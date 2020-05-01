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Büyükada’daki karantina altındaki atların içler acısı hali


Adalar’da 105 atın ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmesinden sonra karantina altındaki çadırlarda kalan atların içler acısı hali kameralara yansıdı.Görüntülerde atların bitkin düştüğü ve soğuktan zor anlar yaşadığı görülüyor.

Adalar’da at vebası diye bilinen ruam hastalığı teşhis edildikten sonra 81 at itlaf edildi. İtlaf edilen at sayısı daha sonra 105’i buldu. İstanbul Valiliği 3 ay süreyle faytonlara at koşmayı yasaklarken, 1184 at, sahiplerinden alınarak karantina ahırlarına konuldu. Atların karantina altındaki çadırlardaki görüntüleri ise yürekleri burktu. Çoğu atın bitkin düştüğü ve soğukta zor anlar yaşadığı görüldü. Çadırlar içinde kalan atların içler acısı hali hayvanseverlerin tepkisini çekti.

📆 10 Şubat 2020 Pazartesi 11:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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