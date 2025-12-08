Isparta’da katliam! Ferdi Özdemir’in kesik başını arama çalışmaları derinleşti: Jandarma ve komandolar bölgede

Isparta’da Ferdi Özdemir’in başı kesilerek öldürülmesinin ardından, kayıp başının bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan gelen uzman ekipler ve kadavra köpekleri, bölgede kesik başı ararken, cinayetle ilgili yeni detaylar da netleşti.

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde, Ferdi Özdemir’in başının kesilerek öldürülmesi, Türkiye’yi derinden sarstı. Özdemir’in kayıp başı için yapılan arama çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı’ndan gelen uzman ekipler de katıldı. Özdemir’in aracının durdurulup, bıçaklanarak öldürüldüğü yönündeki bilgiler kesinleşirken, olayla ilgili yapılan aramalar devam ediyor.

FERDİ ÖZDEMİR’İN BAŞSIZ CESEDİ BULUNDU, KAYIP BAŞ İÇİN ARAMA DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta, Isparta’nın Keçiborlu ilçesindeki Aydoğmuş köyünde bir otomobilin yakınında başsız bir ceset bulundu. Cesedin, evli ve iki çocuk babası Ferdi Özdemir’e ait olduğu tespit edildi. Otomobilin yakınlarında bulunan ceset, jandarma tarafından incelendi ve daha sonra otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ardından, Özdemir’in kayıp başı için bölgedeki dağlık alanlarda kapsamlı bir arama başlatıldı. Isparta Valiliği, uzman ekiplerin bölgeye sevk edildiğini ve aramaların hızla devam ettiğini duyurdu.

JANDARMA VE KOMANDOLARIN KATILDIĞI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRMEKTE

Ferdi Özdemir’in kaybolan başını bulmak için yapılan aramalara, Isparta’ya gelen Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı uzman ekipler ve kadavra köpekleri de dahil oldu. Çok sayıda askeri personel, arazide ve ormanda kesik başı ararken, yetkililer bölgedeki taramaların titizlikle devam ettiğini belirtti. Jandarma, olayın aydınlatılması için tüm imkânlarını seferber etti.

VALİ ERİN’DEN AÇIKLAMA: “BU OLAY AYDINLATILINCAYA KADAR ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK”

Isparta Valisi Abdullah Erin, Ferdi Özdemir’in ailesine başsağlığı dileyerek, köydeki evlerinde acılı aileye moral verdi. Taziye ziyaretinden sonra bir açıklama yapan Vali Erin, “Bu menfur olayın aydınlatılması için tüm devlet kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz. Şu an 4 kişi gözaltında. Olayın derinlemesine araştırılması ve suçluların adalet önüne çıkarılması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi. Ayrıca, “Suçluları bulup adalet önüne çıkaracağız ve ailenin acısını hafifletmeye çalışacağız” diye konuştu.

CİNAYETİN KESİNLEŞEN DETAYLARI: ÖZDEMİR’İN ARACI DURDURULDU, BIÇAKLANDI

Olayla ilgili yeni edinilen bilgilere göre, Ferdi Özdemir’in, olay günü saat 20:00 civarında köydeki marketten alışveriş yaptıktan sonra dağdaki keçilerine gitmek için yola çıktığı belirtildi. Özdemir’in, Dinar-Isparta kara yolunu geçtiği ve sonrasında arazi yoluna girdiği ve yaklaşık 1 kilometre sonra aracının önü kesilerek durdurulduğu, ardından bıçaklanarak öldürüldüğü ifade ediliyor. Olayın meydana geldiği saatlerde yağmurun yağması başka bir araca ait izleri silmiş olabileceği değerlendirilirken, jandarma ekipleri olay mahallinde çalışmalarını sürdürüyor.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR, JANDARMA ARAŞTIRMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Olayla ilgili yapılan incelemelerde, Özdemir’in en son markette görüldüğü ve güvenlik kamera görüntülerinin de incelenmeye alındığı bildirildi. Jandarma, bölgedeki köylülerden de bilgi topluyor ve olayla ilgili şüpheli durumları araştırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi