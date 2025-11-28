SON 2 GÜN! Emekli Maaşını Ziraat Bankası’ndan Alanlar Yaşadı

Ziraat Bankası, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2025 Kasım ayı promosyon tutarlarını açıkladı. Maaşını bankaya taşıyan emekliler, gelir aralığına göre 12.000 TL’ye kadar nakit destekten yararlanabilecek.
Ziraat Bankası, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kasım 2025 promosyon güncellemesini açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik destek paketinde, maaş aralığına göre 12.000 TL’ye kadar peşin ödeme imkânı sunuluyor. Maaşını bankaya taşıyan ya da bu ay ilk kez Ziraat üzerinden alacak emekliler, başvurularını şubelerden veya dijital kanallardan yaparak üç yıllık promosyon avantajından yararlanabilecek.
Türkiye’nin en çok tercih edilen kamu bankalarından Ziraat Bankası, 2025 yılı kapsamında emeklilere yönelik promosyon kampanyasını güncelledi. Banka, maaşlarını Ziraat’e taşıyan ya da ilk kez bu ay alacak emeklilerin, belirlenen koşulları yerine getirmeleri halinde 3 yıllık peşin promosyon ödemesi alabileceğini duyurdu. Başvurular hem şubelerden hem de dijital kanallar üzerinden hızlıca yapılabiliyor.
Ziraat Bankası’nın Kasım 2025 itibarıyla uyguladığı promosyon miktarları şöyle:
0 TL – 9.999,99 TL arası maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 TL – 14.999,99 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 TL – 19.999,99 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
Bu ödemeler, emeklinin maaş aralığına göre tek seferde 3 yıllık peşin olarak hesaplara yatırılıyor.
Emeklilerin promosyon başvurularını yapabileceği kanallar şöyle sıralandı:
Ziraat Bankası şubeleri
İnternet Şubesi
Ziraat Mobil uygulaması
ATM’ler
SMS ile başvuru
Müşteri İletişim Merkezi
SMS ile başvuru için:
Telefonun mesaj kısmına PRO boşluk T.C. Kimlik Numarası yazılıp 4757’ye gönderilmesi yeterli. Mesaj sonrası onay süreci müşteri temsilcileri tarafından başlatılıyor.
Ziraat Bankası, promosyon hesaplamasının emeklinin bir aylık net maaşı üzerinden yapıldığını ve mevcut durumdaki haciz veya nafaka kesintilerinin de dikkate alındığını belirtti.
Ayrıca bankaya yönelik takip süreci bulunan müşterilerin başvuruları, borçların tamamı tahsil edilene kadar işleme alınmıyor.
