Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Sinyor lakaplı Can Bartu hayatını kaybetti

Fenerbahçe’de oynadığı futbolla efsaneleşen ve Sinyor lakabını alan Can Bartu hayatını kaybetti.

Fenerbahçe formasıyla efsaneleşen ve 1 Ocak 1961’de, Fiorentina – Glasgow Rangers arasında oynanan final maçında forma giyen, Avrupa Kupaları’nda final maçı oynayan, ilk Türk futbolcu olan Can Bartu hayatını kaybetti. 30 Ocak 1936’da, İstanbul’da dünyaya gelen Can Bartu, spor hayatına Fenerbahçe’de basketbol oynayarak başladı. Altı kez, basketbol milli takım formasını terleten Bartu, daha sonra Fikret Arıcan’ın aracılığıyla sarı-lacivertlilerde futbol oynamaya başladı. 1955-1961 seneleri arasında Fenerbahçe’de futbol oynayan Bartu, 28 kez milli takımın formasını giydi. Milli takımdaki başarılı futbolu ile dikkat çeken Can Bartu, 1961’de, İtalya’nın Fiorentina takımına transfer oldu. 1962’de Venezia takımında oynayan Bartu, 1964’de Lazio’da forma giydi. İtalya’da başarılı bir dönem geçiren Bartu, 1967’de, Türkiye’ye dönerek, eski takımı Fenerbahçe’de yeniden forma giymeye başladı. Teknik ve zarif futbolu ile adından söz ettiren Bartu, sarı-lacivertliler ile 326 maçta 162 gol attı.

Galatasaray forması giydi

İtalya’dan döndükten sonra üç yıl boyunca Fenerbahçe’de forma giyen efsane futbolcu, 1969’da, Metin Oktay’ın jübilesini yaptığı Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde Metin Oktay kısa bir süre Fenerbahçe forması giyerken, Bartu ise maça Galatasaray formasıyla çıkarak, bu jübileyi efsaneleştirdi.

Basketbol ve futbolda milli formayı giyen tek sporcu

Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla adı anılan Can Bartu, Türk milli takımı formasını hem basketbol hem de futbolda giyen ilk ve tek sporcu oldu. Bartu, aynı gün içinde Galatasaray’la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe’de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmıştı.

1970 yılında futbolu bırakan ve spor gazeteciliği yapan Can Bartu’nun ismi Fenerbahçe Samandıra Tesisleri’ne verilmiş ve son dönemlerde Fenerbahçe TV’de program yapmaya başlamıştı.

Can Bartu kimdir?

BAKAN KASAPOĞLU; “SENİ UNUTMAYACAĞIZ SİNYOR”

“Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Can Bartu’nun aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Seni unutmayacağız Sinyor”

