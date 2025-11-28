BİM 5 Aralık aktüel kataloğu sızdı! Tuşlu Nokia telefon yine raflarda: Fiyatı şaşırttı

5 Aralık 2025 BİM aktüel kataloğu yayımlandı. Bu haftanın en çok dikkat çeken ürünü uygun fiyatıyla öne çıkan tuşlu Nokia cep telefonu oldu. Elektronikten ev tekstiline, mutfak ürünlerinden oyuncaklara kadar onlarca üründe büyük indirim var.

BİM’in merakla beklenen 5 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu belli oldu. Bu hafta özellikle elektronik raflarında dikkat çeken ürünler yer alıyor. Uygun fiyatlı tuşlu telefon arayanların uzun süredir beklediği Nokia cep telefonu yeniden satışa çıkarken; televizyondan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ürünlerine kadar birçok kategoride indirim müşterileri bekliyor. İşte 5 Aralık BİM kataloğunda öne çıkan fırsatlar…

5 ARALIK 2025 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER – ÖNE ÇIKANLAR

Elektronik Ürünler

Nokia Tuşlu Cep Telefonu – 1.790 TL

TCL 65” 4K HDR Google TV – 29.500 TL

Arnica Elektrikli Süpürge – 3.500 TL

Arzum İstasyon Ütü – 3.450 TL

Kablosuz Lisanslı Kulaküstü Kulaklık – 799 TL

Telefon/Tablet Tutucu – 129 TL

Küçük Ev Aletleri

Kumtel Siyah Turbo Ankastre Set – 9.500 TL

Heifer Mini Saç Kurutma Makinesi – 790 TL

Heifer Wag Maşası – 799 TL

Heifer Çay Makinesi – 1.550 TL

Abdullah Efendi Türk Kahve Makinesi – 1.650 TL

Kumtel Buharlı Mop – 1.790 TL

Proware Hızlı Hava Üfleyici – 999 TL

Arnica Blender Seti – 1.750 TL

Heifer Mini Blender – 1.450 TL

Mutfak Ürünleri

Balkabağı Dekorlu Fırın Kabı – 379 TL

Balkabağı Şekilli Kapaklı Kase – 279 TL

Balkabağı Şekilli Tatlı Kaşığı – 179 TL

Bonera Derin Tencere – 529 TL

Bonera Karnıyarık Tencere – 499 TL

Cam Çay Fincan Seti – 269 TL

LAV Cam Kilitli Saklama Kabı – 129 TL

Okyanus Mutfak Gereçleri – 33 TL

Desenli Pasta Tabağı – 299 TL

Desenli Kahve Bardağı – 20 TL

Sütlük – 199 TL

Ev & Temizlik Ürünleri

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası – 99 TL

Su Kovası – 69 TL

Tablet Mop Temizlik Seti – 199 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler – 29 TL

Homendre 3 Bölmeli Ayakkabılık – 1.590 TL

Tekstil Ürünleri

Çift Kişilik Battaniye – 285 TL

DAGİ Kaşkorse 2’li Takım – 599 TL

Kaşe Pantolon – 319 TL

Bere Kadın – 119 TL

Bere Erkek – 99 TL

Peluş Patik – 169 TL

Kapaklı Eldiven – 119 TL

Keçe Terlik – 89 TL

Oyuncaklar & Kırtasiye

Oyuncak Güzellik Masası – 999 TL

Jump Ball Oyunu – 299 TL

Oyuncak Çöp Kamyonu – 299 TL

Oyuncak Yol Seti – 499 TL

Planlayıcı Tarihsiz Defter – 149 TL

Pullu Kilitli Günlük – 199 TL

Geçmeli Kalem – 39 TL

Kabartmalı Sticker Seti – 49 TL

Akrilik Metal Makas – 149 TL

Akrilik Bant Kesici – 129 TL

Akrilik Kalemlik – 169 TL

Şeffaf Pullu Kalem Kutu – 119 TL

Simli 2026 Ajanda – 199 TL

