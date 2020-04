Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’tan Sancaktepe’de istikrar vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne 4 gün kala Sancaktepe’de vatandaşlarla bir araya geldi. Albayrak vatandaşlara, Sancaktepe’de son 10 yıldır devam eden istikrarın devamı için AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü’ye oy istedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe’de vatandaşlarla buluştu. Yenidoğan Kültür Merkezi’nden başlayan Sevgi Yürüyüşü’ne katılan Bakan Albayrak’a vatandaşlar ulaşmak için yoğun çaba gösterdi. AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü’yle beraber yürüyüşte sık sık fotoğraf çektiren Albayrak, Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nin önünde otobüsten vatandaşlara seslendi. 10 yıldır Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem’in Sancaktepe’de çok güzel hizmetlerde bulunduğunu ifade eden Bakan Albayrak, bu istikrar ve hizmetin devamı için Av. Şeyma Döğücü’ye tam destek ve oy istedi.

“Son 5 yıldır yaşadıklarımız Türkiye’yi daha ileriye doğru taşıyor”



Türkiye’nin tarihi günlerden geçtiğini dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 31 Mart’ta Türkiye’nin yoluna çok güçlü şekilde devam edeceğini söyleyerek, “İsmail Başkanımızın Sancaktepe’de özellikle son 10 yıllık hizmet siyasetinde getirdiği çizginin devamında atom karınca gibi çalışıp, hele de hanımlarımızın desteği ile Şeyma Hanım bir 5 yıl daha Sancaktepe’de hizmet edecektir. Türkiye çok tarihi günlerden geçiyor. Türkiye nereden nereye geldi? Allah’ın izniyle adım adım güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Son 5 yıldır yaşadıklarımız her anlamda, her platformda, her konuda Türkiye’yi daha ileriye doğru taşıyor. Siyasi anlamda, ekonomik anlamda, terör anlamında Türkiye çok büyük imtihanlar verdi. O süreci her bir seçimden daha da güçlü çıkarak emin adımlarla ileriye taşıyan Türkiye, inşallah 31 Mart’ta da çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir” diye konuştu.

“Sancaktepe’nin büyümesi için el ele çalışacağız”



Gece gündüz demeden çalışmak için yola çıktıklarını ve 31 Mart akşamı inşallah şükür namazları kılacaklarını belirten AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, “Sizin bu teveccühlerinize layık olmak için gece gündüz demeden çalışmak için biz yola çıktık. Türkiye’nin en sancılı dönemlerini geçirdiği AK Parti döneminden önceki günleri hatırlıyoruz. Sancaktepe’nin büyümesi için el ele çalışacağız ve inşallah 31 Mart akşamı hep beraber şükür namazları kılacağız. Büyükşehir’de de AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da bize destek verecek” şeklinde konuştu.