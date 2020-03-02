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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » 3’üncü kattan düşen bebek ağır yaralandı
3’üncü kattan düşen bebek ağır yaralandı


8 aylık bir bebek, 3’üncü kattaki evlerinin balkonunda 4 yaşındaki ağabeyinin kucağından kayarak aşağıya düştü. Ağır yaralanan bebek hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre annesi yanında olmadığı esnada 4 yaşındaki A.C.Y. ile 8 aylık kardeşi Emre Can Y. balkonda oturuyordu. Balkonda bir süre sonra taburenin üstüne çıkıp kardeşini kucağına alan A.C.Y.’nin kucağındaki 8 aylık Emre Can aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşlar ve anne minik bebeği önce Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne götürdü. Bebek oradan da Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne sevk edildi. Emre Can Y. yoğun bakıma alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

‘Kardeşini attı’ iddiası

Çevredeki vatandaşlar ise konuyla ilgili olarak A.C.Y.’nin genelde her şeyi aşağıya attığını söyleyerek kardeşini de bilmeden aşağıya atmış olabileceğini iddia etti. Olayla ilgili polis ekipleri çok yönlü incelemelerini sürdürüyor.

📆 10 Mart 2020 Salı 17:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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