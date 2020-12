KVKK Eğitimi

KVKK eğitimi son dönemde giderek daha da yaygınlaşan ve tüm kurumlarca tamamlanması gereken bir eğitimdir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) maddelerinin anlaşılması ve eksiksiz bir şekilde uygulanması için verilen bir eğitimdir. İçeriği itibariyle kanunun temel maddelerinin kavranmasını ve benimsenmesini sağlar.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çeşitli kurum ve kuruluşlarda yer alan bilgilerin artması ve nasıl saklanması gerektiği konusunda tereddütlerin yaşanması üzerine çıkarılmıştır. Tüm kişilerin ve kurumların bu kanun maddelerine uyma zorunluluğu vardır. Uymayan kişiler hakkında yasal işlem başlar ve ceza ile karşılaşırlar. Bu gibi ceza alma durumlarıyla karşılaşmamak için Kişisel Verilen Korunması Kanunu maddeleri iyi bir şekilde öğrenilmeli ve daha fazla vakit kaybetmeden uygulamaya geçirilmelidir.

KVKK Nedir?

KVKK, bir kısaltmadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun baş harflerinden oluşur. Bu kanun giderek daha çok duyulmuş ve daha fazla merak edilmiştir. Maddelerine uymanın zorunlu olması ve ihlal edilmesi halinde ceza ile karşılaşılacak olması, hızlı bir şekilde öğrenilmesini zorunlu kılmıştır. Kişilerin özel bilgilerin kanuna aykırı şekilde paylaşılması suç teşkil eder. Kanun ihlali yapmamak için kişisel verilerin en doğru şekilde korunması esastır.

KVKK eğitimi dinamik bir eğitimdir. Bu eğitim ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun tüm önemli maddeleri öğrenilmiş olur. Kanunun asıl hedefi ise bireylerin kişisel hak ve özgürlüklerinin korunmasıdır. Bu kanun maddeleri uygulandığında kişilerin özel hayatına air veriler de güvende tutulmuş olur. İnsanlar özel bilgilerini çeşitli kurum ve kuruluşlarla paylaştıklarında, kanun maddeleri sayesinde bu bilgileri güvende olur. Kişinin bilgisi dahilinde olmadan verilerin paylaşılması mümkün olmayacaktır.

KVKK Eğitiminin Amacı

KVKK eğitimi amacı itibariyle tüm kurum ve kuruluşların çalışanları için gerekli bir eğitimdir. Günümüzde kişisel verilerin doğru ve düzgün bir şekilde saklanması çok önemli bir konu haline gelmiştir. Dokümantasyonun kanun maddelerine uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Verilerin doğru şekilde gruplanması ve hangi verilerin hangi koşulda paylaşılabileceği öğrenilmelidir.

Kişiler, bu kanuna göre bilgilerinin korunmadığı için şikayette bulunma hakkına sahiptir. Eğer haklı bulunurlarsa, kurumlar bir ceza ile karşılaşırlar. Bu durumda kişilerin hak ve özgürlükleri ihlal edildiği için suç işlenmiş olur. Bireylerin hak ve özgürlüklerini güvence altına almayı hedefleyen bu kanuna uygun şekilde davranılması bu nedenle önem taşır.

KVKK Eğitim İçeriğinde Hangi Konular Yer Alır?

KVKK eğitimi ağırlıklı olarak KVKK maddelerini içerir. Bu maddeler üzerinden eğitim şekillenir. Asıl önemli olan ve atlanmaması gereken kanun maddelerine öncelik verilir. Hukuk dilinde yazılmış bu kanun maddelerin iyi bir şekilde anlaşılması ve öğrenilmesi sağlanır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı davranılmaması için gereken tüm detaylara değinilir.

KVKK eğitiminde akla takılan sorular soru-cevap kısmında sorulabilir. Teknik alt yapıdan, verilerin paylaşılma koşullarına kadar birçok konuda akla takılan sorular olabilir. Bu sorular eğitim esnasında açıklanarak netliğe kavuşturulur.

Kişisel verilerin korunması ile birlikte kişisel değeri olan ve bireylerin özel bilgilerini içeren veriler güvence altına alınır. Bu anlamda bakıldığında her verinin eşit gizliliğe sahip olmadığı anlaşılabilir. Bu nedenle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda da veriler gruplandırılmıştır. KVKK eğitimi sırasında bu gruplandırma esaslarına da değinilir.

KVKK Eğitiminin Hedefi

KVKK eğitimi için özel ve kamu kuruluşlarından talep olabilir. Eğitimin tamamlanması için zaman kaybetmemek önemlidir. Kanun geçerlidir ve her an kurum ve kuruluşlar kanuna uyulmadığı gerekçesi ile bazı cezalarla karşılaşabilirler. Bu cezalar kişilerin şikayetleri üzerine olabileceği gibi, denetimler esnasında fark edilen eksiklikler nedeniyle de olabilir. Her iki durumda da bu cezalar kurum ve kuruluşlar için olumsuzluk demektir.

Zaman kaybetmeden çalışanların ve özellikle veri sorumlularının KVKK eğitimi tamamlanmalıdır. Ayrıca eğitimde açıklanan konular doğrultusunda teknik alt yapı oluşturulmalıdır. Kanun maddeleri vakit kaybetmeden hayata geçirilmeli ve eksiksiz bir şekilde uygulanmalıdır. Bu sayede kişisel veriler en doğru şekilde korunmuş olacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu maddeleri de bu sayede eksiksiz uygulanır ve herhangi bir ceza durumu ile karşılaşılmaz.

KVKK eğitiminden sonra kanun maddelerine uygun hareket edilebilir. Eksiksiz bir şekilde verilerin saklanması mümkün olur. Kişisel veriler doğru şekilde gruplanır ve dosyalanır. Bu eğitim içeriği ile birlikte Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun en temel maddeleri öğrenilmiş olur.