Kadıköy Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Ekonomi » SON 2 GÜN! Emekli Maaşını Ziraat Bankası’ndan Alanlar Yaşadı

SON 2 GÜN! Emekli Maaşını Ziraat Bankası’ndan Alanlar Yaşadı

Yayınlanma:
Güncellenme:
Tuncay Keskin Yönetici
SON 2 GÜN! Emekli Maaşını Ziraat Bankası’ndan Alanlar Yaşadı

Ziraat Bankası, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2025 Kasım ayı promosyon tutarlarını açıkladı. Maaşını bankaya taşıyan emekliler, gelir aralığına göre 12.000 TL’ye kadar nakit destekten yararlanabilecek.

Ziraat Bankası, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kasım 2025 promosyon güncellemesini açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik destek paketinde, maaş aralığına göre 12.000 TL’ye kadar peşin ödeme imkânı sunuluyor. Maaşını bankaya taşıyan ya da bu ay ilk kez Ziraat üzerinden alacak emekliler, başvurularını şubelerden veya dijital kanallardan yaparak üç yıllık promosyon avantajından yararlanabilecek.

ZİRAAT BANKASI’NDAN EMEKLİLERE YENİ DESTEK PAKETİ

Türkiye’nin en çok tercih edilen kamu bankalarından Ziraat Bankası, 2025 yılı kapsamında emeklilere yönelik promosyon kampanyasını güncelledi. Banka, maaşlarını Ziraat’e taşıyan ya da ilk kez bu ay alacak emeklilerin, belirlenen koşulları yerine getirmeleri halinde 3 yıllık peşin promosyon ödemesi alabileceğini duyurdu. Başvurular hem şubelerden hem de dijital kanallar üzerinden hızlıca yapılabiliyor.

EMEKLİLER İÇİN GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI

Ziraat Bankası’nın Kasım 2025 itibarıyla uyguladığı promosyon miktarları şöyle:

0 TL – 9.999,99 TL arası maaş alanlara: 5.000 TL

10.000 TL – 14.999,99 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL

15.000 TL – 19.999,99 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL

Bu ödemeler, emeklinin maaş aralığına göre tek seferde 3 yıllık peşin olarak hesaplara yatırılıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Emeklilerin promosyon başvurularını yapabileceği kanallar şöyle sıralandı:

Ziraat Bankası şubeleri

İnternet Şubesi

Ziraat Mobil uygulaması

ATM’ler

SMS ile başvuru

Müşteri İletişim Merkezi

SMS ile başvuru için:
Telefonun mesaj kısmına PRO boşluk T.C. Kimlik Numarası yazılıp 4757’ye gönderilmesi yeterli. Mesaj sonrası onay süreci müşteri temsilcileri tarafından başlatılıyor.

PROMOSYON ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ziraat Bankası, promosyon hesaplamasının emeklinin bir aylık net maaşı üzerinden yapıldığını ve mevcut durumdaki haciz veya nafaka kesintilerinin de dikkate alındığını belirtti.

Ayrıca bankaya yönelik takip süreci bulunan müşterilerin başvuruları, borçların tamamı tahsil edilene kadar işleme alınmıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

1 gram altın 9000 TL olacak! Tarih verildi
Ekonomi
28 Kasım 2025
1 gram altın 9000 TL olacak! Tarih verildi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altında 2026 yılı için ilk kez net bir tahmin vererek 9 bin TL seviyesinin görülebileceğini söyledi. Uzmana göre küresel jeopolitik riskler, zayıf dolar politikası ve yeni para sistemi tartışmaları altını yeni bir rekor dönemine taşıyacak. Yıldırımtürk’ten yeni ve dikkat çekici tahminler geldi. Kapalıçarşı’daki işlem yoğunluğunu ve […]

BİM 5 Aralık aktüel kataloğu sızdı! Tuşlu Nokia telefon yine raflarda: Fiyatı şaşırttı
Ekonomi
28 Kasım 2025
BİM 5 Aralık aktüel kataloğu sızdı! Tuşlu Nokia telefon yine raflarda: Fiyatı şaşırttı

5 Aralık 2025 BİM aktüel kataloğu yayımlandı. Bu haftanın en çok dikkat çeken ürünü uygun fiyatıyla öne çıkan tuşlu Nokia cep telefonu oldu. Elektronikten ev tekstiline, mutfak ürünlerinden oyuncaklara kadar onlarca üründe büyük indirim var. BİM’in merakla beklenen 5 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu belli oldu. Bu hafta özellikle elektronik raflarında dikkat çeken ürünler yer […]

300 Bin TL’lik Taşıt Kredisine Rekor Geri Ödeme: Yeni Rakamlar Açıklandı
Ekonomi
28 Kasım 2025
300 Bin TL’lik Taşıt Kredisine Rekor Geri Ödeme: Yeni Rakamlar Açıklandı

Bankaların taşıt kredisi faizlerinde artış trendi devam ediyor. Geçen hafta yüzde 3,02 seviyesinde olan en düşük araç kredisi faizi bu hafta yüzde 3,10’a çıktı. Peki en uygun oranı hangi bankalar sunuyor? 300 bin TL kredi çeken bir vatandaş 24 ayda ne kadar geri ödeme yapacak? Otomobil sahibi olmak isteyenler için kredi maliyetleri yeniden yükselişe geçti. […]

Ailelere müjde! 5.000 TL destek ödemeleri hesaplara yattı
Ekonomi
28 Kasım 2025
Ailelere müjde! 5.000 TL destek ödemeleri hesaplara yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına ait doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bakan, şimdiye kadar 637 bin anneye toplam 7,2 milyar liralık destek sağlandığını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kasım ayı doğum yardımı ödemelerine ilişkin merakla beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, aylık desteklerin bugün […]

Resmi Gazete’de yayımlandı: Suriyelilere sağlık hizmetlerinde ücret dönemi başlıyor
Ekonomi
28 Kasım 2025
Resmi Gazete’de yayımlandı: Suriyelilere sağlık hizmetlerinde ücret dönemi başlıyor

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla, geçici koruma kapsamındaki yabancılar için sağlık hizmetlerinde önemli bir değişikliğe gidildi. 1 Ocak 2026’dan itibaren Suriyeliler de genel sağlık sigortalılarında uygulanan katılım payını ödeyecek. Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilere yönelik sağlık uygulamalarında kritik bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, bugüne kadar acil ve temel sağlık hizmetlerinde herhangi […]

MODOKO Başkanı Koray Çalışkan: “Bütçe Açığında İzlenecek Yol, Kur Hesaplama Yönteminde Değişiklik”
Ekonomi
28 Kasım 2025
MODOKO Başkanı Koray Çalışkan: “Bütçe Açığında İzlenecek Yol, Kur Hesaplama Yönteminde Değişiklik”

Türkiye mobilya sektörü, hammadde açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. İthal girdisi yok denecek kadar az ve 500 bin kişiye istihdam sağlıyor. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, sektörün ihracat pazar payını ve üretim gücünü korumak, sektörün rekabet gücünü artırmak için kur hesaplama yönteminin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan ve son […]

22:00, 28 Kasım 2025
Edirnespor’da bahis depremi! 10 futbolcunun cezası sonrası başkan Ayaydın’dan olay yaratan açıklamalar
21:00, 28 Kasım 2025
Kızılcık Şerbeti’nde jenerik krizi büyüyor! Doğukan Güngör’ün isyanına yapım şirketinden “orta yol” formülü
19:57, 28 Kasım 2025
Kocaeli açıklarında korku dolu anlar: Kairos tankerinde şiddetli patlama!
19:30, 28 Kasım 2025
Dizilerin tanınan ismi ortadan kayboldu: Ehliyet krizinin ardından köprüden atladı
18:30, 28 Kasım 2025
Asensio’dan Galatasaray’a derbi öncesi meydan okuma! “Pazartesi görüşürüz” mesajı gündem oldu
17:30, 28 Kasım 2025
Reyting çanları çalıyor! Show tv’nin yeni dizisi Veliaht için erken final iddiası güçleniyor
16:30, 28 Kasım 2025
ChatGPT ile kendini yetiştirdi, OpenAI’a mühendis oldu! Genç dehanın hikâyesi ilham veriyor
15:30, 28 Kasım 2025
2030’da dünya bambaşka olacak! Yapay zekâdan kuantuma 12 büyük teknolojik atılım