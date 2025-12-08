Sabri Sarıoğlu’nun hakkındaki iddialara takipsizlik kararı: Soruşturma kapatıldı

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu hakkında, otel çalışanı Lara G.’nin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma, delil yetersizliği nedeniyle takipsizlikle sonuçlandı. Savcılık, iddiaları doğrulayan herhangi bir bulguya ulaşamadı.

İstanbul’da eski futbolcu Sabri Sarıoğlu hakkında başlatılan soruşturma, otel persorneli Lara G.’nin yaptığı suç duyurusunun ardından derinleşmişti. Lara G., Sarıoğlu’ndan hamile kaldığını ve baskı altında kürtaj yaptığını iddia etmişti. Ancak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, iddialara dair herhangi bir somut delil bulunamadığı için dosya takipsizlikle kapatıldı.

OTEL GÖREVLİSİ İDDİALARI YARGIYA TAŞINDI

Mayıs ayında, otel çalışanı Lara G., Sarıoğlu’ndan hamile kaldığını iddia ederek, ünlü futbolcuyu suçlamıştı. İddialar, magazin dünyasında büyük bir yankı uyandırarak kamuoyunun gündemine oturmuştu. Lara G., savcılığa verdiği ifadede, Sarıoğlu’nun kendisini zorla gebeliğini sonlandırmaya ikna ettiğini iddia etmişti.

SAVCILIK İDDİALARI DESTEKLEYECEK DELİL BULAMADI

Soruşturma kapsamında, Savcılık ekipleri, her iki tarafın ifadelerini, dijital verileri, telefon görüşmelerini ve gerekli belgeleri titizlikle inceledi. Ancak yapılan detaylı incelemeler sonucunda, Lara G.’nin iddialarını destekleyecek hiçbir bulgu ve somut delil bulunamadı. Savcılık, teknik incelemeler ve değerlendirmelerin ardından dosyayı kapatmaya karar verdi.

TAKİPSİZLİK KARARININ ANLAMI

Savcılığın verdiği takipsizlik kararı, suçlamaların yeterli delille desteklenemediği anlamı taşıyor. Bu karar, Sabri Sarıoğlu’nun hakkında yapılan iddialarla ilgili herhangi bir hukuki sürecin devam etmeyeceği anlamına geliyor. İddiaların yetersiz kanıtla ortaya atılması, soruşturmanın sona ermesine yol açtı.

