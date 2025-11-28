A101 bu hafta indirimlere doymuyor! 29 Kasım–5 Aralık kataloğu raflarda: Yağ, pirinç ve temizlik ürünlerinde büyük düşüş

A101, 29 Kasım–5 Aralık 2025 tarihli “Haftanın Yıldızları” kataloğunu duyurdu. Temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok üründe dikkat çeken indirimler tüketicilerin ilgisini çekti.
Türkiye’nin en çok tercih edilen market zincirlerinden A101, her hafta olduğu gibi bu hafta da güçlü indirimlerle vatandaşın karşısına çıktı. 29 Kasım–5 Aralık 2025 dönemini kapsayan yeni Haftanın Yıldızları kataloğunda yağdan pirince, temizlik ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok üründe fiyatlar aşağı çekildi. Gıda fiyatlarının yüksek seyrettiği bir dönemde açıklanan liste, alışveriş planı yapan tüketicilerin odak noktası haline geldi.
Yeni katalogda özellikle temel gıda ürünlerinde yapılan indirimler ön plana çıkıyor.
Katalogda yer alan bazı ürünler şöyle:
Marketin soğuk reyonunda da kayda değer fırsatlar yer alıyor:
Ev bakım ürünlerinde de dikkat çeken indirimler var:
Bazı ürünler yalnızca 10 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilere özel olarak sunuluyor:
Bu hafta Tazenin Yıldızları raflarında öne çıkan ürünler ise:
Kaynak: Haber Merkezi
5 Aralık 2025 BİM aktüel kataloğu yayımlandı. Bu haftanın en çok dikkat çeken ürünü uygun fiyatıyla öne çıkan tuşlu Nokia cep telefonu oldu. Elektronikten ev tekstiline, mutfak ürünlerinden oyuncaklara kadar onlarca üründe büyük indirim var. BİM’in merakla beklenen 5 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu belli oldu. Bu hafta özellikle elektronik raflarında dikkat çeken ürünler yer […]
Bankaların taşıt kredisi faizlerinde artış trendi devam ediyor. Geçen hafta yüzde 3,02 seviyesinde olan en düşük araç kredisi faizi bu hafta yüzde 3,10’a çıktı. Peki en uygun oranı hangi bankalar sunuyor? 300 bin TL kredi çeken bir vatandaş 24 ayda ne kadar geri ödeme yapacak? Otomobil sahibi olmak isteyenler için kredi maliyetleri yeniden yükselişe geçti. […]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına ait doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bakan, şimdiye kadar 637 bin anneye toplam 7,2 milyar liralık destek sağlandığını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kasım ayı doğum yardımı ödemelerine ilişkin merakla beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, aylık desteklerin bugün […]
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla, geçici koruma kapsamındaki yabancılar için sağlık hizmetlerinde önemli bir değişikliğe gidildi. 1 Ocak 2026’dan itibaren Suriyeliler de genel sağlık sigortalılarında uygulanan katılım payını ödeyecek. Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilere yönelik sağlık uygulamalarında kritik bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, bugüne kadar acil ve temel sağlık hizmetlerinde herhangi […]
Türkiye mobilya sektörü, hammadde açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. İthal girdisi yok denecek kadar az ve 500 bin kişiye istihdam sağlıyor. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, sektörün ihracat pazar payını ve üretim gücünü korumak, sektörün rekabet gücünü artırmak için kur hesaplama yönteminin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan ve son […]
Altın piyasasında yön arayışı sürerken Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılara kritik uyarıda bulundu. Memiş, ons altının mevcut seviyelerde pahalı olduğunu belirterek, “Rusya–Ukrayna cephesinde barış sinyali gelmeden altın almayı tercih etmem” dedi. Altın fiyatlarında bir süredir devam eden dalgalı hareketler yerini sakin bir seyre bırakırken, yatırımcıların gözü yeni yıla yaklaşırken altının yönüne çevrilmiş durumda. Finans analisti […]