Uyuşturucu operasyonu kapsamı genişliyor: Fenomenin telefonu ünlü isimleri ifşa etti

İstanbul’da gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonu, sosyal medya fenomeninin telefonunda bulunan dijital verilerle daha da büyüdü. Aralarında ünlü rapçilerin de bulunduğu birçok tanınmış isim, uyuşturucu testine tabi tutuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü büyük uyuşturucu soruşturması, sosyal medya fenomeninin telefonunda bulunan verilerle yeni bir boyut kazandı. Fenomenin ifadeleri, rap dünyası da dahil olmak üzere birçok ünlüyü soruşturmanın içine çekti. Aralarında ünlü rapçilerin de bulunduğu çok sayıda tanınmış isim, uyuşturucu kullanımına yönelik incelemeye alındı. Yeni operasyonların gündeme gelmesi bekleniyor.

SOSYAL MEDYA FENOMENİNİN VERİLERİYLE DERİNLEŞEN OPERASYON

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, sosyal medya fenomeni Çağdaş Evren Şenlik’in telefonundan elde edilen dijital verilerle derinleşti. Şenlik’in verdiği ifadeler ve telefonundaki bilgiler, soruşturmanın kapsamını genişletti ve rap dünyası da dahil olmak üzere birçok ünlünün uyuşturucu kullanımıyla ilgili incelemeye takılmasına yol açtı. Şenlik, açıklamalarında, aralarında ünlü rapçilerin de bulunduğu birçok ismin uyuşturucu kullanımına karıştığını iddia etti.

ÜNLÜLERİN UYUŞTURUCU TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 19 ünlü hakkında uyuşturucu testleri yapıldı. Dilan Polat, Derin Dalu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım gibi tanınmış isimlerin kanında ve saçlarında uyuşturucu maddelere rastlandığı duyuruldu.

Dilan Polat, Derin-Deren Talu, Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay’ın saçında kokain bulunurken, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım’ın kanında esrar tespit edildi.

İLAÇ ETKEN MADDESİYLE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLEN ÜNLÜLER

Bazı ünlülerin ise yeşil reçeteyle alınan ilaçlardan dolayı testlerinde etken madde tespit edildi. İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali’nin kanında ilaç etken maddelerine rastlanırken, bu kişilerin ilaçlarını yasal şekilde aldıkları belirtildi.

KANINDA UYUŞTURUCU MADDESİ TEPSİT EDİLMEYEN ÜNLÜLER

Bazı ünlüler ise yapılan uyuşturucu testlerinden temiz çıktıklarını bildirdi. Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk’ün kanlarında uyuşturucu maddelere rastlanmadığı açıklandı.

YENİ OPERASYONLARIN İHTİMALİ KONUŞULUYOR

Operasyonun genişlemesi ve yeni isimlerin soruşturmaya dahil edilmesiyle ilgili söylentiler artarken, yeni operasyonların yapılabileceği ifade ediliyor. Fenomenin telefonundan elde edilen dijital verilerle başlayan soruşturmanın, rap dünyasında daha fazla ünlüyü hedef alması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi