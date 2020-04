Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin “çatı” davada verilen cezalara ilişkin, “Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular” dedi.

Dünyanın en saygın ve zorlu kursları arasındaki Özel Kuvvetler İhtisas Kursu’nu tamamlayan kursiyerler, Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak’ın katıldığı törenle dün bordo berelerini taktı. Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda düzenlenen 11. Dönem Özel Kuvvetler İhtisas Kursu Mezuniyet Töreni’ne gelişinde tören mangasını selamlayan Bakan Akar, salona girişinde kursiyerlere “kahraman bordo bereliler merhaba” diyerek seslendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, kursu birinci olarak bitiren subay, astsubay ve uzman erbaş tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

“Bu mücadele aralıksız sürmektedir”

Dereceye giren personelin brövelerinin Akar ve komutanlar tarafından verilmesinin ardından diğer kursiyerlerin bröveleri eğitmenleri tarafından takıldı. “Şahit timi”nin salondaki yerini almasının ardından kursiyerler Özel Kuvvetler Yemini etti, bordo bere taktı. Edilen yeminin ardından konuşan Bakan Akar, başta Özel Kuvvetler Komutanlığı olmak üzere TSK’nın tüm unsurlarının yoğun bir faaliyet içinde olduğunu belirtti. TSK’nın kahraman ve fedakar personelinin gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde kendine verilen görevleri en iyi şekilde yapabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Akar, “Ordumuzun en önemli görevi asil milletimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenliği ve bağımsızlığı ile birlik, bütünlük ve güvenliğini sağlamaktır. ‘Ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışı içinde bu mücadele aralıksız sürmektedir” şeklinde konuştu.

“Güvenliğimiz ve dayanışmamız çok önemli “

Türkiye’nin etrafındaki risk, tehdit ve tehlikelere dikkat çeken Akar, “Onun için birliğimiz, bütünlüğümüz, güvenliğimiz ve dayanışmamız çok önemli” ifadesini kullandı. Bakan Akar, Terörle mücadelede temmuz 2015’te İkiyaka Dağları’ndan başlayan yeni sürecin artan bir tempoda devam ettiğine dikkat çekerek, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar evlatları yani sizler, ‘girilemez’ denilen yerlere girmeye, ‘ulaşılamaz’ denilen yerlere ulaşmaya devam ediyorsunuz. Şu anda özellikle Irak’ın kuzeyinde Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman evlatları teröristlerin inlerine tek tek girmeye, o inleri teröristlerin başlarına yıkmaya devam ediyor” değerlendirmesini yaptı. Çukur operasyonlarının başarıyla tamamlanmasının ardından 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin akamete uğratıldığını hatırlatan Bakan Akar, “Bu hainler, alçaklar dün açıklandığı gibi Türk adaleti karşısında şu anda layık oldukları cezayı da buldular” şeklinde konuştu.

“Hazırlıklarımız sürüyor”

Hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin hemen sonrasında başarıyla gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarını anımsatan Akar, 3,5-4 milyon insanın yaşadığı İdlib’de de yeri bir insanlık felaketinin yaşanmaması için TSK’nın Astana süreçi ve Soçi mutabakatı çerçevesinde üzerine düşen görevleri yaptığını, yapmaya devam ettiğini söyledi. Bakan Akar, bütün bu faaliyetler sırasında sivillerin, tarihi ve dini yapıların, çevrenin zarar görmemesi için gerek planlama gerekse uygulama safhalarında hiçbir ülkenin göstermediği özeni gösterdiklerini belirterek, Fırat’ın doğusu ve Münbiç’teki terör hedeflerine ilişkin “Bununla ilgili çalışmalarımız, planlarımız, hazırlıklarımız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu konuda bize düşen neyse yeri ve zamanı geldiğinde bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle yapmaya hazırız” dedi.

“Bu konuda kararlıyız”

“İnşallah en son teröristi de etkisiz hale getirerek bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız ve böylece sınırlarımızın güvenliğini sağlayacak, halkımızın, rahatını, huzurunu, güvenliğini bir kez daha tahkim edeceğiz. Bu konuda hiçbir tavizin olmadığını herkesin bilmesi lazım. Pençe Harekatı da göstermiştir ki terör örgütünün başındaki sözde elebaşları terörle bir yere varamayacaklarını anladılar. Şundan eminiz ki yakın bir zamanda alttakiler de bunu anlayacak.Terörle mücadele artan bir tempoda devam ederken Ege, Doğu Akdeniz ile Kıbrıs ve çevresinde faaliyetlerin de kararlılıkla sürdüğünü belirten Akar,şöyle devam etti : Ülkemizin ve milletimizin, KKTC’deki kardeşlerimizin hak ve hukukunu uluslararası hukuk çerçevesinde temin için gece-gündüz demeden gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda kararlıyız. Biz uluslararası hukuka, ikili anlaşmalara saygılıyız. Barışın, istikrarın, her tarafta iyi komşuluk ilişkilerinin hakim olmasını istiyoruz. Diğer taraftan da hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi her fırsatta söylüyoruz. Biz sorunlarımızın iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesinden yanayız, buna gayret gösteriyoruz. Bunun iyi anlaşılmasını istiyoruz. Eğer bu anlaşılmazsa bazı oldubittilerle ülkemizin, milletimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına, hukukuna tasallut edilirse, bir şekilde bunların tahribi için gayret gösterilirse buna müsaade etmeyeceğimizi, bu oldubittileri mutlaka sonlandıracağımızı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin içinde olmadığı hiçbir kararın, çözümün yaşama şansı olmadığını da her zaman söyledik, söyleyeme devam ediyoruz.”