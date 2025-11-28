1 gram altın 9000 TL olacak! Tarih verildi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altında 2026 yılı için ilk kez net bir tahmin vererek 9 bin TL seviyesinin görülebileceğini söyledi. Uzmana göre küresel jeopolitik riskler, zayıf dolar politikası ve yeni para sistemi tartışmaları altını yeni bir rekor dönemine taşıyacak.

Yıldırımtürk’ten yeni ve dikkat çekici tahminler geldi. Kapalıçarşı’daki işlem yoğunluğunu ve piyasadaki talep artışını değerlendiren uzman isim, gram altında 2026 yılı için ilk kez net bir tarih ve seviye öngörüsünde bulundu. Yıldırımtürk’e göre, global ekonomide yaşanabilecek gelişmeler altını yeni bir rekor dönemine taşıyacak.

“2026 ALTININ YILI OLACAK”

Mehmet Ali Yıldırımtürk, Melda Yücel TV’ye yaptığı değerlendirmelerde hem Merkez Bankası’nın altın talebine ilişkin açıklamalarını yorumladı hem de önümüzdeki döneme yönelik kritik öngörüler paylaştı.

ABD’de beklenen faiz indirimleri, doların zayıf seyreden politika beklentisi ve jeopolitik risklerin sürmesi nedeniyle altının güç kazandığını belirten Yıldırımtürk, 2026’da ons altının 5 bin dolar seviyesine ulaşmasının sürpriz olmayacağını söyledi.

Uzman isim, “Yeni para sistemi arayışları, küresel tansiyon ve merkez bankalarının alım iştahı 2026’yı çok daha hızlı bir yükseliş yılına çevirebilir” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTINDA 9 BİN TL SENARYOSU

Yıldırımtürk’e göre bu yükselişin en belirgin etkisi gram altında görülecek. Mevcut fiyatların yıl bitmeden güçleneceğini belirten uzman, 2026 için net seviyeler paylaştı:

Yıl sonu gram altın beklentisi: 6.300 – 6.500 TL

2026 içinde beklenen aralık: 8.500 – 9.000 TL

Kapalıçarşı’da talebin son aylarda azalmadığını söyleyen Yıldırımtürk, “Gram altında 9 bin TL seviyesi hiç de uzak değil. 2026’da hem dolar/TL hareketi hem de ons altındaki olası sıçrama fiyatları yukarı taşıyacak” dedi.

DOLAR/TL İÇİN DE TARİH VERDİ

Altın tahminlerini dolar/TL beklentisiyle birlikte değerlendiren Yıldırımtürk, yıl sonunda kurun 43,5 – 44 TL bandına yakınsamasını beklediğini ifade etti. Mevcut sistem devam ederse, 2026 içinde 46 – 47 TL aralığının mümkün olduğunu dile getirdi.

“Dolar tarafında enflasyon kadar bir yükseliş hep karşımıza çıkıyor. Bu durum gram altını destekleyici en güçlü etkenlerden biri olacak” dedi.

“ALTINDA ENFLASYON YARATAN ALIM YOK”

Altının son aylarda tüketimi artırdığına yönelik yorumlara katılmadığını belirten Yıldırımtürk, Kapalıçarşı’dan edindiği gözlemleri şöyle anlattı:

“Ayşe teyzenin aldığı altın pahalı tüketim değil, zor gün için birikimdir. Altın talebi enflasyon yaratmaz; vatandaş güvenli liman arıyor. Talep ne olursa olsun altının doğrudan enflasyona katkısı sınırlıdır.”

“GERÇEK RALLİ 2026’DA BAŞLAYACAK”

Yıldırımtürk, yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerine fazla odaklandığını belirterek, asıl yükselişin 2026’da başlayacağını vurguladı:

“Ons altının güçlü bir yükseliş trendine girmesi an meselesi. 2026 yılı, altın için yeni bir rekor dönemi olabilir. Bu yılı hazırlık yılı olarak görmek gerekiyor.”

Kaynak: Haber Merkezi