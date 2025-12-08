100.000 TL’ye Kadar Faizsiz Kredi Desteği Başladı! Emekliler ve Asgari Ücretliler İçin Büyük Fırsat

Ziraat Katılım Bankası, emekliler ve sigortalı çalışanlar için 100.000 TL’ye kadar faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Başvurular için gerekli şartlar ve ödeme planlarıyla ilgili detaylar haberimizde…

Ziraat Katılım Bankası, faiz hassasiyeti olan vatandaşlar için yeni bir faizsiz kredi kampanyası başlattı. Emekliler ve sigortalı çalışanlar, 100.000 TL’ye kadar faizsiz finansman alabilecek. Bu kredi, bankacılık sektöründe önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Başvuru şartları ve ödeme planlarıyla ilgili tüm detaylar ise haberimizde!

FAİZSİZ KREDİYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Emekliler İçin Koşullar:

Emekli olan vatandaşlar, maaşlarını Ziraat Katılım Bankası’na taşıyarak 100.000 TL’ye kadar faizsiz kredi alma hakkına sahip olacaklar. Emekliler, bu kredi fırsatından yararlanabilmek için ek bir ücret veya faiz ödemesi yapmadan, sadece maaş taşıma taahhüdüyle başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Çalışanlar İçin Şartlar:

Sigortalı çalışanlar, son işyerlerinde en az 12 ay kesintisiz sigorta primi ödemiş olmaları şartıyla bu faizsiz krediden faydalanabilecekler. Çalışanlar için, başvuruda kredi notu ve gelir düzeyi de önemli faktörler arasında yer alacak.

KREDİ TUTARI VE VADE SEÇENEKLERİ

Ziraat Katılım, başvuru sahiplerine iki farklı vade seçeneği sunuyor:

100.000 TL’ye kadar kredi başvurularında, maksimum vade süresi 24 ay olarak belirlenmiş.

50.000 TL’ye kadar kredi başvurularında ise maksimum vade süresi 36 ay.

Bu esnek ödeme planları, kredi alacak vatandaşların bütçelerine uygun ödeme koşulları sağlamayı hedefliyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru için Ziraat Katılım Bankası şubelerine gitmek gerekiyor. Başvuru sahiplerinin kimlik ve gelir belgeleriyle şubeye başvurmaları yeterli olacak. Banka, başvuruları dijital sistem üzerinden hızlı bir şekilde değerlendirerek, onaylanan başvurularda ödemeyi kısa süre içinde yapacak.

