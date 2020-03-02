Anadolu Yakası’nın en büyük sanayi ve ticaret merkezi İSTİM yapılıyor

İstanbul Tuzla’da Anadolu Yakası’nın en büyük sanayi ve ticaret merkezi olarak yükselecek İSTİM’in temeli atıldı ve yapımı devam ediyor. Kazanç ve gelecek vadeden projede, çeşitli büyüklüklerde 702 dükkân ve 55.000 metrekarelik depo yer alacak.

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda önemli bir yatırım daha hayata geçiriliyor. Üretim ve depolama yapan firmaların tüm ihtiyaçlarını sağlayabilecek İstanbul Sanayi ve Ticaret Merkezi’nin (İSTİM) temeli atıldı. İSTİM, her sektöre uygun yük taşıma kapasitesine sahip statik yapısı, büyüklüğü ve model proje özelliği ile sanayi ve depolama faaliyetlerine yeni bir anlayış getirecek. İSTİM, 12 metre yüksekliğiyle depolamaya ciddi oranda katkı sağlarken 4,10 metre yüksekliğindeki endüstriyel kapılarıyla da araçların giriş çıkışlarına hız kazandıracak. Tırların rahat geçiş ve manevra yapabilmesi amacıyla yolların genişliği optimum olarak tasarlanan İSTİM’de, firmalara, beklentilerin de ötesinde kolaylık sunulacak. Bölgenin en yeni teknolojik, prestijli ve inovatif projesi olan İSTİM, firmaların birçok sıkıntısını sonlandıracak. Merkez, Tuzla’da E-5 Karayolu’na sıfır konumuyla da avantaj sağlıyor.

HEDEF MAKSİMUM KAZANÇ

Şirket ortaklarından Bekir Kılıç; “Mega şehrimizin üretim ve depolama ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz projemiz İSTİM, İstanbul’un yeni sanayi ve ticaret merkezi olarak öne çıkacaktır. E5 Karayolu’na sıfır konumda yer alan İSTİM projemizle, ticaretin yanı sıra firmaların üretim, depolama ve lojistik ihtiyacına kalıcı çözümler sunuyoruz. Maksimum verim sağlayan son teknoloji ekipmanlarımızla 76 metrekareden 2 bin metrekareye kadar, tek katta üretim, depolama ve satış hacmine sahip olan projemiz, toplamda 185.000 metrekarelik satılabilir net alana sahip. Maksimum verim hedeflediğimiz için, İSTİM’in her ayrıntısını özenle projelendirdik. Her iş yerine tır-kamyon girişi, yüksek enerji altyapısı, geniş kolon aralıklarıyla, İSTİM’de firmaların her ihtiyacına karşılık veriyoruz. Proje ayrıca lokasyonu, yüksek istihdam imkanı, hususi teknik alan ve otoparkları ile, firmaların gelişimini destekleyecek üstün özelliklere sahip. Arsa ve KDV dahil toplamda 1,5 milyar liralık bir yatırım tutarıyla projemizi 36 içinde tamamlamayı öngörüyoruz” dedi.

2017 yılından beri İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen proje; üniversite-iş dünyası ortaklığına da güzel bir örnek teşkil ediyor. İnşaat çalışmaları tüm hızıyla süren proje, Aralık 2021’de hizmet vermeye başlayacak.

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