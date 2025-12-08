Aleyna Tilki yeni imajıyla şaşırttı: Sarı saçlarından koyu renklere geçiş yaptı

Aleyna Tilki, uzun yıllar sarı saçlarıyla tanınırken, bu kez cesur bir değişiklik yaparak saçlarını koyu renge boyadı. Yeni görünümü, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırırken takipçileri arasında farklı yorumlar yapıldı.

Aleyna Tilki, tanınan sarı saçlı imajını geride bırakarak, koyu renkli saçlarıyla hayranlarının karşısına çıktı. Genç şarkıcının saç rengini değiştirmesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve takipçileri yeni imajını beğenip beğenmedikleri konusunda ikiye bölündü. Kimileri bu değişimi çok yakıştırırken, bazı takipçileri eski haline dönmesini istedi.

ALEYNA TİLKİ’NİN YENİ SAÇ RENGİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Uzun yıllar boyunca sarı saçlarıyla tanınan Aleyna Tilki, yeni bir döneme adım atarak saçlarını koyu renge boyadı. Genç şarkıcı, yeni imajını sosyal medya hesaplarından paylaştı ve hızla binlerce beğeni aldı. Ancak, Tilki’nin yeni görünümü, takipçileri arasında farklı görüşlere yol açtı. Birçok kişi, koyu saçların Aleyna’ya çok yakıştığını söylerken, bazıları eski sarı saçlarını daha çok beğendiklerini belirtti.

HAYRANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Aleyna Tilki’nin yeni saç rengi, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Takipçilerinin büyük bir kısmı, şarkıcının koyu saçlarını övdü ve “Çok yakışmış” şeklinde yorum yaptı. Ancak, diğer bazı takipçileri eski halini tercih ettiklerini dile getirerek, “Eski sarı saçlarına dönmeli” ifadelerini kullandı. Bu durum, Aleyna Tilki’nin yeni imajıyla ilgili görüşlerin oldukça farklı olduğunu gösterdi.

