A101 bu hafta indirimlere doymuyor! 29 Kasım–5 Aralık kataloğu raflarda: Yağ, pirinç ve temizlik ürünlerinde büyük düşüş

A101, 29 Kasım–5 Aralık 2025 tarihli “Haftanın Yıldızları” kataloğunu duyurdu. Temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok üründe dikkat çeken indirimler tüketicilerin ilgisini çekti.

Türkiye’nin en çok tercih edilen market zincirlerinden A101, her hafta olduğu gibi bu hafta da güçlü indirimlerle vatandaşın karşısına çıktı. 29 Kasım–5 Aralık 2025 dönemini kapsayan yeni Haftanın Yıldızları kataloğunda yağdan pirince, temizlik ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok üründe fiyatlar aşağı çekildi. Gıda fiyatlarının yüksek seyrettiği bir dönemde açıklanan liste, alışveriş planı yapan tüketicilerin odak noktası haline geldi.

HAFTANIN YILDIZLARINDA GIDA ÜRÜNLERİNE BÜYÜK İLGİ

Yeni katalogda özellikle temel gıda ürünlerinde yapılan indirimler ön plana çıkıyor.

Katalogda yer alan bazı ürünler şöyle:

Kent Boringer Ayçiçek Yağı 5 Litre: 429 TL

Ovadan Baldo Pirinç 2,5 kg: 184,50 TL

Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 kg: 260 TL

Öncü Domates Salçası 1650 gr: 169,90 TL

Barilla Makarna 500 gr: 42,95 TL

Indomie Bardak Noodle 60 gr: 25 TL

Nestle Nesquik Çokokare 310 gr: 75 TL

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE İNDİRİMLER DİKKAT ÇEKİYOR

Marketin soğuk reyonunda da kayda değer fırsatlar yer alıyor:

Tarabya Taze Kaşar 700 gr: 189 TL

Birşah Homojenize Yoğurt 3 kg: 109,50 TL

Piliç Salam 850 gr: 79,50 TL

Akçasaray Dana Akçaabat Köfte 500 gr: 275 TL

DONDURULMUŞ VE ATIŞTIRMALIK ÜRÜNLERDE AVANTAJLI FİYATLAR

Superfresh Dondurulmuş İnce Çıtır Patates 1 kg: 119 TL

Bozbeyi Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 300 gr: 99 TL

Sütaş / Torku Ayran 2,5 L: 75 TL

TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE FİYATLAR AŞAĞI ÇEKİLDİ

Ev bakım ürünlerinde de dikkat çeken indirimler var:

Vernel Yumuşatıcı 3 L: 89 TL

Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 L: 50 TL

Asperox Sparx Diamond Bulaşık Makinesi Kapsülü 30’lu: 149 TL

Cif Ultra Etkili Sprey 1025 ml: 74 TL

Veet Klasik Ağda Bandı 12’li: 115 TL

Sea Color Saç Boyası: 95 TL

10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERE ÖZEL FIRSATLAR

Bazı ürünler yalnızca 10 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilere özel olarak sunuluyor:

Torku Banada Miniki 875 gr: 179 TL

Bioblas Şampuan 900 ml: 149 TL

TAZENİN YILDIZLARINDA DETERJAN VE DONDURMA ÇEŞİTLERİ

Bu hafta Tazenin Yıldızları raflarında öne çıkan ürünler ise:

Ariel Pods 25’li: 299 TL

Freedo Dondurma Çeşitleri: Çeşitli fiyatlarla satışta.

