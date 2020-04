CİNGİL, HANİ ÖZEL HASTANELERDE KORONA TEDAVİSİ ÜCRETSİZDİ?

Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Genel Sekreteri Av.Onur Cingil korona virüs salgını sebebiyle özel hastanelerde uygulanan tedavilerin ücretli olup olmaması konusunda açıklama yaptı.

Cingil, “Türkiye resmi olarak 11 Mart’tan bu yana Korona virüsü ile resmi olarak bir mücadele halinde.

Kamuoyunun da bildiği gibi, bu virüsün en önemli özelliklerinden biri çok hızlı yayılmasıdır. Yani, öldürme gücünden daha önde olan bir özelliği var ki o da yayılma gücü.

Bu durum, bir anda on binlerce kişi hatta yüz binlerce milyonlarca kişiye virüsün bulaşması, herkesin doğal olarak hastanelere akın etmesi ve en nihayetinde hastanelerin dolup taşarak sağlık sisteminin çökmesine sebep olabilmekte.

İşte bunu önlemek, hastane, acil servis, yatak, solunum cihazı kapasitesini arttırabilmek için Sağlık Bakanlığı 20/03/2020’de 14500235-403.99 sayılı Genelgenin 1. Maddesi ile “Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların, COVID-19 tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, Devlet ve Vakıf Üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılmasını” zorunlu hale getirmişti. Bu da artık Korona ile mücadelede özel/devlet hastanesi ayrımı olmadığı anlamına gelmekteydi. Nitekim, aynı tarihlerde Sağlık Bakanı basın açıklamasında da gazetecilerden gelen soruya net bir şekilde cevap vermiş ve tüm hastanelerde korona tedavisinin ücretsiz yapılacağını söylemişti.

Peki gerçek böyle mi? Yapılan küçük çapta bir araştırma ile İstanbul’daki bazı özel ve vakıf hastaneler arandığında hastanelerin birkaç farklı ücret uygulaması yaptığı ve tedavileri de ücretsiz yapmadığı tespit edilmiştir. Bazı hastaneler “testi ücretsiz” “muayeneyi ücretli” yaparken, bazıları “hem muayeneyi hem de yatışı ücretli” olarak uygulamakta. Muayene ücretleri 400 – 700 TL arasında değişirken, yatış ücretleri ise 300 TL ila 7000 TL arasında değişmekte.

Buna göre, ya yönetenler bu durumdan haberdar bu duruma göz yumuyor ya da özel hastaneler Bakanlığın genelgesini takmıyor ve vatandaştan haksız kazanç elde ediyor.

Her iki durumda da zarar gören vatandaşlarımız yani tüketiciler. Tüketicinin her iki durumda da yapacağı bir şey var ki, Genelge ve Sağlık Bakanının sözleri çerçevesinde korona ile ilgili tedavi çerçevesinde kendisinden istenen her ne isim altında olursa olsun hiçbir bedeli ödememesi ve eğer ödediyse de bu bedelleri geri istemek üzerine dava açıp genelgeye aykırı olarak hareket eden özel sağlık kuruluşları hakkında da suç duyurusunda bulunmasıdır. Bu bedeller geri iade edilmezse de tüketici hakem heyetleri ve/veya Tüketici Mahkemelerine başvurulması gerekmekte.

Son olarak önemle belirtmek gerekir ki, Bakanlık gerekli denetlemeleri yaparak kamuoyunu derhal aydınlatmalı; Özel hastaneler de bu konuda derhal bir açıklama yapmalıdır.