Efes Antik Tiyatrosu’nda 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali Başlıyor!

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, bu yıl 9. kez sanatseverlerle buluşuyor. 26 Haziran – 8 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, Efes Antik Tiyatrosu’nun büyüleyici atmosferini ve Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’ni sanatla dolduracak.

Zengin programıyla dikkat çeken festivalde bu yıl; 1 opera, 2 bale, 1 sahne kantatı ve 1 çocuk oyunu olmak üzere toplam 5 eser 8 temsille sahnelenecek. Tarih ve sanatın eşsiz buluşmasına sahne olacak festival, antik kentte yankılanacak melodilerle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Perde Klasik Bale Efsanesi “Kuğu Gölü” ile Açılıyor!

Festivalin görkemli açılışı, ünlü Rus besteci P. İ. Çaykovski’nin ölümsüz eseri ve klasik balenin en seçkin örneği olan “Kuğu Gölü” balesi ile gerçekleştirilecek. 26 ve 27 Haziran 2026 tarihlerinde saat 21.00’de Efes Antik Tiyatrosu’nda sahnelenecek olan bu dev prodüksiyon, gerçek aşkın gücünü ve büyüsünü sahneye taşıyor.

Marius Petipa ve Lev Ivanov’un özgün koreografisinden sonra G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy’un yorumuyla sahnelenecek olan iki perdelik eser, Orkestra Şefi Tolga Taviş yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının muhteşem performansıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Dünyaca Ünlü “Carmina Burana” Efes’te Sahne Alıyor

Alman besteci Carl Orff’un dünya çapında soluksuz dinlenen ünlü üçlemesi Trionfi’nin ilk eseri olan “Carmina Burana” sahne kantatı, Efes Antik Tiyatrosu’nun benzersiz atmosferinde sanatseverlerle buluşacak. 30 Haziran ve 2 Temmuz 2026 tarihlerinde saat 21.00’de seslendirilecek olan bu görkemli yapıt, ritmik gücü ve büyüleyici vokalleriyle antik taşlarda yankılanacak.

Orkestra Şefi Vladimir Lungu ve Koro Şefi Orhan Öner Özcan yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu ile Çocuk Koro Şefi Başar Ünal idaresindeki çocuk korosu, bu dev eseri solistlerin eşsiz uyumuyla sahneye taşıyor.

Akdeniz Rüzgârı: Efes Antik Tiyatrosu’nda “Zorba” Coşkusu

Nikos Kazancakis’in dünyaca ünlü romanından esinlenerek sahneye uyarlanan, koreografisi ve librettosu Lorca Massine’e ait başyapıt “Zorba” balesi, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Mikis Theodorakis’in halk ezgilerinden ilham alan ve yaşam sevinci aşılayan müzikleriyle hayat bulan iki perdelik eser, 4 ve 5 Temmuz 2026 tarihlerinde saat 21.00’de Efes’te sahne alacak. Yaşam direncini ve özgürlüğü sirtaki dansıyla birleştiren bu coşkulu gösteri, festivalin en dinamik anlarına sahne olacak.

Görkemli Bir Kapanış: Puccini’nin Ölümsüz Operası “Tosca”

Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 8 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı saat 21.00’de dünya opera repertuvarının en dramatik eserlerinden biri olan “Tosca” operası ile final yapacak. Giacomo Puccini’nin bestelediği, aşkın, ihanetin ve politik entrikaların sarmalındaki bu üç perdelik başyapıt, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulacak. Orkestra Şefi Roberto Gianola yönetimindeki orkestra ve Rejisör Yiğit Günsoy’un rejisiyle sahnelenecek olan eser, yıldızların altında izleyicilere hafızalardan silinmeyecek bir kapanış gecesi yaşatacak.

Tosca Operasına Dünyaca Ünlü Konuk Tenor: Ivan Magrì

İtalyan tenor Ivan Magrì, dünyanın en önemli operalarında sahneye çıkmaktadır. Londra Covent Garden – Rigoletto, Viyana Staatsoper – Nabucco, Milano La Scala – La Traviata, Berlin Staatsoper – Aida, Tokyo Spring Festival – Tosca ve Buenos Aires Teatro Colon – Faust temsil yaptığı sayısız şehirden bazılarıdır. Uluslararası Efes Festivali’nde ilk kez sahneye çıkacak olan Ivan Magrì, kuşkusuz festivalin en önemli temsillerinden birine imza atacak.

Minik Sanatseverler İçin Doğanın Sesi: “Pamira ve Ağustos Böceği”

Festival, bu yıl da çocuk izleyicileri unutmuyor. Yusuf Gençay’ın bestelediği, Nejat Şengün’ün yönettiği tek perdelik müzikli çocuk oyunu “Pamira ve Ağustos Böceği”, 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.00 ve 15.00’te iki temsil olarak Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde minik sanatseverlerle buluşacak. Oyun, çocuklara önyargılardan uzak, doğayı dinleyen ve sanatla güzelleşen renkli bir dünyanın kapılarını aralayacak.

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