Anasayfa » Ekonomi » BİM 5 Aralık aktüel kataloğu sızdı! Tuşlu Nokia telefon yine raflarda: Fiyatı şaşırttı

BİM 5 Aralık aktüel kataloğu sızdı! Tuşlu Nokia telefon yine raflarda: Fiyatı şaşırttı

Yayınlanma:
Güncellenme:
Züleyha Karan Yönetici
BİM 5 Aralık aktüel kataloğu sızdı! Tuşlu Nokia telefon yine raflarda: Fiyatı şaşırttı

5 Aralık 2025 BİM aktüel kataloğu yayımlandı. Bu haftanın en çok dikkat çeken ürünü uygun fiyatıyla öne çıkan tuşlu Nokia cep telefonu oldu. Elektronikten ev tekstiline, mutfak ürünlerinden oyuncaklara kadar onlarca üründe büyük indirim var.

BİM’in merakla beklenen 5 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu belli oldu. Bu hafta özellikle elektronik raflarında dikkat çeken ürünler yer alıyor. Uygun fiyatlı tuşlu telefon arayanların uzun süredir beklediği Nokia cep telefonu yeniden satışa çıkarken; televizyondan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ürünlerine kadar birçok kategoride indirim müşterileri bekliyor. İşte 5 Aralık BİM kataloğunda öne çıkan fırsatlar…

5 ARALIK 2025 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER – ÖNE ÇIKANLAR

Elektronik Ürünler

  • Nokia Tuşlu Cep Telefonu – 1.790 TL
  • TCL 65” 4K HDR Google TV – 29.500 TL
  • Arnica Elektrikli Süpürge – 3.500 TL
  • Arzum İstasyon Ütü – 3.450 TL
  • Kablosuz Lisanslı Kulaküstü Kulaklık – 799 TL
  • Telefon/Tablet Tutucu – 129 TL

Küçük Ev Aletleri

  • Kumtel Siyah Turbo Ankastre Set – 9.500 TL
  • Heifer Mini Saç Kurutma Makinesi – 790 TL
  • Heifer Wag Maşası – 799 TL
  • Heifer Çay Makinesi – 1.550 TL
  • Abdullah Efendi Türk Kahve Makinesi – 1.650 TL
  • Kumtel Buharlı Mop – 1.790 TL
  • Proware Hızlı Hava Üfleyici – 999 TL
  • Arnica Blender Seti – 1.750 TL
  • Heifer Mini Blender – 1.450 TL

Mutfak Ürünleri

  • Balkabağı Dekorlu Fırın Kabı – 379 TL
  • Balkabağı Şekilli Kapaklı Kase – 279 TL
  • Balkabağı Şekilli Tatlı Kaşığı – 179 TL
  • Bonera Derin Tencere – 529 TL
  • Bonera Karnıyarık Tencere – 499 TL
  • Cam Çay Fincan Seti – 269 TL
  • LAV Cam Kilitli Saklama Kabı – 129 TL
  • Okyanus Mutfak Gereçleri – 33 TL
  • Desenli Pasta Tabağı – 299 TL
  • Desenli Kahve Bardağı – 20 TL
  • Sütlük – 199 TL

Ev & Temizlik Ürünleri

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası – 99 TL
  • Su Kovası – 69 TL
  • Tablet Mop Temizlik Seti – 199 TL
  • Tek Fiyat Plastik Ürünler – 29 TL
  • Homendre 3 Bölmeli Ayakkabılık – 1.590 TL

Tekstil Ürünleri

  • Çift Kişilik Battaniye – 285 TL
  • DAGİ Kaşkorse 2’li Takım – 599 TL
  • Kaşe Pantolon – 319 TL
  • Bere Kadın – 119 TL
  • Bere Erkek – 99 TL
  • Peluş Patik – 169 TL
  • Kapaklı Eldiven – 119 TL
  • Keçe Terlik – 89 TL

Oyuncaklar & Kırtasiye

  • Oyuncak Güzellik Masası – 999 TL
  • Jump Ball Oyunu – 299 TL
  • Oyuncak Çöp Kamyonu – 299 TL
  • Oyuncak Yol Seti – 499 TL
  • Planlayıcı Tarihsiz Defter – 149 TL
  • Pullu Kilitli Günlük – 199 TL
  • Geçmeli Kalem – 39 TL
  • Kabartmalı Sticker Seti – 49 TL
  • Akrilik Metal Makas – 149 TL
  • Akrilik Bant Kesici – 129 TL
  • Akrilik Kalemlik – 169 TL
  • Şeffaf Pullu Kalem Kutu – 119 TL
  • Simli 2026 Ajanda – 199 TL

Kaynak: Haber Merkezi

