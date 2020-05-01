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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Biberon Deyip Geçmeyin
Biberon Deyip Geçmeyin


Bebekleri bütün anneler ve babaların en önemli yaşam kaynağıdır. Onları kucaklarına aldıktan itibaren her zaman onun için her şeyin en iyisini araştırıp, almaya özen gösterirler. Çünkü küçücük vücutları çok savunmasız olduğu için her türlü bakteriye ve mikroba karşı dayanıksızdır. Bu çerçevede anne ve babalar, kullanacakları ürünlerin her zaman kaliteli ve kanserojen madde içermeyen ürünler olmasına özen gösterirler. Araştırılarak ve özenle seçilecek en önemli bebek bakım ürünü biberon olarak göstermek mümkündür.

Kaliteli Biberon Sağlıklı Bebekler

İçinde hazırlayacağınız süt ve mamalar bebeğinizin beslenmesi için önemlidir. Sağlıklı bir biberonda verilen süt ve mamanın çocuğunuza hiçbir zararı olmaz. Biberon seçimi önemli bir konudur. Kalitesi, sağlığa zararlı olup olmadığı, kanserojen madde içerip içermediği oldukça önemlidir. Birçok sağlıklı biberon çeşidi vardır. Cam biberon, silikon başlıklı biberon, anti bakteriyel biberon, bu ürünlerden bebeğinize en uygun olanı tercih edebilirsiniz. Birbirinden güzel biberon çeşitlerinin bulunduğu https://shop.nuk.com.tr/biberon adresini ﻿ziyaret edebilir, bebek bakımı ile ilgili ürünleri inceleyebilirsiniz.

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📆 23 Ekim 2019 Çarşamba 22:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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