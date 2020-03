KORONA, UMRE, STOK…

Umre İbadetini yerine getirerek yurda dönen, dönecek olan vatandaşlarımız Allah ibadetlerinizi kabul etsin.

Bakınız 21.000 kişiden bahsediyoruz ve sizler devletimizin aldığı tedbirlere, bakanlığın 14 gün kuralına mutlaka uyunuz.

Sokağa çıkmayınız, misafir, tebrik, kutlama kabul etmeyiniz, insanlarla bir araya gelmeyiniz.

Sizler ve çevrenizdekiler dikkat etmediğiniz takdirde yayılacak virüs bulaşması, hastalanma ve ölümlerin müsebbibi olur, hem bu dünyada, hem ahirette sorumlu olursunuz.

Televizyonlarda izledikleriniz bir filmin fragmanı değildir, panik olmanın bir anlamı yoktur ama başlarsa sonu gelmez, bu işin şakası yoktur, müsebbibi sizler olmayınız.

Öte yandan gıda ve ihtiyaç maddesi stoku yapan her bir kişi, her bir firma, fiyatları zalimce artıran her bir iş yeri sahibi; ihtiyacınızdan fazla aldığınız her bir ürün, bir başkasının aç kalmasına sebep olacaksa, fiyat zammı insanları zor durumda bırakacaksa, yaptığınız hırsızlık, sahtekârlık, kul hakkına girmek değil de nedir?

Hani övünüyoruz ya, çılgın Türkler, diyoruz ya, hani savaş meydanında su, su diye inlerken su geldiğinde şuradan bir ses geliyor, sen beni bırak suyu ona götür deyip şehit düşenlerden bahsediyor da övünüyoruz ya, sakın bir daha kimse övünmesin çünkü biz o kişilerin çok uzağındayız çok.

AHMET BERHAN YILMAZ2 Ek