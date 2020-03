Doğa Rutkay ve Melek Baykal Sevenleriyle Buluştu

“Tepede Sohbet Var” etkinliği kapsamında Tiyatro oyuncusu Doğa Rutkay ve Melek Baykal 9 Mart’ta Tepe Nautilus’ta söyleşi gerçekleştirdiler. Hayata, ilişkilere ve sanata dair birçok konunun konuşulduğu ve keyifli bir atmosferde gerçekleşen söyleşiye olan yoğun katılım dikkatlerden kaçmadı.

“Eşim ve annem bu süreçte bana her anlamda destek oldular”

Yakın zamanda annelik heyecanı yaşayan Doğa Rutkay, dinleyenlerle annelik sürecini ve yaşadığı tecrübeleri paylaştı. Doğumuna on gün kalana dek sahnelerden ayrılmadığını ifade eden Rutkay,“ Doğum yaptıktan sonra ilk üç ay çocuklarıma sadece ben bakmak istedim. Eşim ve annem bu süreçte bana her anlamda destek oldular. Bu yüzden çok şanslıyım” dedi. Çocuklarını dünyaya getirdikten sonraki süreçte onları tamamen kendi kurallarına göre büyüttüğünü ifade eden Rutkay, “Bana diyorlar ki -neden çocuklarına çorap giydirmiyorsun. Hasta olurlar, çok küçükler” ben bunlara aldırmıyorum. Onlar nasıl mutlu ise öyle yapıyorum” dedi.

“17 yaşımda 85 yaşında bir kadını oynadım”

Tiyatro ve oyunculuk dünyasına 12 yaşında başlamış olan Melek Baykal, o yaşlardan beri bu işi yapmayı hayal ettiğini ve hiçbir zaman pişmanlık duymadığını belirterek “Hiç pişman olmadım. Keşke daha erken başlasaydım. Ama tabii ki konservatuarda okurken oraya belirli bir yaşta giriyorsunuz ve oradan mezun oluyorsunuz. 17 yaşında mezun oldum. Ve hemen sonrasında 17 yaşımda 85 yaşında bir kadını oynadım. Çünkü o zamanda o rolü 85 yaşındaki oyuncu insanlar oynamak istemiyorlardı. Onlar 17’yi oynamak istiyordu. Bizde 85’i oynamak istiyorduk” dedi. Sanat hayatına ilk adım attığı dönemlerde zorluklar yaşadığını ifade eden Baykal, “İnsan 17 yaşında ne kadar iyi bir oyuncu olabilir ki. Bizim dönemimizde karşımızda çok büyük aktörler vardı” diyerek o günlerden bugünlere gelişini mesleğini severek yapmasının en büyük etken olduğunu belirtti.

“Türkiye’de bir oyuncu enflasyonu var”

Günümüzde sektörün geldiği noktaya dair değerlendirmelerde bulunan Baykal, “Türkiye’de bir oyuncu enflasyonu var. Yani adım başı her yer oyuncu. Bazen bana soruyorlar –Eğitimsiz oyuncu mu, eğitimli oyuncu mu? Diye eğitimsiz olan bir sürü yeteneğimiz var. Ama günümüzde eğitim bir suç haline geldiği için keşke hem yetenek hem eğitim olsaydı” günümüzde sektörde yer alan oyuncular hakkında izlenimlerini ifade eden Baykal, “ Ben yeni jenerasyonda şunu görüyorum. Saygı biraz eksik. Birçoğu hemen kısa yoldan bir diziye girip, parayı kazanma derdinde. Bu doğru değil. Oyunculuğun bir aşaması vardır. Önce ilmini öğrenmek gerekiyor.

“Bizler komedi yaparken geleneğimizi çiğnemiyoruz”

Uzun yıllardır komedi yapan ve son yıllarda bir televizyon programı ile kariyerine devam eden Rutkay, komedi yapmanın görünenin aksine zor bir iş olduğunu ifade ederek. Ekip olarak komediyi terbiyesizlik noktasına indirgeyen anlayışa karşı olduklarını belirtti. Rutkay, “ Biz kimseyi küçümsemiyoruz. Biz kimseyi yaşam tarzlarından ötürü aşağılamıyoruz. Her türlü meseleyi, her türlü sıkıntıyı konu alıyor ve her konuya geniş bir şekilde bakıyoruz. Biz Samsun’dan da, Diyarbakır’dan da, Sivas’tan da bahsediyoruz. Bana sorarsanız Güldür Güldür’ün başarısı buradan geliyor. Çünkü geleneğimizi çiğnemiyoruz. Aksine her zaman koruyoruz. Toplumun duyarlılığına dikkat eden bir anlayışla işimizi yapıyoruz” diyerek bu günlere gelmelerinde en büyük faktörlerden birinin seyircilerin desteği olduğunu söyledi.

Keyifli ve samimi bir havada gerçekleşen etkinlik dinleyenlerin sorularının cevaplanması ile sona erdi.

Haber: Merve Tokaz

Galeri