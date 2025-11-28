SON 2 GÜN! Emekli Maaşını Ziraat Bankası’ndan Alanlar Yaşadı

Ziraat Bankası, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2025 Kasım ayı promosyon tutarlarını açıkladı. Maaşını bankaya taşıyan emekliler, gelir aralığına göre 12.000 TL’ye kadar nakit destekten yararlanabilecek.

Ziraat Bankası, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kasım 2025 promosyon güncellemesini açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik destek paketinde, maaş aralığına göre 12.000 TL’ye kadar peşin ödeme imkânı sunuluyor. Maaşını bankaya taşıyan ya da bu ay ilk kez Ziraat üzerinden alacak emekliler, başvurularını şubelerden veya dijital kanallardan yaparak üç yıllık promosyon avantajından yararlanabilecek.

ZİRAAT BANKASI’NDAN EMEKLİLERE YENİ DESTEK PAKETİ

Türkiye’nin en çok tercih edilen kamu bankalarından Ziraat Bankası, 2025 yılı kapsamında emeklilere yönelik promosyon kampanyasını güncelledi. Banka, maaşlarını Ziraat’e taşıyan ya da ilk kez bu ay alacak emeklilerin, belirlenen koşulları yerine getirmeleri halinde 3 yıllık peşin promosyon ödemesi alabileceğini duyurdu. Başvurular hem şubelerden hem de dijital kanallar üzerinden hızlıca yapılabiliyor.

EMEKLİLER İÇİN GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI

Ziraat Bankası’nın Kasım 2025 itibarıyla uyguladığı promosyon miktarları şöyle:

0 TL – 9.999,99 TL arası maaş alanlara: 5.000 TL

10.000 TL – 14.999,99 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL

15.000 TL – 19.999,99 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL

Bu ödemeler, emeklinin maaş aralığına göre tek seferde 3 yıllık peşin olarak hesaplara yatırılıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Emeklilerin promosyon başvurularını yapabileceği kanallar şöyle sıralandı:

Ziraat Bankası şubeleri

İnternet Şubesi

Ziraat Mobil uygulaması

ATM’ler

SMS ile başvuru

Müşteri İletişim Merkezi

SMS ile başvuru için:

Telefonun mesaj kısmına PRO boşluk T.C. Kimlik Numarası yazılıp 4757’ye gönderilmesi yeterli. Mesaj sonrası onay süreci müşteri temsilcileri tarafından başlatılıyor.

PROMOSYON ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ziraat Bankası, promosyon hesaplamasının emeklinin bir aylık net maaşı üzerinden yapıldığını ve mevcut durumdaki haciz veya nafaka kesintilerinin de dikkate alındığını belirtti.

Ayrıca bankaya yönelik takip süreci bulunan müşterilerin başvuruları, borçların tamamı tahsil edilene kadar işleme alınmıyor.

