapsın her otomobilin başına bir değnekçi mi diksin? İnanın 20 – 25 dakikaya zor yer buldum. Hastanızın olduğu ve işinizin acil olduğunu düşünün ve karar verin.

Park sorunundan direkt olarak sorumlu olmasa bile hastane yönetimi bu şekilde park ederek hak ihlali yapanlara, kendisinden sonra gelen hastaların sıkıntı yaşamasına sebep olanlara, mümkünse, yaptırım uygulamalıdır.

İğneyi kendimize batıralım çuvaldızı başkasına; şu an pencereden bakınca karşımda on yedi arabanın rahatlıkla park edeceği alana on bir arabanın park etmiş olduğunu ve o alanda bir araç daha park edecek yer kalmadığını görüyorum.

İki arabanın arasındaki çizgiyi ortalayarak sağına, soluna park edilmesine engel olanlar, açılı girilecek alana düz girerek diğer aracın girmesine engel olanlar var. Senden sonra gelen komşunun, misafirin park etmesine engel oluyor, hakkını yiyorsan burada yanlış bir şey var demektir ki bizler de üniversite hocası olacağız güya.

Düşüncesizce park etme sorunu bütün şehirlerde, hastaneler dâhil diğer bütün otoparklarda, sokaklarda, her yerde var. Yapacağımız tek şey insanlığın gereğini yerine getirmek, duygudaşlık yapmak ve bizden sonra gelecek olanları düşünmektir bu da insan olan için zor olmamalı sanırım.

AHMET BERHAN YILMAZ