Dizilerin tanınan ismi ortadan kayboldu: Ehliyet krizinin ardından köprüden atladı

Dizi ve film sektöründe uzun yıllardır görev yapan stedicam operatörü Ömer Belli, ehliyetine el konulmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atladı. Boğaz’da geniş çaplı arama çalışmaları devam ederken Belli’nin yakınları doğrulanmamış ölüm paylaşımlarına tepki gösterdi.
Türkiye’nin dizi ve sinema sektöründe pek çok projede görev almış deneyimli stedicam operatörü Ömer Belli, gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden denize atladı. Olayın, Belli’nin bir trafik kazası sonrası ehliyetine el konulmasından kısa süre sonra yaşandığı öğrenildi. Boğaz’da başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürerken, sosyal medyada dolaşan yanlış bilgi paylaşımları aileyi ve meslektaşlarını endişeye sürükledi.
Edinilen bilgilere göre Ömer Belli, gece saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasının ardından yapılan testte alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu. Bu olaydan birkaç saat sonra uygulamadan çağırdığı bir taksiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne geçti.
İddiaya göre Belli, köprü üzerinde fotoğraf çekmek için taksinin durmasını istedi ancak sürücü bunu kabul etmedi. Aracın hareketine devam etmesi üzerine el frenini çekerek taksiyi durduran Belli, hızla araçtan inerek kendini köprüden aşağı attı.
Dizi ve film dünyasında tanınmış bir stedicam operatörü olan Belli, son olarak Devin Özgür Çınar ve Binnur Kaya’nın rol aldığı 10 Bin Adım dizisinde görev almıştı. Yakın çevresi, Belli’nin işinde mutlu olduğunu ve son dönemde çalışma temposundan memnuniyet duyduğunu aktarıyor.
Olayın ardından deniz polisi, sahil güvenlik ve arama kurtarma ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Henüz Belli’ye ulaşılamazken, arama faaliyetleri hem kıyı hattında hem de deniz dibinde sürüyor.
Steadicam Operatörleri Birliği, sosyal medyada dolaşan “başsağlığı” paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını ve resmi bir ölüm bilgisinin bulunmadığını vurgulayarak vatandaşları uyardı:
“Bu tür paylaşımlar aile için acıyı büyütüyor ve yanlış bilginin yayılmasına yol açıyor. Lütfen doğrulanmamış haberleri paylaşmayalım.”
Kıskanmak dizisinin yönetmeni Nacim Güç’ün sosyal medya üzerinden Belli’nin hayatını kaybettiğini duyuran paylaşımı ise kafa karışıklığına neden oldu. Aile ve meslek birlikleri, bilgi kirliliğine karşı resmi açıklamaların beklenmesi gerektiğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
