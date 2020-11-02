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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Sağlık » CEVİZ MUCİZESİ
CEVİZ MUCİZESİ


Kardiyoloji Uzmanı Dr Emre Ertürk “Journal of the American College of Cardiology (JACC) Yayınlanan son araştırma beslenme ve kardiyovasküler hastalıklardan korunma konusunda ufuk açıcı verileri ortaya koydu.”

Uluslararası alanda sağlıktaki  son gelişmeleri aktaran Kardiyoloji Uzmanı Dr Emre Ertürk

Kırmızı ve işlenmiş et, rafine tahıllar ve şekerli içecekler vücutta artan iltihaplanma ile ilişkilendirildiğini ifade eden Dr Emre Ertürk “Antienflamatuvar gıdalarla dolu diyetlere kıyasla daha sonra kardiyovasküler hastalık ve felç riskini artırabildiği anlaşıldı” sözlerine ekledi.

“Araştırmacılar,  enflamatuar biyobelirteçlerdeki  güçlü ilişkileri gösteren önceden tanımlanmış 18 gıda grubuna dayanan gıda/yaş ilişkili inflamasyon düzeylerini değerlendirmek için gıda temelli bir diyet indeksi kullandılar. 

Fiziksel aktivite, ailede kardiyovasküler hastalık öyküsü ve multivitamin kullanımı gibi diğer risk faktörleri kontrol edildikten sonra, sonuçlar proinflamatuar diyet tüketen katılımcıların tüketenlere kıyasla% 46 daha yüksek kardiyovasküler hastalık riski ve% 28 daha yüksek inme riskine sahip olduğunu gösterdi. “

Araştırmacılar, sonuçlara dayanarak, iltihapla mücadeleye yardımcı olmak için daha yüksek antioksidan ve lif içeren gıdalar tüketmeyi öneriyor: 

  • Yeşil yapraklı sebzeler (lahana, ıspanak, lahana, roka)
  • Sarı sebzeler (kabak, sarı biber, fasulye, havuç)
  • Tam tahıllar, 

Kardiyolog Dr Emre Ertürk ,Ayrıca rafine şeker ve tahılların, kızartılmış yiyecekler, gazlı içecekler ve işlenmiş, kırmızı  etin tüketiminin de azaltılmasını  önerdi. “ Çünkü bu yiyecekler proinflamatuar diyet indeksine en büyük katkıda bulunanlar arasındadır.”

CEVİZ MUCİZESİ

Araştırmalar CEVİZİN   bir bireyin normal beslenmesine  dahil edilmesinin inflamatuar biyobelirteçleri nasıl iyileştireceğini değerlendirdi.

Toplam 634 katılımcıya ceviz içermeyen bir diyet veya düzenli olarak ceviz içeren bir diyet (günde yaklaşık 30-60 gram) verildi. İki yıllık bir takip süresinden sonra sonuçlar, cevizle diyet yapanların, test edilen iltihaplı biyobelirteçlerin 10’unda vücuttaki iltihaplanma düzeylerini önemli ölçüde azalttığını gösterdi.Düzenli ceviz tüketimi anti-enflamatuar etkisi yanında kardiyovasküler hastalık riski üzerindeki yararı ortaya çıktı 


Dr Emre Ertürk

Kardiyoloji  Uzmanı

☎️ 0 (216) 565 40 65 

🌐 www.emreerturk.com.tr

📍Merdiveköy Mah Şahika Sok No:32 Göztepe /İstanbul

📆 06 Kasım 2020 Cuma 17:19   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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