BİM 5 Aralık aktüel kataloğu sızdı! Tuşlu Nokia telefon yine raflarda: Fiyatı şaşırttı

5 Aralık 2025 BİM aktüel kataloğu yayımlandı. Bu haftanın en çok dikkat çeken ürünü uygun fiyatıyla öne çıkan tuşlu Nokia cep telefonu oldu. Elektronikten ev tekstiline, mutfak ürünlerinden oyuncaklara kadar onlarca üründe büyük indirim var.
BİM’in merakla beklenen 5 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu belli oldu. Bu hafta özellikle elektronik raflarında dikkat çeken ürünler yer alıyor. Uygun fiyatlı tuşlu telefon arayanların uzun süredir beklediği Nokia cep telefonu yeniden satışa çıkarken; televizyondan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ürünlerine kadar birçok kategoride indirim müşterileri bekliyor. İşte 5 Aralık BİM kataloğunda öne çıkan fırsatlar…
Elektronik Ürünler
Küçük Ev Aletleri
Mutfak Ürünleri
Ev & Temizlik Ürünleri
Tekstil Ürünleri
Oyuncaklar & Kırtasiye
