Son Havadis Gazetesi’nin “Coşkulu 10. Yıl Onur Gecesi!

Son Havadis Gazetesi Yılın Enleri Ödül Töreni, Maltepe’de Dream Hill Hotel’de yoğun katılımla gerçekleşti. Düzenlenen törende 18 ödül sahiplerine kavuşurken, sanatçıların sahne performansları izleyicilerin coşkulu vakit geçirmesini sağladı.

Gazetemiz Son Havadis’in 10. Yılı dolayısıyla düzenlenen Son Havadis Gazetesi Yılın Enleri Ödül Töreni, Maltepe’de Dream Hill Hotel’de Yeliz Turmuş’un sunuculuğuyla ile gerçekleşti. Son Havadis Gazetesi İmtiyaz Sahibi Selahattin Şimşek’in konuşmasıyla başlayan törene, ortalama 300 kişilik katılım sağlanırken 18 ödül de sahiplerine kavuştu. Başta Türk Sinemasının Yaşayan Efsaneleri Ödülüne layık görülen Hababam Sınıfı’nın oyuncularından Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça’nın sahne performansı olmak üzere, sanatçıların izleyicilerle hep bir ağızdan söylediği şarkılar da katılımcıyı müziğe doyurdu.

Selahattin Şimşek: “Gazetemizin 10. Yıl Yemeğine Hoş Geldiniz.”

Son Havadis Gazetesi Yılın Enleri Ödül Töreni, Son Havadis Gazetesi’nin sahibi Selahattin Şimşek’in açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasına “Bizleri yalnız bırakmayarak şahsımı ve gazetemi onore ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.” Diyerek başlayan Şimşek, 45 yıllık yaşamının son on yılında bir gazeteci olarak basın camiası içinde devam ettiğini dile getirirken, “Bu on yıllık serüvende ne kadar çok dost biriktirdiğimi bugün daha net görüyorum.” Dedi.

Bu on yılın kolay geçmediğini dile getiren Selahattin Şimşek, “Yaptığımız doğru haberlerden dolayı kimi zaman tehdit gördük, kimi zaman şantaj fakat pes etmedik.” Dedikten sonra meslektaşlarını ayrı ayrı selamladı. Selahattin Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı: “Ben bir gazeteciyim. Siyasetten spora, sanattan iş dünyasına birçok insanı yakından izliyor ve gözlemliyorum. Gözlemlerimiz neticesinde toplum yararına mücadele eden örnek insanları da tek tek tespit ediyoruz. Hem 10. Yılımızı kutlayıp hem de bu güzide insanları sizlerin huzurunda naçizane ödüllendirmek istiyoruz.”

Başkan Kılıç’a En İyi Belediye Başkanı Ödülü

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın şahsen katıldığı ödül töreninde kendisine En İyi Belediye Başkanı Ödülü layık görüldü. Ödülü Selahattin Şimşek’ten teslim aldıktan sonra konuşmasına eski bir gazeteci olduğunu hatırlatarak başlayan Kılıç; ”Bir meslektaşımın yerelde ne kadar zor koşullarda yayıncılık hayatını sürdürmesinin ve bunu on yıl içerisinde adım adım, ilmik ilmik örerek buralara gelmesinin mutluluğunu yaşıyorum.” Dedi. Gazeteciler için koşulların ağır olduğunu ifade eden Ali Kılıç, basın camiasında emeği geçen herkese ve yaşamını yitiren gazeteci üstatlara hem selam gönderdi, hem de saygıyla yad etti. “Ben bu ödülü Maltepe halkı adına alıyorum. Beş yılın sonunda bu ödülü almak benim için çok keyifliydi.” Diyerek sözlerini tamamlayan Başkan Kılıç, herkesin yeni yılını kutlamayı da es geçmedi.

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Emin Olcay

Tiyatro dalında adını altın harflerle yazmış 72 yaşındaki Emin Olcay, eşi Hayat Olcay ile beraber geldiği ödül töreninde Yaşam Boyu Onur Ödülüne layık görüldü. “Bu ödülü vermek beni hakikaten inanılmaz heyecanlandırdı. Kendisi çok hayran olduğum bir sanatçı.” Diyerek ödülü teslim eden 24. Dönem İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’un ardından mikrofonu eline alan Emin Olcay, “Nice on yıllar diliyorum Selahattin Bey.” Dedikten sonra, Selahattin Şimşek’e esprili bir teşekkürde bulunarak katılımcıları tekrardan güldürdü. Yedi yıldır Maltepe’de olduğunu dile getiren Olcay, sözlerini şöyle tamamlayarak alkışlarla uğurlandı: “Küçük, 60 kişilik bir tiyatro salonum var. Öğrenciler yetiştiriyoruz. Kahvemi içmeye bekliyorum sizi.”

Nuri Erkoç’a Maltepe’nin En Başarılı İş Adamı Ödülü

Maltepe’nin En Başarılı İş Adamı Ödülünü, Maltepe’de tanınmış ve sevilen iş adamlarından Azmi Oktay’dan alan Maltepespor Eski Başkanı Nuri Erkoç, ”Çok güzel nezih bir gece, nezih bir topluluk. Maltepe’de 15 yıl aralıksız sporda çalıştım. Herkese gecesinin güzel geçmesini diliyorum.” dedikten sonra ödülünü kaldırarak sevinçle fotoğraf çektirdi.

Cahit Durhan’a Fair Play Ödülü

Maltepe Amatör Spor Kulüpler Birliği Başkanı Behram Kaçar, Maltepe’de tanınmış ve sevilen iş adamlarından, ayrıca Maltepespor’a yıllarca desteğini sunmuş Maltepespor Eski Başkanı Cahit Durhan’a ödülünü takdim etti. “Selahattin Bey’e, nice on yıllar, başarılı on yıllar diliyorum.” Diyerek sözlerine başlayan Durhan, ödüle layık görüldüğü için de ayrıca teşekkür ettikten sonra ödülünü Behram Kaçar’dan aldığından ötürü yaşadığı mutluluğunu dile getirdi.

MASK Başkanı Behram Kaçar, Cahit Durhan’dan mikrofonu aldıktan sonra, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.” Sözünü katılımcılara hatırlatarak, “Yöneticinin de aynı zamanda zeki, çevik ve ahlaklısı lazım.” Dedikten sonra alkışlarla uğurlandı.

Yılın En İyi İş Adamı: Kadem Ekşi

Ödül töreninde Yılın En İyi İş Adamı Ödülünü almak üzere kendisine ödülü takdim edecek olan Mehmet Erikçi ile birlikte sahneye çıkan Ak Parti’den Maltepe Belediye Başkan Aday Adayı Kadem Ekşi, öncelikle fotoğraf çektirdi. Mikrofonu eline alan Ak Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikçi, “Son Havadis Gazetesi’nin sahibi değerli dostumuz Selahattin Şimşek ve katılımcıları en kalbi duygularla selamlıyorum.” Diyerek sözlerine başlayan Erikçi, basının özgür olması gerektiğini dile getirdi. “Hizmetler takdir edilmeli, doğru olarak da yansıtılmalı.” Dedikten sonra Anadolu yakasının en büyük parkının Orhangazi Şehir Parkı olduğunu dile getiren Mehmet Erikçi, “Biz yaptığımız şeyleri anlatmaya çalışıyoruz ve anlatmaya da devam edeceğiz. Büyükşehrin en çok yatırım yaptığı ilçe Maltepe’dir. Bunun gururunu yaşıyoruz.” Dedi ve ödülden dolayı da Kadem Ekşi’yi tebrik etti.

Ak Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikçi’nin konuşmasının ardından Yılın En İyi İş Adamı Ödülüne layık görülen Kadem Ekşi, mikrofonu eline alarak öncelikle ilçe başkanı Mehmet Erikçi’ye teşekkür etti. Maltepe’nin evladı olduğunu dile getiren Ekşi, Mimar Mühendisler Grubunda Genel Başkan Yardımcısı olduğunu da ifade etti. “Aktif bir kardeşiniz olarak koşmaya, üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz. Tüm bu birikimleri harmanlayacağımız yeni bir döneme hep beraber yelken açacağız.” Son Havadis Gazetesi Sahibi Selahattin Şimşek ile uzun yıllardır tanıştığını ifade eden Ekşi, “Özveriyle, güzel haberlerin peşinden koşan bir kardeşimiz.” Diyerek teşekkürlerde bulundu.

Seyfi Doğanay’a İz Bırakan Sanatçı Ödülü

2015 yılında aramızdan ayrılan Merhum Seyfi Doğanay’a layık görülen İz Bırakan Sanatçı Ödülünü almak üzere sahneye gelen kızı Eda Doğanay, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Gültekin Karataş’ın takdimiyle ödülü aldıktan sonra “Ne büyük şeref. Bir insanın evlatlarına bırakabileceği hiçbir şekilde maddi değeri olmayan bir miras.” Dedi. Rahmetli Seyfi Doğanay’ın evlatlarına verdiği ve kattığı gururu dile getiren Eda Doğanay, Son Havadis Gazetesi Sahibi Selahattin Şimşek’e bolca teşekkürlerde bulundu. Seyfi Doğanay’la hemşeri olduğunu ifade eden ve aynı zamanda rahmetlerde bulunan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Gültekin Karataş, “Bu onuru bana verdiğiniz için teşekkür ederim.” Dedi.

Yılın En Çok Dinlenen Şairi, İbrahim Dizlek

Düşmek şiiri ile rekorlar kıran şair İbrahim Dizlek’e, Yılın En Çok Dinlenen Şairi ödülünü Son Havadis Gazetesi İmtiyaz Sahibi Selahattin Şimşek takdim etti. Basının önemini ve değerini dile getiren Dizlek, “Nice on yıllara.” diyerek Son Havadis’e ve Selahattin Şimşek’e, daha bol satışlı nice on yıllar diledi.

Birlikte Sahne Aldılar

Yılın En Çok Dinlenen Şairi Ödülüne layık görülen İbrahim Dizlek ve İz Bırakan Sanatçı Ödülünü alan merhum Seyfi Doğanay’ın ödülünü alan kızı Eda Doğanay, birlikte yaptığı sahne performansıyla katılımcıları coşturdu.

Gökyüzü Eğitim Kurumları’na Ödül

Gökyüzü Eğitim Kurumları’na layık görülen Yılın En İyi Eğitim Kurumları Ödülü’nü almak üzere Doktor Hüseyin Öztürk, kendisine ödülünü takdim eden Anadolu Yakası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Işıkdağ ile sahneye çıktı. Işıkdağ, “Değerli yönetim kurulu başkanım ve aynı zamanda Son Havadis Gazetesi’nin sahibi Selahattin Şimşek’in bu muhteşem gecesinde bir nevi ev sahibi olarak hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz diyorum.” Dedi. Mesleğin ilerleyiş aşamalarında zaman zaman sorunlarla karşılaşıldığını dile getiren Işıkdağ, “Öncelikle toplumun hoşgörüsüne ve sizlerin vicdanına sığınıyoruz. Hocamı da almış olduğu ödülden dolayı tebrik ediyorum.” Dedi.

Doktor Hüseyin Öztürk, katılımcıları öncelikle selamladı. “Ben bir öğretmenim, ben yetiştiren bir adamım. Gökyüzü’nün öğrencileri sizlere selamlar söylediler ve ellerinizden öptüler.” Diyerek 22 yıldır Maltepe’de bir okul olduğunu dile getirdi. Öztürk, Gökyüzü Eğitim Kurumları için, “İsmini çocukların koyduğu tek okuldur.” Dedikten sonra Son Havadis Gazetesi’ne bu ödülü kendisine layık gördüğü için ayrıca teşekkür etti.

SİDAD, En İyi Çalışan İl Derneği

Sivas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yahya Han, SİDAD’a verilen En İyi Çalışan İl Derneği Ödülünü almak üzere, CHP Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan’la beraber sahneye çıktı. Özkan, geceyi organize ettiği için Son Havadis Gazetesi Sahibi Selahattin Şimşek’e şükranlarını sunarken, “SİDAD Derneği’ne bu ödülü vermek bana düştüğü için de çok mutluyum.”Dedi. Mikrofonu alan SİDAD Başkanı Yahya Han, Selahattin Şimşek’e başarılar diledikten sonra mutluluğunu ifade ederek ödülü Engin Özkan’dan takdim aldı.

Piyami Şahin, En Girişimci Beden Eğitimi Öğretmeni

Küçükyalı Şahin Spor kurucusu Piyami Şahin’e, Maltepe’nin En Girişimci Beden Eğitimi Öğretmeni ödülü takdim edilmek üzere Maltepe İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serkan Sağbili ile sahneye çıktı. Mikrofonu eline alan Piyami Şahin, “Çok konuşan değil, çok çalışan bir insanım.” Şeklinde sözlerine başladı. Maltepe’ye ilk geldiğinde Maltepe’nin ilçe olmadığını dile getiren Şahin “Bir tespitim var, ilkokuldan başlayıp liseye kadar olan dönemde maalesef sporumuz geriledi. Buna bir çare bulmamız lazım. Spora teşvik etmeliyiz.” Diyerek sözlerini tamamladıktan sonra mikrofonu Maltepe İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serkan Sağbili’ye bıraktı. Sağbili, “Böyle bir gecede bulunmaktan çok mutluyum. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.”Dedi.

Magazin’in Nurcan Abisi Ödülü

Magazin dalında yıllarını geçirmiş Nurcan Sabur’la beraber ödülünü takdim etmek üzere sahneye gelen Mirze Şimşek, Yılın En İyi Magazincisi Ödülünü Nurcan Sabur’a takdim etti. Bu yıl mesleğinde 41. Yılı olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Sabur, “Rahmetli Abdi İpekçi döneminde işe başladım. Onun yanındaydım. Selahattin Şimşek’in yaptığı işin zorluğunu belki de içinizde en iyi bilen benim.” Dedi. Yerel basının çok yakın zamanda ulusal gazetelerin önüne geçeceğinin müjdesini veren Sabur, sektörel ve yerel televizyonculuğun da ulusalın önüne geçeceğini aktardı. “O günler çok yakında.” Dedikten sonra Son Havadis Gazetesi Sahibi Selahattin Şimşek’e ardından kendisine ödülü takdim eden Mirze Şimşek’e teşekkür ederek sözlerini tamamladı. Mikrofonu eline alan Mirze Şimşek, “Nurcan abi deyince herkesin aklına magazin gelir. Kendisine bu takdim ettiğim için gurur duyuyorum.” Dedikten sonra da Sabur’un 41. Yılını kutlayarak alkışlarla uğurlandı.

En Genç Girişimci Ödülü: Fikret Yüzügüler

Fikret Yüzügüler, ödül töreninde En Genç Girişimci Ödülüne layık görüldü. Ödülü almak üzere Maltepespor Eski Başkanı Cahit Durhan ile sahneye çıktı. Durhan, “Sevgili kardeşim, genç ve Maltepe’nin gururu. Başarılar diliyorum, bu ödül bana göre tam yerinde bir ödül.” Dedi. Ödülü alan Fikret Yüzügüler, “Bana bu ödülü layık gören Son Havadis Gazetesine ve Selahattin abime çok teşekkür ediyorum.” Diyerek sahneden ayrıldı.

Olcay Yılmaz, En Başarılı Sivil Toplum Örgütü Başkanı

Son Havadis Gazetesi’nin eski ortaklarından ve şuanda Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Olcay Yılmaz, En Başarılı Sivil Toplum Örgütü Başkanı ödülünü aldı. Ödülü Son Havadis Gazetesi İmtiyaz Sahibi Selahattin Şimşek tarafından takdim edilen Yılmaz, “Bundan yaklaşık on yıl önce Selahattin abiyle beraber kurduğumuz, benim siyasi kimliğimden ötürü ayrıldığım gazetenin bu noktaya gelmesinin mutluluğunu yaşıyorum.” Diyerek sözlerine başladı. Basının yaşam mücadelesi verdiğini dile getiren Olcay Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu dönemde gazeteci olmak her baba yiğidin harcı değil. Basın emekçisi her yiğide buradan selam olsun.”

Sinemanın Yaşayan Efsaneleri: Hababam Sınıfı

Türk Sinemasının Yaşayan Efsaneleri Ödülüne layık görülen Hababam Sınıfı oyuncularından Ahmet Arıman, Teoman Ayık, Tuncay Akça, ödüllerini Son Havadis Gazetesi İmtiyaz Sahibi Selahattin Şimşek tarafından aldı. Ödüller takdim edildikten sonra Hababam Sınıfı’nın ünlü oyuncuları muhteşem bir sahne performansıyla dinleyicileri coşturdu.

Faruk Tuncel’e En İyi Arabesk Fantezi Sanatçısı Ödülü

Son Havadis Gazetesi İmtiyaz Sahibi Selahattin Şimşek’in En İyi Arabesk Fantezi Sanatçısı Ödülünü takdim ettiği Faruk Tuncel, “Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben aynı zamanda iş adamıyım. Basın, sadece ülkemizin değil, tüm ülkelerin kaderini değiştiren bir kurumdur. Sizinle gurur duyuyorum. Aile olarak çok değerlisiniz.” Dedikten sonra dileyicilerle beraber türküler söyledi.

Yılın En İyi Halk Müziği Sanatçısı: Burhan Topal

Yılın En İyi Halk Müziği Sanatçısı Ödülüne layık görülen Burhan Topal, ödülünü almak üzere Maltepe Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Erdi Akşen ile beraber sahneye çıktı. Akşen, ”Selahattin kardeşimin 10. Yılını kutluyorum. Daha nice onuncu yıllara inşallah.” Dedikten sonra mikrofonu Burhan Topal’a bıraktı. Erdi Akşen’in takdim ettiği ödülü alan Burhan Topal, “Çok başarılı, tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Beni bu ödüle layık gördükleri için de sonsuz teşekkür ediyorum.” Dedikten sonra dinleyicilere türküler söylemeyi es geçmedi.

Gecenin sunumunu yapan Yeliz Turmuş ve sahne alan değerli sanatçı Rüzgar Yılmaz’a katkı ve emeklerinden dolayı Selahattin Şimşek tarafından teşekkür plaketi verdi.

Selahattin Şimşek’e Değerli Hediye

Maltepe Amatör Spor Kulüpleri birliği adına, Cevizlispor Başkanı Ahmet Gümüş, Son Havadis Gazetesi’nin 10. yılı dolayısıyla gazete sahibi Selahattin Şimşek’e bir çift altın kalem hediye etti. Hediyeyi alan Şimşek, “Gazetecilerin alabileceği en güzel hediye kalemdir. Gerçekten çok etkilendim.” Dedi.

Son Havadis Gazetesi Yılın Enleri Ödül Törenine; Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ünlü tiyatrocular Emin Olcay ve eşi Hayat Olcay, Maltepe’nin girişimci genç iş adamı Fikret Yüzügüler, Sivas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yahya Han ve yönetimi, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Olcay Yılmaz ve yönetimi, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, Süreyyapaşa Vakfı yönetimi ve çalışanları, Oktaylar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Oktay, Dream Hill Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Oktay, Maltepe Belediye Meclis Üyesi Levent Zengin, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Ekşioğlu, CHP Maltepe Belediye Başkan Aday Adayı Hasan Gökkaya, Maltepe Belediye Meclis Üyesi Mehmet Can Aslan, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Gökkaya, Maltepe İlçe Nüfus Müdürü İlker Doğan, Maltepe İlçe Tarım Müdürü Mehmet Ali Çelik, Maltepe İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serkan Sağbili, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Gültekin Karataş, iş adamı Ali Karadağ, Maltepe Fenerbahçeli Taraftarlar Dernek Başkanı ve Maltepe Giresunlular Dernek Başkanı Erdi Akşen, Beşçeşmeler Esnaf Derneği Başkanı ve Ak Parti Maltepe Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Nevzat Eren, iş adamı Sedat Şahin, Ak Parti Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Özkan Güzel, Esenkent Mahalle Muhtarı Sultan Şahin, Gökyüzü Koleji Başkanı ve yönetimi, Ak Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikçi ve yönetimi, CHP Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan ve yönetimi, iş adamı Hasan Kılıçarslan, Maltepe Amatör Spor Kulüpler Birliği Başkanı Behram Kaçar, iş adamı Yusuf Polat, Maltepespor Eski Başkanı Cahit Durhan, Maltepe Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yunus Erdel, iş adamı Nuri Erkoç, Ak Parti Maltepe Meclis Üyesi Aday Adayı Murat Mıcık, Anadolu Yakası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Işıkdağ, iş adamı Metin Kılıç, Dünya Ticaretler Birliği Başkanı Mirze Şimşek, Tuzla Gazeteciler Derneği Başkanı Oğuzhan Bayrak ve yönetim, Avukat Hakan Taşdemir ve Avukat Emrecan Genez, Maltepespor Tribün Lideri Hüseyin Kont, Maltepe ve çevre ilçelerdeki ulusal ve yerel anlamdaki 60 civarında gazeteci de katıldı.

Haber: Hasan Erdem Yıldırım

