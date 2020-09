Benler Neden Olur, Ben Aldırma Nasıl Yapılır?

Cilt rengini melanin denen maddeden almaktadır. Bu melanin isminde ki madde cilde eşit bir şekilde dağılamadığında ben yani tıbbi ismiyle nevüs ortaya çıkar. Normal melanin eşit bir şekilde dağılarak cilde rengini eşit verir ancak bazı durumlarda dağılamaz ve bir alanda toplanır. Bunun sebebi bilimsel olarakta henüz kesin ve net bir şekilde bilinmemektedir.

Benler vücudun her yerinde ortaya çıkabilen bir problemdir ve renkleri cilt renginde olabildiği gibi pembemsi ya da kahverengi de olabilmektedir. Bazı benler cilt ile aynı seviyedeyken bazıları kabarık ve değişik şekillerde de olabilir.

Ben Tedavisi Olmak Gerekir mi? Ben Aldırmak Kanser Yapar mı?

Benlerin tedavisi mutlaka yapılmalıdır diye bir şey söylemek doğru olmasa da her benin küçükte olsa kanserleşme riski söz konusu olabilir. Bu doğrultuda mevcut benlerin aldırılması kanser oluşma riskinin önüne geçmeyi sağlamaktadır.

Toplumda beni ellersen, oynarsan ya da aldırırsan kanserleşir gibi bir düşünce vardır ancak bu söylemin herhangi bir bilimsel ispatı ya da kaynağı bulunmamaktadır. Ben tedavi edilirse benin kanserleşme riski de ortadan kaldırılmaktadır.

Ben Tedavisinde En İyi Yöntem Hangisidir, Nasıl Yapılır?

Sağlık problemlerinin bir çoğunda olduğu gibi ben tedavisinde de hangi yöntemin kullanılacağı benin yapısı ile ilgilidir. Her vaka için her yöntemin kullanılabilmesi uygun ve mümkün değildir. Tedavi merkezlerinde her vakayı tedavi edebilecek ekipman ve donanımın olması gerkir.

Benler yapısına uygun yöntemle tedavi edildiği taktirde hiç iz kalmaz yada sohbet mesafesinden görülebilecek belli belirsiz hafif biz iz kalır.

Ben tedavisi günümüzde lazer, radyo frekans ve plazma gibi gelişmiş yöntemlerle yapılabilir. IDEA TIP’ın tüm şubelerinde bu yöntemler güncel olarak kullanılmaktadır.

Ben tedavisinde kullanılan yöntemleri kısaca tanıyalım.

Lazerle Ben Aldırma

Lazer sağlık alanında bir çok problemin tedavisinde kullanılan etkili ve başarılı bir yöntemdir. Ancak her benin tedavisi lazer ile yapılamaz. Sadece yüzeysel ve cilt renginden daha koyu benler lazerle tedavi edilebilir.

Cilt seviyesinden kabarık, cilt renginde veya cilt renginden açık renkte ki benler ise lazer ile tedavi edilememektedir.

Plazma İle Ben Tedavisi

Plazma yöntemiyle yapılan ben tedaviside lazer tedavisinde olduğu kabarık benlere uygulanamaz. Plazma cihazı ile yapılan tedavide cihaz cilde temas ettirilmeden uygulama yapılır. Cilt ile cihaz arasında hava iyonize olur. Bu iyonizasyon durumu ile arada ki hava maddenin katı,sızı ve gaz hali gibi dördüncü hali olan plazma şekline girer. Bu plazma etkisi ile ben tedavi olur.

Radyo Frekans Yöntemiyle Ben Tedavisi

Kısaca RF olarak tabir edilen radyo frekans, radyo dalgalarının ısı enerjisine dönüştürülmesini sağlayan bir cihazdır. Hassas olması ve yüksek ısısı sayesinde ben tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Yüzeysel, kabarık fark etmeksizin her türlü benin tedavisinde rahatlıkla kullanılabilir.

Radyo frekans cihazının yüksek ısıya sahip olmasından dolayı benler rahatlıkla milimetrik şekilde buharlaştırılır.

