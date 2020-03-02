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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » KORONA, UMRE, STOK…
Ahmet Berhan Yılmaz
KORONA, UMRE, STOK…


Umre İbadetini yerine getirerek yurda dönen, dönecek olan vatandaşlarımız Allah ibadetlerinizi kabul etsin.

Bakınız 21.000 kişiden bahsediyoruz ve sizler devletimizin aldığı tedbirlere, bakanlığın 14 gün kuralına mutlaka uyunuz.

Sokağa çıkmayınız, misafir, tebrik, kutlama kabul etmeyiniz, insanlarla bir araya gelmeyiniz.

Sizler ve çevrenizdekiler dikkat etmediğiniz takdirde yayılacak virüs bulaşması, hastalanma ve ölümlerin müsebbibi olur, hem bu dünyada, hem ahirette sorumlu olursunuz.

Televizyonlarda izledikleriniz bir filmin fragmanı değildir, panik olmanın bir anlamı yoktur ama başlarsa sonu gelmez, bu işin şakası yoktur, müsebbibi sizler olmayınız.

Öte yandan gıda ve ihtiyaç maddesi stoku yapan her bir kişi, her bir firma, fiyatları zalimce artıran her bir iş yeri sahibi; ihtiyacınızdan fazla aldığınız her bir ürün, bir başkasının aç kalmasına sebep olacaksa, fiyat zammı insanları zor durumda bırakacaksa, yaptığınız hırsızlık, sahtekârlık, kul hakkına girmek değil de nedir?

Hani övünüyoruz ya, çılgın Türkler, diyoruz ya, hani savaş meydanında su, su diye inlerken su geldiğinde şuradan bir ses geliyor, sen beni bırak suyu ona götür deyip şehit düşenlerden bahsediyor da övünüyoruz ya, sakın bir daha kimse övünmesin çünkü biz o kişilerin çok uzağındayız çok.

AHMET BERHAN YILMAZ2 Ek

📆 17 Mart 2020 Salı 20:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 25 9 7 9 29 30 -1 34
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 25 7 4 14 26 42 -16 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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