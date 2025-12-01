Türkiye’nin konuştuğu doktorun trajik sonu: Cezaevinde intihar

Samsun’da aracının nehre düşmesi sonucu eşi ve oğlunu kaybeden ve kazanın ardından cinayet şüphesiyle tutuklanan Dr. Serdar Kıyak, nakledildiği Elazığ Cezaevi’nde intihar ederek hayatını kaybetti. Soruşturma boyunca ilişkisi olduğu iddiası ve çelişkili beyanlarıyla dikkat çeken Kıyak’ın ölümü, davayla ilgili pek çok soruyu yanıtsız bıraktı.
Eşi ve bir yaşındaki oğlunun şüpheli bir kazada hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın merkezindeki isim olan Dr. Serdar Kıyak, tutuklu bulunduğu Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde intihar etti. Kazanın ardından hem olay yerindeki bulgular hem de Kıyak’ın özel hayatına dair ortaya çıkan iddialar, Türkiye’nin dikkatini bu dosyaya çevirmişti.
12 Eylül’de Bafra’daki Altınkaya Baraj yolu üzerinde meydana gelen olayda, Dr. Serdar Kıyak’ın kullandığı otomobil Kızılırmak Nehri’ne düşmüş, eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Poyraz yaşamını yitirmişti. Araçtan sağ çıkan Kıyak, navigasyona baktığı sırada kontrolü kaybettiğini söylemişti.
Ancak savcılığın yaptığı incelemelerde fren izine rastlanmaması, Kıyak’ın olaydan sonra 112’yi aramaması ve telefonunun yanında bulunması gibi detaylar, kazanın “kaza” olup olmadığına dair soru işaretlerini artırdı.
Soruşturmada öne çıkan unsurlardan biri de Gülşah Kıyak’ın yakınlarına gönderdiği mesajlardı. Bu mesajlarda eşinden gördüğü baskı ve tehditlerden söz ettiği belirlendi.
Aynı dönemde Dr. Kıyak’ın hastanede görev yapan bir psikologla ilişki yaşadığı iddiası da dosyaya girdi. Çift arasında çıkan tartışmalar, Kıyak’ın psikiyatrik tedavi gördüğü bilgilerle birlikte soruşturmanın seyrini değiştirdi.
Olaydan birkaç gün sonra gözaltına alınan Dr. Serdar Kıyak, savcılıkta verdiği çelişkili ifadelerin ardından “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Cezaevine girdikten kısa süre sonra ilk kez intihara kalkışan Kıyak, hastaneye kaldırılıp tedavisi tamamlandıktan sonra Elazığ’daki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi.
17 Aralık akşamı yaşanan olayda Kıyak’ın, koğuşunda bulunan çöp poşetinden yaptığı iple kendini havalandırma penceresinin demirlerine astığı tespit edildi. İnfaz koruma memurları tarafından müdahale edilse de doktor, götürüldüğü cezaevi semt polikliniğinde yaşamını yitirdi.
Hem kazanın seyri hem de soruşturma boyunca ortaya çıkan iddialar nedeniyle kamuoyunun yakından takip ettiği dosya, Kıyak’ın ölümüyle birlikte yeni bir noktaya taşındı. Ailenin yakınları ve soruşturma makamlarının, olayın kalan yönleriyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.
Kaynak: Haber Merkezi
