Türkiye’nin 1 Numaraları Bu Işıltılı Gecede Buluşuyor

Yeşim Arayıcı’dan Uluslararası Vizyon: Golden Creative Awards Resmen Başladı

İş insanı Yeşim Arayıcı, Creative Awards dergisinin kuruluş süreci ve ilk sayısının hazırlıkları sırasında başlattığı vizyoner yolculuğu yeni bir boyuta taşıdı. Arayıcı, dergi ile entegre şekilde büyüyen, uzun yıllar devam etmesi hedeflenen ve uluslararası ölçekte prestijli bir organizasyon olarak kurgulanan Golden Creative Awards ödül törenine resmen start verdi.

Golden Creative Awards, 11 Şubat 2026 tarihinde Svadba Maçka – İstanbul’da gerçekleştirilecek. Etkinlik; iş dünyasının vizyoner liderlerini, sanat ve medya camiasının tanınmış isimlerini, yaratıcı endüstrilerin temsilcilerini ve dünyanın dört bir yanından gelecek seçkin konukları aynı çatı altında buluşturacak.

Sanat, Basın ve Organizasyon Dünyasının Devleri Aynı Sahneye Çıkıyor

Sanat, medya ve kültür dünyasının yıldızları, bu yıl büyük heyecan uyandıran törenle birlikte aynı sahnede buluşacak. Türkiye’nin en güçlü sesleri, alanında fark yaratan profesyoneller ve yaratıcı dünyanın önemli temsilcileri ödüllerine kavuşacak.

Pop müzik sahnesine iddialı dönüş yapan Ozon Orhon, “Yılın En İyi Çıkış Yapan Pop Sanatçısı” ödülüyle gecenin en çok konuşulacak isimlerinden biri olacak.

Türk sanat müziğinin güçlü sesi Pınar Eliçe, “Yılın Türk Sanat Müziği Sanatçısı” ödülüyle klasik müziğin zarafetini geceye taşıyacak.

Sanat hayatını yıllara yayılan bir emekle sürdüren Nur Ertürk, “Ömür Boyu Meslek Onur Ödülü” ile; efsane yorumcu Coşkun Sabah ise “Ömür Boyu Meslek Başarı Ödülü” ile onurlandırılacak.

Basın dünyasının saygın ismi İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız, medya sektörüne uzun yıllardır sunduğu katkılar sebebiyle “Yılın Medya Onur Ödülü”ne layık görüldü.

Yıldız’ın ilkeli habercilik çizgisi, basın emekçilerinin sorunlarına yönelik çözüm odaklı yaklaşımı ve sektöre kazandırdığı kurumsal duruş, bu ödülün temelini oluşturuyor.

Organizasyon alanında yıllardır fark yaratan projelere imza atan Deniz Şaman, yalnızca etkinlik sektöründe değil, “Model of Models” dahil Türkiye’ye damga vurmuş birçok ulusal organizasyondaki başarısıyla dikkat çekiyor. Bu kapsamlı çalışmaları ona “Yılın En İyi Organizasyon Şirketi” ödülünü getiriyor.

Yeşilçam’ın nostaljik ruhunu temsil eden Emel Yetenek, “Yılın En İyi Yeşilçam Oyuncusu” ödülüyle sinema severleri geçmişin büyüsüyle buluşturacak.

Ruhsal gelişim alanında yükselişiyle dikkat çeken Aylin Olcay Şahin, “Yılın En İyi Çıkış Yapan Meditasyon Uzmanı” ödülüne layık görüldü.

Işıltılı Bir Gece, Unutulmaz Bir Buluşma

Başarılarıyla Türkiye’nin 1 numarası olan isimleri aynı çatıda buluşturan Golden Creative Awards, güçlü vizyonu, uluslararası hedefleri ve seçkin konuklarıyla yılın en prestijli etkinliklerinden biri olmaya aday.

Bu özel gece, hem Creative Awards dergisinin hem de Yeşim Arayıcı’nın sektöre kazandırdığı vizyonun somut bir yansıması olarak hafızalara kazınacak.

