KADFEST ile Kadıköy’de Caz Günleri 25 Eylül’de başlıyor

KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali kapsamında düzenlenen Caz Günleri 25 Eylül’de başlıyor. Konserler, sergi, paneller ve film gösterimleriyle dolu bir programla meraklılarıyla buluşacak festival Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, Fenerbahçe Parkı ve Kalamış Parkı’nda düzenlenecek etkinliklerle 28 Eylül’e kadar sürecek.

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği, geniş yelpazedeki sanat etkinliklerinin ve farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle Kadıköy’e yeni bir soluk getiren KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali, Eylül ayı programını Caz olarak belirledi. Temmuz ayında “Yıldızlar Altında Sinema” ile başlayan, Ağustos ayında “Çizgi ve Sahaf Günleri” ile devam eden program Eylül ayında “Caz Günleri” ile 2019 sezonunun kapanışını gerçekleştirecek.

BERLİNLİ CAZ BESTECİLERİ ORKESTRASI JAY JAY BE CE KALAMIŞ PARKI’NDA

Caz Günleri, şef Christof Griese yönetimindeki Berlin Caz Bestecileri Orkestrası JayJayBeCe konseri ile 25 Eylül Çarşamba, 20.30’da, Kalamış Parkı’nda yapılacak görkemli bir açılışla başlayacak.

FOTOĞRAFLAR VE MÜZİK ÖRNEKLERİYLE CAZIN ALMANYA TARİHİ

Festival’in ikinci günü Türkiye’de Caz Eğitimi ve Öğretimi adlı panelle başlıyor. Panel, Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde saat 17.30’da başlayacak. Moderatörlüğünü Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları öğretim üyesi, müzikolog Alper Maral’ın yaptığı panelde Yeşim Pekiner (Bahçeşehir Üniversitesi), Gülden Teztel (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi), Şenol Küçükyıldırım (Yıldız Teknik Üniversitesi), Burak Durman (Hacettepe Üniversitesi) konuşmacı olarak yer alacak. Panelin ardından fotoğraf ve müzik örnekleri ile cazın Avrupa’daki tarihini anlatan Caz Almanya’yı Fethediyor sergisinin açılışı gerçekleşecek. Sergi Türkiye’de caz müziği ve kültürü anlamında en kapsamlı sergi olma özelliğini taşıyor. Birinci Dünya Savaşı’nda ABD ordusu bünyesinde yer alan Afrika ve Amerikalı müzisyenlerden oluşan orkestraların müzikleriyle, Avrupa’ya ilk adımını atan cazın, Avrupa’ya yayılması ve 1920’li yılların Berlin merkezli Almanya’nın eğlence ve kültür hayatında bıraktığı izler ve eğilimler taşıyan sergi, 13 Ekim’e kadar Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’ndeki tarihi manastır binasında gezilebilecek. Festivalin ikinci günü Fenerbahçe Parkı’nda düzenlenecek Yinon Muallem – Funky Dervish ve Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde düzenlenecek Remi Panossian Trio Konser ile son bulacak.

‘CAZ NEREYE’ SORUSUNUN CEVABI BU PANELDE

Festival Cadillac Records adlı film gösterimiyle üçüncü gününün açılışını yapıyor. Darnell Martin’in yönetmenliğini yaptığı, 1950 ve 60’ların Chicago’sunda Amerika’nın en önemli müzik efsanelerinin uçlardaki yaşamlarının anlatıldığı film Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde 15.00’de başlayacak. Festival Caz Nereye? konulu panelle devam edecek. Feridun Ertaşkan’ın moderatörlüğünde, müzisyen Şevket Akıncı, Evrim Demirel ve Güç Başar Gülle’nin konuşmacı olarak yer alacağı panel Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde saat 18.00’de. Panelin ardından ilerici müzik konusunda çalışmalar yapan davul virtüözü Turgut Alp Bekoğlu’nun Love Jazz Quartet konseri başlayacak. Aynı gün Fenerbahçe Parkı’nda yer alacak Quartet Feat konserinde Kürşad Deniz’e değerli müzisyenlerin yanı sıra vokalde Sibel Köse eşlik edecek.

KALAMIŞ PARKI’NDA CAZ SESLERİ YÜKSELİYOR

Festivalin kapanış programında yer alan Get On Up adlı film 14.30’da Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde. Tate Taylor’un yönetmenliğini yaptığı film müzisyen James Brown’ın hayat hikayesini beyazperdeye aktarıyor. KADFEST Kadıköy Uluslararası Festivali kapsamında düzenlenen Caz Günleri panel programını Müzik Albümleri ve Plak Koleksiyonerliği adlı panelle kapatıyor. Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde düzenlenen panelin konuşmacıları müzik yazarı Murat Beşer ile koleksiyoner Ercan İmre olacak. Program Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde Stanpolites Project Konseri; Kalamış Parkı’nda TRT İstanbul Radyosu’nun Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ile konuk sanatçı Kerem Görsev’in yer alacağı konser ile son buluyor.