EYT Sonrası Yeni Formül: Kademeli Emeklilikte Son Durum

Kademeli emeklilik sistemi, EYT sonrası gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya devam ediyor. 2000 sonrası sigorta girişi olan milyonlarca çalışan, yeni modelin ne zaman çıkarılacağını ve kimlere erken emeklilik imkânı sağlayacağını merak ediyor.
Erken emeklilik beklentisi, EYT düzenlemesinin ardından özellikle 1999–2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan çalışanlar için yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Meclis’e sunulan kademeli emeklilik teklifi, yaş ve prim şartlarını sigorta başlangıç tarihine göre belirleyen yeni bir geçiş modeli içeriyor. Düzenlemenin yasalaşması hâlinde, milyonlarca kişi için erken emeklilik kapısı açılmış olacak. Peki kademeli emeklilik sistemi nasıl işleyecek, kimler yararlanabilecek ve süreç ne zaman yürürlüğe girebilir?
Kademeli emeklilik, sigorta başlangıcına bağlı olarak emeklilik yaşını ve prim gününü adım adım belirleyen bir geçiş formülü olarak tanımlanıyor.
Bu modelin temel hedefleri şöyle:
Emeklilik şartlarının daha öngörülebilir hâle getirilmesi,
EYT kapsamına girmeyen çalışanların mağduriyetinin azaltılması,
Sosyal güvenlik sisteminde adil bir geçiş süreci oluşturulması.
Bu kapsamda yaş ve prim gün şartı, kişinin işe giriş yılına göre kademeli olarak artıyor.
Sistemdeki yaş ve prim şartı sigortalılık başlangıcına göre değişiyor. Taslak modellerde öne çıkan örnekler şöyle:
2000 girişli kadın çalışan: 43 yaş + 6.250 prim günü
2008 girişli erkek çalışan: 50 yaş + 6.850 prim günü
Bu hesaplamalar, emeklilik yaşının tamamen sabit olmadığı; başlangıç yılına göre kademeli şekilde yükseldiği bir sistemi işaret ediyor.
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, kademeli emeklilik teklifini TBMM’ye sunarak yasal süreci resmen başlattı. Teklif, sosyal güvenlik reformlarının önemli ayaklarından biri olarak değerlendiriliyor ve EYT sonrasında kapsam dışı kalan çalışanlara yeni bir alternatif sunmayı amaçlıyor.
Kademeli emeklilik beklentileri yükselmiş olsa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylardaki açıklamalarında sistemde köklü bir değişiklik planlanmadığını vurgulamıştı.
Işıkhan şu ifadeleri kullandı:
“Emeklilik sisteminde yeni bir düzenleme düşünmüyoruz.”
“Prim ve yıl şartları mevcut haliyle devam edecek.”
“SGK sistemi dünyanın örnek gösterdiği modellerden biri.”
Bu açıklamalar, düzenlemenin kısa vadede yasalaşmasının düşük ihtimal olduğunu gösterse de Meclis’e sunulan teklif süreci canlı tutuyor.
Erken emeklilik hakkı sadece kademeli modelle sınırlı değil. Mevcut mevzuata göre erken emeklilik imkânı bulunan gruplar şunlar:
EYT’liler (1999 öncesi giriş)
Kadın: 20 yıl + 5.000 prim günü
Erkek: 25 yıl + 5.975 prim günü
Engelli bireyler
%60 ve üzeri: 15 yıl + 3.960 prim günü
%50–59: 16 yıl + 4.320 gün
%40–49: 18 yıl + 4.680 gün
Malulen emeklilik
En az %60 iş gücü kaybı
10 yıl + 1.800 prim günü
Fiili hizmet süresi zammı alan meslekler
Maden işçileri
Basın çalışanları
Askeri personel vb.
Borçlanma hakkı bulunanlar
Kadın: Her doğum için 2 yıl (en fazla 3 doğum, toplam 6 yıl)
Erkek: Askerlik süresi kadar borçlanma
Bu gruplar mevcut mevzuat kapsamında erken emekli olabiliyor.
Yeni model yasalaşırsa başvuru süreci sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen yaş ve prim gerekçeleri üzerinden yapılacak.
Taslak hesaplamalara göre:
2000–2008 arası sigorta girişliler, kademeli tablonun merkezinde yer alacak.
Yaş şartı yıl bazında artacak, prim günleri ise kademeli olarak yükselecek.
Bu yapıyla, EYT sonrası kapsam dışında kalan milyonlarca çalışan için erken emeklilikte yeni bir geçiş dönemi planlanıyor.
Bakanlığın açıklamalarına göre kısa vadede net bir yasa hazırlığı bulunmasa da Meclis’e sunulan teklif süreci canlı tutuyor. 2026 yılı boyunca hükümet ve muhalefetten gelecek açıklamalar, kademeli emeklilik modelinin geleceğini belirleyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
