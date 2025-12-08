Migros’tan Yeni SEÇ AL Fırsatları! 50 TL ve Üzeri Alışverişlerde Geçerli

Migros, 4-14 Aralık tarihleri arasında Seç-Al kampanyasıyla 50 TL ve üzeri alışverişlerde, tuvalet kağıdından çamaşır yumuşatıcıya kadar birçok üründe büyük indirim fırsatları sunuyor. Kampanyadan faydalanmak için mağazalara uğrayın ve avantajlı fiyatlarla alışveriş yapın!

Migros, 4-14 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olan Seç-Al kampanyası ile her 50 TL ve üzeri alışverişlerde farklı ürünlerde indirim fırsatları sunuyor. Kampanyadan yararlanabilmek için, kampanyalı ürünler haricinde 50 TL’lik bir sepet oluşturmanız yeterli. İndirim, sepetinizdeki kampanyalı ürünlere uygulanacak ve sepette anında düşecektir. Farklı ürün gruplarında yapılacak alışverişlerde, farklı indirim oranları ile avantaj sağlanacak.

BAZI İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Pril Limon 2.418 L – 244,95 TL (Sepette 139,90 TL)

Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı (16’lı) – 199,95 TL (Sepette 89,95 TL)

Nano Yüzey Temizlik Havlusu (Limon, 100’lü) – 119,95 TL (Sepette 59,95 TL)

Aivalos Sızart Sızma Zeytinyağı 500 ML – 229,95 TL (Sepette 159,90 TL)

Hellmann’s İkili Set Ketchup (460 G) + Mayonez (385 G) – 224,95 TL (Sepette 139,90 TL)

Tat Mısır (3 × 210 G) – 129,95 TL (Sepette 74,95 TL)

Ülker Çikolata Dolu Dolu Bademli (80 G) – 99,95 TL (Sepette 64,95 TL)

Red Bull Enerji İçeceği (4’lü Paket – 4×250 ML) – 228,00 TL (Sepette 159,90 TL)

ÖNE ÇIKANLAR

Yumos Açık Hava Etkisi Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı (1440 ML) – 258,95 TL (Sepette 129,95 TL)

Elseve Komple Direnç Dökülme Karşıtı Bakım Şampuanı – 228,95 TL (Sepette 109,90 TL)

Pınar Gurme Sucuk 250 G – 440,00 TL (Sepette 249 TL)

Bu fırsatlar, sadece belirtilen tarihler arasında geçerli ve mağaza stoklarıyla sınırlıdır. Kampanyadan faydalanmak için Migros mağazalarına uğrayın ve ihtiyacınız olan ürünleri avantajlı fiyatlarla satın alarak tasarruf edin!

Not: Elektrikli ve elektronik ürünler, bahçe ve ev mobilyaları, yılbaşı sepetleri gibi bazı ürünler kampanyaya dahil edilmemektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

