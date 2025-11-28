300 Bin TL’lik Taşıt Kredisine Rekor Geri Ödeme: Yeni Rakamlar Açıklandı

Bankaların taşıt kredisi faizlerinde artış trendi devam ediyor. Geçen hafta yüzde 3,02 seviyesinde olan en düşük araç kredisi faizi bu hafta yüzde 3,10’a çıktı. Peki en uygun oranı hangi bankalar sunuyor? 300 bin TL kredi çeken bir vatandaş 24 ayda ne kadar geri ödeme yapacak?
Otomobil sahibi olmak isteyenler için kredi maliyetleri yeniden yükselişe geçti. Bankaların taşıt kredisi faizlerinde bu hafta yapılan güncellemeyle en düşük oran yüzde 3,10 seviyesine çıktı. Faizlerdeki artışın ardından özellikle 300 bin TL gibi sık tercih edilen kredi tutarlarında aylık taksitler hızla yükselirken, toplam geri ödeme tutarı da tüketicilerin bütçesini zorlayacak seviyelere ulaştı. Uzmanlar, kredi koşullarındaki bu hareketliliğin yıl sonuna kadar devam edebileceğini belirterek araç almayı düşünen vatandaşlara “hesapları yeniden gözden geçirin” uyarısında bulunuyor.
Otomobil almak isteyen vatandaşlar bankaların güncel kredi faizlerini yakından takip ederken, araç kredilerinde yeni bir artış daha yaşandı. Türkiye Gazetesi’nin derlediği son verilere göre, bankalar tarafından sunulan en düşük taşıt kredisi faizi bir haftada yüzde 3,02’den yüzde 3,10 seviyesine yükseldi.
Bu artış, hem sıfır hem ikinci el araç almayı planlayan tüketicilerin toplam maliyetini ciddi ölçüde artırıyor.
Bankaların açıkladığı güncel taşıt kredisi faiz oranlarından en düşükleri şöyle sıralanıyor:
Albaraka Türk: %3,10
Kuveyt Türk: %3,10
Türkiye Finans: %3,13
Vakıf Katılım: %3,15
Garanti BBVA: %3,15
Akbank: %3,19
Faiz aralıklarının birbirine yakın olduğu görülürken, oranlardaki küçük farkların bile toplam geri ödemeyi ciddi şekilde etkilediği uzmanlarca vurgulanıyor.
Vatandaşların en çok araştırdığı başlıklardan biri ise kredi çekilmesi halinde aylık taksitlerin ne olacağı. En düşük faiz oranı baz alınarak yapılan hesaplamaya göre:
Kredi tutarı: 300.000 TL
Vade: 24 ay
Faiz oranı: %3,10
Bu verilere göre:
Aylık taksit: 19.737 TL
Toplam geri ödeme: 473.691 TL
Yani tüketici 300 bin TL kredi için 24 ay sonunda yaklaşık 174 bin TL faiz ödemiş oluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
