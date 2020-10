ANKARA’DAN BİR DERGİ GELDİ: “ÇAYYOLU”

Ankara/Çayyolu’nda, bir kültür sanat ve edebiyat dergisi doğdu. Çayyolu Kültür Sanat Edebiyat Dergisi... İki ayda bir yayımlanacak derginin 3.sayısı, 1 Kasım’da dolu bir içerikle çıkıyor. Ülkemizin en önemli şairlerinden Veysel Çolak da, yeni sayıda olacak. Edebiyatseverler dergiye, internet sitelerinin yanı sıra Kadıköy Mephisto Kitabevi’nden ulaşabilecek.

Çayyolu Kültür Sanat Edebiyat Dergisi’nin imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü Kâmil Akdoğan. Akdoğan, hem yayıncı hem de şair/yazar. “Tülün Ardındaki Ay”, “Türkiye Yerel Edebiyat Dergileri Albümü”, “Antakyalı Hoca Hanım”, “Oğuz Akdoğan Şiirleri” ve “Antakyalı Yazılar” kitaplarından bazıları.

Akdoğan dergi hakkında, “Düzgün, dürüst, namuslu, ilkeli bir dergi oluşturma peşindeyiz. Yerel bir dergi değiliz. Dergimizde şiir, öykü, makale, kitap tanıtımı, deneme ve edebiyat/sanata dair güzel olan her şey var. Yazarı her kim olursa olsun, sayfalarımızdan bir tek kişi incinmeyecek, ötelenmeyecek. Hiç kimsenin yaşam biçimine, kültürüne kem söz edilmeyecek. Seçtiğimiz yazı ve görseller ile gençliğe ve çocuklara önem verdiğimizi her sayıda göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Çayyolu Kültür Sanat Edebiyat Dergisi’nin iletişim adresleri ise şöyle: “www.cayyoludergisi.com – iletisim@cayyoludergisi.com”