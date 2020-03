Sağlık bakanına açık mektup…

Sağlıkta dönüşüm adı altında uygulamaya konan, ülkemiz sağlık hizmetlerinin ve sağlık emekçilerinin kalbine zehirli ok gibi saplanmış olan, sağlık hizmetlerini canavara dönüştürerek hekimi hekime, hastayı hekime, sağlık personelini hekime ve hepsini birbirine düşüren, hastaların ve hastalıkların para, puan olarak görülmesine yol açan performans sistemi değiştirilmezse sağlık sistemimiz iflas edecektir.

Hastalar performans sistemi geldiğinden beri tedavi olamadan sanki marifetmiş gibi gitmediğim doktor kalmadı yakınmalarıyla doktor doktor, hastane hastane gezmekte ama yeterli tedaviye ulaşamamaktadır. Performans sistemi aşırı tetkike, aşırı teşhise, aşırı tedaviye, aşırı israfa yol açarak hastaların doğru tedaviye ulaşmasının önüne set çekmekte, gerçek ve acil hastaların tetkik, tedavi önceliğini de ortadan kaldırmaktadır.

Performans sistemi dâhil şu an uygulanan sağlık sistemi sağlık harcamalarını içinden çıkılmaz bir batağa götürmekte ve çok büyük bir kaynak israfına yol açmaktadır.

Sağlıkta başarı koca koca hastaneler yapmakla değil öncelikle ehliyetli, becerikli, işini iyi bilen sağlık personeli yetiştirmekle olur. Fakat sistem bu haliyle sağlık eğitimini de bitirmiştir. Öğrenci, uzman yetiştirmesi gereken hocalar performans sistemi sebebiyle, evine ekmek götürebilmek için, eğitimi bırakmış mecburen ameliyathanelere, polikliniklere yönelmiş, para, puan derdine düşmüştür.

Sağlık Bakanlığı dünyanın ileri ülkelerinde olduğu gibi acilen koruyucu, önleyici hekimliğe dönmeli, tedavi edici hekimliğin olması gerektiği doğru yerine oturmasını sağlamalıdır.

Sağlıkta şiddetin bir an evvel son bulması, hekimlik mesleğinin doğru, güvenli ve kaliteli icra edilmesinin sağlanması için hekimlik mesleğinin itibarının, saygınlığının, kalitesinin, güvenirliğinin iade edilmesi ve bunun halk tarafından fark edilmesi sağlanmalıdır.

Sağlık eğitiminin iflas etmemesi, milletimizin ileriki yıllarda fakülte bitirmiş ama doktor olamamış kişilerin eline düşmemesi için her şehre, her üniversiteye tıp, diş hekimliği ve sağlıkla ilgili fakültelerin açılmasına son verilmeli, hatta açılan birçok fakülte vatanın, milletin, ülkenin hayrı için kapatılmalıdır. Burada yapılması gereken eğitim kadrosu güçlü, oturmuş ve kaliteli olan fakültelere her türlü desteğin verilerek sağlık ordusunun güçlendirilmesi ve kalitesinin artırılmasıdır.

SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) fiyatlarında, hastanelerin giderleri çok ciddi bir biçimde artmasına rağmen, son on yılda yeterli artış yapılmamıştır. Eğer SUT fiyatlarında piyasaya uygun artış yapılmazsa hastaneler iflas edecek ve hasta tedavileri imkânsız hale gelecektir.

Sayın Bakan; bu ülkenin iyi eğitilmiş, iyi yetişmiş, mesleğine tutkun, insan sevgisi dolu, kalbi insanlara yardım hisleri ile çarpan nitelikli, becerikli ve şu an yaşatıldığı üzere hastalarını para, puan olarak görmeyen hekimlere ihtiyacı var. Fakat bu sistem içinde çalışan hekimler olağanüstü boyutlarda hem insani, hem de mesleki olarak yıpranmış, tükenmiş durumda.

Herkes iyi bilsin ki; kıymetini bilinmeyen, değer verilmeyen, saygı gösterilmeyen, hor görülen, hor kullanılan iyi hekimlik ve iyi hekimler diğer değer verilmeyen her şeyle birlikte gitti. Şimdilerde meydan o sövüp saydığınız, eskiden şöyleydi böyleydi dediğiniz günlerden çok daha beter fırsatçılara, tüccar sağlıkçılara, cüretli ama bilgisiz, ağzı bol laf yapan, niteliksiz, beceriksiz ve hastaları sadece ve sadece para, puan üzerinden değerlendiren kişilere kaldı. Yeni sisteme hoş geldin derken sizleri de sakın hasta olmayın diye uyarmak istiyorum.