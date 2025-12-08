Altın Alacaklar Dikkat! İslam Memiş Gram Altında ‘5 Haneler Görülebilir’ Diyerek Tarih Verdi

Altın fiyatları hızla yükseliyor. Uzmanlar, 2026’da altının 5 haneli rakamlara ulaşabileceğini belirtiyor. Ancak, kısa vadeli yatırım yapacaklar için risk uyarısı geldi. İşte detaylar.

Altın yatırımcıları için kritik bir dönem başlıyor. Aralık ayının en önemli haftalarından biri olan bu hafta, hem ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kararları piyasalar için büyük bir dönüm noktası olabilir. Özellikle altın fiyatlarında son dönemdeki hareketlilik yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kıymetli madenler için 2026 tahminlerini Mynet’e özel olarak açıkladı. 2025’te altın yatırımcılarına yüzde 90’a varan kazanç sağlansa da, 2026’da altının gram fiyatının 5 haneli rakamlara çıkma ihtimali konuşuluyor.

FED FAİZ İNDİRİMİ VE ALTIN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu, altın fiyatlarını daha da artırabilecek önemli bir etken. İslam Memiş, bu durumun altının ons fiyatını etkileyerek 4.800 dolara kadar çıkmasına yol açabileceğini belirtiyor. Gram altın fiyatının ise yıl sonunda 8 bin TL’yi bulabileceği öngörülüyor. Ancak, Memiş, “Eğer beklenmedik gelişmeler yaşanırsa, ons altın 5.000 dolara kadar çıkabilir” diyerek fiyatların daha da yükselme potansiyeline dikkat çekiyor.

YATIRIMCILAR İÇİN ALIM STRATEJİLERİ

Altın yatırımcılarına uyarılarda bulunan İslam Memiş, 2026’da altın fiyatlarının sürekli yükseliş eğiliminde olacağını ifade etti. Ancak, “Ekim ayındaki fırsatlar geçti, bu seviyelerden satış yapmak riskli” diyen Memiş, “Kısa vadeli al-sat yapmanın mantıklı olmadığını” vurguladı. Yatırımcıların, altın alırken miktara odaklanması gerektiğini belirtti. Memiş, ayrıca “Gerçekten nakite ihtiyaç duymayan yatırımcılar, geri çekilmelerde tekrar alım fırsatlarını değerlendirebilir” şeklinde konuştu.

ALTIN VE GÜMÜŞ YATIRIMCILARINA UYARI: GÜMÜŞTE KAR SATIŞLARI GELEBİLİR

İslam Memiş, gümüş fiyatlarıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Altın ve gümüş arasındaki rasyonun değiştiğini belirten Memiş, “Nisan ayında altın-gümüş rasyosu 106 seviyesindeydi, şimdi 2 seviyesine kadar geriledi” diyerek, gümüş yatırımcılarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Gümüşteki bu değişim, kar satışlarını tetikleyebilir.

FED VE TCMB FAİZ KARARLARI PİYASALARI NASIL ETKİLEYECEK?

Memiş, Fed’in faiz indiriminin ardından altın fiyatlarının hızla artacağına dikkat çekiyor. Fed’in 25 baz puanlık faiz indiriminin %86 ihtimalle fiyatlandığını belirten Memiş, “Bu faiz indirimi, doları zayıflatacak ve altına olan talebi artıracak” dedi. Ayrıca, TCMB’nin de faiz indirimi yapacağı beklentileri doğrultusunda, 100 baz puanlık bir indirimle birlikte piyasaların hareketlenmesi bekleniyor.

2026’DA ALTIN YATIRIMLARI: 5 HANELİ RAKAMA DİKKAT!

Memiş, 2026 yılı için daha güçlü bir yükseliş trendi beklediğini ifade etti. “2026 yılının sonuna kadar altının ons fiyatı 4.800 doları görebilir. Eğer beklenmedik gelişmeler yaşanırsa, 5 haneli rakamlar dahi görülebilir” diyerek, yatırımcılara uzun vadeli düşünmeleri gerektiğini söyledi.

ALTIN FİYATLARI VE SON DURUM

Bugün itibarıyla altın fiyatları şu şekilde işlemekte:

Gram Altın: 5.750,47 TL (Alış) – 5.751,23 TL (Satış)

Ons Altın (TL): 178.892,26 TL (Alış) – 178.942,53 TL (Satış)

Ons Altın (USD): 4.203,29 USD (Alış) – 4.203,85 USD (Satış)

Çeyrek Altın: 9.200,75 TL (Alış) – 9.403,27 TL (Satış)

Cumhuriyet Altını: 38.529,00 TL (Alış) – 39.111,00 TL (Satış)

NOT: Haberimiz yatırım tavsiyesi değildir, bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

