Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı: Sağlık durumu nedeniyle tedaviye devam ediyor

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından sağlık problemleri nedeniyle gözaltı kararının kaldırıldığını öğrendi. Çakar’ın tedavisi hastanede devam ederken, emniyet durumuna göre adliyeye mevcutlu olarak getirileceği açıklandı.

Giriş Paragrafı: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ahmet Çakar hakkında verilen gözaltı kararını, sağlık durumu nedeniyle kaldırdı. Çakar, gözaltı sürecinde sağlık sorunları yaşadığı için hastaneye kaldırıldı ve tedaviye alındı. Çakar’ın tedavisinin ardından, sağlık durumuna göre adliyeye mevcutlu olarak getirilmesi için emniyete talimat verildi.

Çakar’ın Gözaltı Kararı Sağlık Durumu Nedeniyle Kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Çakar’a yönelik gözaltı kararını, eski hakemin sağlık problemleri nedeniyle iptal etti. Bahis soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 38 şüpheliden biri olan Çakar, gözaltı sürecinde sağlık sorunları yaşayınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde, Çakar’a anjiyo yapıldığı öğrenildi. Savcılık, Çakar’ın tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle, sağlık durumuna göre adliyeye mevcutlu olarak gelmesi için emniyete talimat verdi.

Anjiyo Yapıldı, Tedavi Devam Ediyor

Ahmet Çakar, Cuma günü gözaltına alındıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkikler sonucunda, Çakar’ın anjiyoya alındığı ve tedavisinin hastanede devam ettiği belirtildi. Çakar’ın sağlık durumu, emniyet yetkilileri tarafından yakından takip ediliyor.

Bahis Soruşturmasında 38 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bahis soruşturmasında, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, eski hakem Ahmet Çakar, futbolcu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen ve TFF hakemi Zorbay Küçük’ün de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrollerinden geçirilerek İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Kaynak: Haber Merkezi