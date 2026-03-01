Boyun Düzleşmesi ve Kronik Ağrılar: Uzman Fizyoterapist Zafer Aksungur Anlatıyor

Tıp literatüründe “cervical lordosis kaybı” olarak da bilinen boyun düzleşmesi, modern yaşamın yaygın sağlık sorunlarından biri haline geldi. Yaşanan ağrılar, yalnızca geçici bir şikayet olmayabilir, altta yatan postür ve kas dengesizliği sorunlarının profesyonel çözüm gerektirebilir. Bu durumun kronik ağrılara ve günlük yaşam kalitesinde düşüşe yol açtığı ve doğru yaklaşımın önemine dikkat çeken Uzman fizyoterapist Zafer Aksungur, konuyla ilgili bilgiler verdi…

Boyun Düzleşmesi Nedir ve Neden Kronik Ağrıya Yol Açar?

Boyun omurgası, yukarıdan bakıldığında hafif bir C eğrisi şeklinde olması beklenen doğal bir kıvrıma sahiptir. Bu “lordoz” adı verilen yapı, başın ağırlığını omurgaya dengeli şekilde ileterek kas ve bağlara binen yükü azaltır. Ancak kötü duruş alışkanlıkları, uzun süreli öne eğik baş pozisyonları ve masa başı yaşam tarzı gibi faktörler, bu doğal eğriliğin kaybolmasına yani boyun düzleşmesine neden olabilir. Bu durum, omurga hizasında bozulmaya ve çevre dokularda mekanik stresin artmasına yol açar. Sonuçta kronik boyun ağrıları, baş ve omuz çevresi ağrıları veya baş ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkar.

Aksungur’a göre, boyun bölgesindeki bu düzleşme kronikleştiğinde, kas dengesizlikleri ve postür bozuklukları ağrının sürekli hale gelmesinde önemli rol oynar. Kaslar yeterince güçsüzleştiğinde ya da sürekli gergin kaldığında ağrı refleksleri vücutta kronikleşebilir ve kişi günlük aktivitelerinde kısıtlanabilir.

Doğru Yaklaşım: Postür, Kas Dengesi ve Fizyoterapi

Fizyoterapist Zafer Aksungur, boyun düzleşmesinin sadece “yastık problemi” olmadığını, günlük yaşamdaki duruş ve kas alışkanlıklarının bu tabloyu belirleyen temel etkenler olduğunu vurguluyor. Sürekli öne bakan bir baş pozisyonu, uzun süreli oturma, yanlış ergonomik düzen, bunların hepsi boynun doğal eğrisinin bozulmasına katkı sağlar. Bu da zamanla kaslarda gerginlik, eklem sertliği ve kronik ağrılara dönüşebilir.

Fizyoterapi, bu sürecin tedavisinde kritik bir rol oynar. Bireyin kas dengesini yeniden kurmak, esnekliği artırmak ve omurganın doğru pozisyonunu desteklemek temel hedefler arasında yer alır.

Manuel terapi teknikleri ve özel egzersizler, özellikle boyun ve çevresindeki kas gruplarının güçlendirilmesine yardımcı olurken aynı zamanda kötü duruş alışkanlıklarının kırılmasına da katkı sağlar. Düzenli uygulanan egzersiz programları ve postür eğitimi, ağrıların hafiflemesine ve tekrar etmesinin engellenmesine yardımcı olur.

Zafer Aksungur Hakkında Kısa Bilgi:

Uzm. Fzt. Zafer Aksungur, Türkiye’de fizyoterapi alanında tanınmış isimlerden biridir. Yurt içi ve yurt dışında eğitimler veren, manuel terapi ve omurga sağlığı konusunda uzmanlaşmış bir fizyoterapisttir.