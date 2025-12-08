Pegasus’tan büyük adım: Çek Hava Yolları’nı satın aldı

Pegasus Hava Yolları, 154 milyon euro bedelle Çek Hava Yolları iştiraki Smartwings’i satın alarak büyük bir satın alım gerçekleştirdi. Pegasus CEO’su Güliz Öztürk, yeni stratejiler ve büyüme hedefleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin önemli hava yolu şirketleri arasında yer alan Pegasus, Çek Hava Yolları’na ait Smartwings şirketini satın alarak büyük bir adım attı. 154 milyon euro bedelle gerçekleşen satın alım, Pegasus’un uluslararası alanda büyüme stratejisini pekiştiriyor. Pegasus CEO’su Güliz Öztürk, satın alımın ardından, iki şirketin güçlerini birleştirerek global alanda daha da büyümeyi hedeflediklerini ifade etti.

PEGASUS’UN BÜYÜK YATIRIMI: ÇEK HAVA YOLLARI VE SMARTWİNGS SATIN ALINDI

Pegasus Hava Yolları, Çek Hava Yolları ve iştiraki Smartwings’i satın alarak hava yolu sektöründeki büyüme yolculuğunu hızlandırdı. 154 milyon euro bedelle gerçekleşen anlaşma, Pegasus’un filosunu genişletme ve uluslararası operasyonlarını daha da güçlendirme hedefini taşıyor. Anlaşmaların imzalanmasının ardından bir açıklama yapan Pegasus CEO’su Güliz Öztürk, “Smartwings ve Pegasus olarak kanatlarımızı dünyaya açmaya devam edeceğiz” dedi.

PEGASUS’UN FİLOSU BÜYÜYOR, HEDEF KÜRESEL GÜÇLENME

Güliz Öztürk, filolarını 14 uçaktan 127 uçağa çıkararak dünyanın en verimli ve kârlı havayollarından biri haline geldiklerini vurguladı. Şimdi ise, Smartwings’in 47 uçaktan oluşan filosunu alarak güçlerini birleştiriyorlar. Öztürk, “Amacımız sadece ölçek büyütmek değil; aynı zamanda uçuş emniyeti, teknoloji, verimlilik ve misafir deneyimi odaklı güçlü bir yapı kurmak” dedi.

ÇEK HAVA YOLLARI VE SMARTWİNGS’İN GLOBAL ETKİSİ

Çek Cumhuriyeti’nin en büyük hava yolu şirketi olan Smartwings, 20 ülkede 80 farklı destinasyona uçuş yapıyor. Pegasus’un Smartwings’i satın alması, Türkiye’nin ve Çekya’nın havacılık sektöründeki etkisini artırmayı amaçlıyor. Satın alım süreci, gerekli olan yasal onayların alınmasıyla tamamlanacak.

