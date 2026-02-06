İşadamı Abdullah Atalar, DAİB Başkanlığı’na “Adayım” dedi

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nde (DAİB) Nisan ayında yapılacak başkanlık seçimi için tecrübeli ve güçlü bir isim olan işadamı Abdullah Atalar adaylığını açıkladı.

Aydınlatma ve teknolojik ürünler sektöründe üretim ve ihracat başarılarıyla lider firmalardan olan Gecem Aydınlatma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Atalar, “Bugüne kadar birliğimize hizmet eden, projeleriyle değer katan tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nin kurumsal gücünü ve vizyonunu hep birlikte daha ileriye taşımak; katılımcı bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için Başkanlığa aday olduğumu kamuoyuna saygıyla duyuruyorum” dedi.

Hali hazırda Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Üyesi olan işadamı Abdullah Atalar adaylığıyla alakalı yaptığı değerlendirmede;

“Doğu Anadolu’nun köklü üretim gücü, girişimci ruhu ve azmi; bölgenin dört bir yanından dünyaya açılan kıymetli bir emeğin yansımasıdır. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB), bu büyük emeği küresel pazarda temsil eden en güçlü ses ve ihracatçılarımızın birleştirici kurumsal çatısıdır.

Bugüne kadar birliğimize hizmet eden, projeleriyle değer katan tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu sorumluluğun bilinciyle; DAİB bünyesinde önceki dönemlerde yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş, ihracatın ve reel sektörün içinde uzun yıllardır sahada çalışan biri olarak Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.

Birliğimiz, bölgenin ihracat vizyonunu güçlendirirken aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanındaki üyeleriyle büyük bir aileyi ve güçlü bir temsil yapısını simgelemektedir. . Yeni dönemde hedefimiz; her üyemizin kendini bu yapının gerçek bir parçası hissettiği, görüşlerin dikkate alındığı, sorunlara hızlı çözüm üretildiği ve başarıların ortak akılla yönetildiği daha katılımcı bir birlik anlayışını hâkim kılmaktır.

İhracatçılarımızın küresel rekabette elini güçlendirmek için finansman, lojistik ve maliyet yüklerini hafifletmenin yanı sıra; yeni pazarlara girişte tanıtım, markalaşma ve sonuç odaklı bir kurumsal destek mekanizmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nin kurumsal gücünü ve vizyonunu hep birlikte daha ileriye taşımak; katılımcı bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için siz kıymetli üyelerimizin katkı ve desteklerine talibiz.

Saygılarımla” dedi.

Abdullah Atalar Kimdir?

1969 yılında Erzurum’da doğan Abdullah Atalar, iş dünyasındaki girişimci kimliği, kurumsal yöneticiliği ve toplumsal sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir sanayicidir.

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ardından İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi alanında yüksek lisans yaparak üretim, sanayi ve teknoloji temelli yönetim anlayışını akademik düzeyde güçlendirmiştir. İngilizce bilmektedir. Evli ve üç erkek çocuk babasıdır.

Aydınlatma ve teknolojik ürünler üreten Gecem Aydınlatma Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Abdullah Atalar, şirketin Türkiye’de ve yurt dışında güçlü bir marka hâline gelmesinde aktif rol üstlenmiştir.

Aydınlatma sektörünün yanı sıra inşaat alanında da çeşitli projelerde yer alan Atalar, iş dünyasındaki faaliyetlerini uzun vadeli değer üretme ve istihdam oluşturma hedefiyle sürdürmektedir.

Kurumsal görevleri kapsamında;

• İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliği,

• TOBB Delegeliği,

• İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği yapmış

• Aktif olarak da Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini ise sürdürmektedir.

Bu görevler aracılığıyla ihracatın geliştirilmesi, sanayi politikalarının güçlendirilmesi ve üretim odaklı büyüme konularında çalışmalar yapmaktadır.

Abdullah Atalar, eğitime ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine özel önem vermektedir. Eğitim ve kültür alanındaki çalışmalarını süreklilik ve uzun vadeli etki anlayışıyla ele almaktadır.

Yönetim yaklaşımında disiplin, istişare ve paylaşımı esas alan Atalar, özellikle genç girişimcilere deneyim aktarmayı ve yol gösterici olmayı önemli bir sorumluluk olarak görmektedir. İş dünyasında elde edilen başarının, topluma ve geleceğe katkı sunduğu ölçüde anlam kazandığına inanmaktadır.

