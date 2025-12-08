TBMM’den Tarihi Karar! Milyonlarca Kişinin Borcu Siliniyor

Türkiye’de milyonlarca çalışanın ve emeklinin karşılaştığı GSS borçları, tarihi bir düzenlemeyle siliniyor. 1 milyon 491 bin kişinin 3.1 milyar TL’lik borcu silinecek. İşte yeni düzenlemenin tüm detayları ve hangi vatandaşları kapsayacağı!

Türkiye’de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarıyla ilgili tarihi bir düzenleme hayata geçiriliyor. TBMM’de kabul edilen yeni kanun teklifi ile 10 milyon vatandaşa ait 100 milyar TL’yi aşan GSS borçları ertelenecek, 1 milyon 491 bin kişinin ise 3.1 milyar TL’lik borcu silinecek. Yasa, vatandaşlara büyük bir ekonomik rahatlama sağlarken, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu düzenlemeden kimlerin yararlanacağı ve başvuru süreci hakkında detaylar ise merak konusu.

GSS BORCU NEDİR VE KİMLERİ KAPSAR?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), 2012 yılından itibaren tüm vatandaşların sağlık güvencesine sahip olmalarını sağlamak amacıyla zorunlu hale getirilmiştir. Bu sigorta, sağlık hizmetlerinden faydalanan bireylerin prim ödemelerini kapsamaktadır. Eğer kişi bu primleri ödemezse, her geçen ay sigorta borcu birikir ve zamanla faizle artar.

GSS, çalışanlar, emekliler, işsizler, yabancı uyruklu bireyler ve hatta kısa çalışma ödeneği gibi desteklerden faydalanan tüm vatandaşları kapsar. Sağlık hizmetlerinden faydalanamayan veya prim ödeyemeyen kişiler, bu borçlarla karşılaşabilmektedir.

HÜKÜMETTEN TARİHİ ADIM: GSS BORÇLARI SİLİNİYOR

Türkiye’deki kronikleşmiş sağlık sigortası borçları, son yıllarda vatandaşlar için önemli bir ekonomik yük haline gelmişti. Hükümet, bu borçları erteleme ve geçmişe dönük ödenmeyen primleri silme kararı aldı. TBMM’ye sunulan yeni düzenleme, yaklaşık 10 milyon vatandaşın 100 milyar TL’yi aşan GSS borcunun silinmesini öngörüyor.

Bu yeni düzenlemeye göre, 1 milyon 491 bin kişi için 2015 yılına ait borçlar tamamen silinecek. Yani bu kişilerin 3.1 milyar TL’lik borcu devlet tarafından affedilecek. Bu borçlar, prim, gecikme cezası ve zammı içermekte.

KİMLER BU DÜZENLEMEDEN FAYDALANACAK?

Yeni düzenlemeden faydalanacak kişiler, 2015 yılı öncesindeki borçları olanlar olacak. Hükümet, bu adımı, sağlık hizmetlerinden faydalanan ancak ödeme yapamayan veya ödeme güçlüğü çeken vatandaşlar için atıyor. Özellikle düşük gelirli grupların, bu borçlar nedeniyle ciddi maddi zorluklar yaşadığı biliniyor. Bu düzenleme ile birlikte, mağduriyetlerin giderilmesi hedefleniyor.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Yeni düzenlemeden faydalanmak için herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor. Eğer yasa yürürlüğe girerse, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), otomatik olarak borçları silerek düzenlemeyi hayata geçirecek. SGK, borçlu vatandaşların dosyalarını inceleyip, ilgili farkları ilk maaş döneminde ödemenin yapılacağı tarihlerde hesaplayarak silme işlemi gerçekleştirecek.

NEDEN BORÇLANMA ORTAYA ÇIKTI?

GSS borçlanması, devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen ancak çalışmayan ya da gelir durumu yetersiz olan vatandaşların prim ödememesi durumunda birikmektedir. Bu primler, her ay düzenli olarak ödeme yapılmadığı takdirde, zamanla borçlanma sürecine dönüşür.

Çalışmayan bireyler, sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için bu primleri ödemek zorundadırlar. Eğer gelir testi yapılmazsa, her ay 780 TL’lik prim borcu eklenir. Bu da, sigortalı olmayanlar için önemli bir yük oluşturur.

GSS BORCU SİLİNMESİNİN EKONOMİYE ETKİSİ

Yeni düzenlemenin getirdiği borç silme uygulaması, milyonlarca vatandaş için ekonomik rahatlama sağlayacak. Borçların silinmesiyle birlikte, 2026 yılında önemli bir ödeme yükü hafifleyecek ve bu vatandaşlar sağlık sigortası prim borçlarından kurtulmuş olacak.

Bunun yanı sıra, Türkiye’deki sosyal güvenlik sisteminin daha sürdürülebilir hale gelmesi bekleniyor. Yeni düzenleme, uzun süredir devam eden borçlanma sorununa da çözüm sunarak, daha sağlıklı bir sosyal güvenlik altyapısının oluşmasına olanak tanıyacak.

Kaynak: Haber Merkezi