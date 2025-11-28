Ailelere müjde! 5.000 TL destek ödemeleri hesaplara yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına ait doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bakan, şimdiye kadar 637 bin anneye toplam 7,2 milyar liralık destek sağlandığını belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kasım ayı doğum yardımı ödemelerine ilişkin merakla beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, aylık desteklerin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını belirterek, Aile Yılı kapsamında güçlendirilen programla birlikte yüz binlerce ailenin ekonomik anlamda desteklendiğini vurguladı. Böylece doğum yardımı uygulaması çerçevesinde bugüne kadar 637 bin anneye toplam 7,2 milyar lira ödeme yapılmış oldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında sürdürülen sosyal destek programları doğrultusunda kasım ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara aktarıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, yapılan son güncellemelerle birlikte ailelere sağlanan desteklerin güçlendirildiğini ve çocuk sahibi ailelerin ekonomik olarak desteklenmesinin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği 2025 Aile Yılı kapsamında doğum desteklerinin artırıldığını hatırlatan Göktaş:
İlk çocuk için: 5.000 TL tek seferlik ödeme
İkinci çocuk için: Aylık 1.500 TL
Üçüncü ve sonraki çocuklar için: Aylık 5.000 TL destek
ödemelerinin verildiğini belirtti.
Doğum yardımlarına ilişkin toplam ödeme hacmine de değinen Bakan Göktaş, şu bilgileri paylaştı:
“Kasım ayı ödemelerini hesaplara geçirdik. Bugüne kadar doğum yardımı programından yararlanan 637 bin anneye toplam 7,2 milyar liralık destek sağladık. Aile kurumunu güçlendiren, çocuk odaklı sosyal destek modellerini kararlılıkla sürdüreceğiz.”
Doğum yardımı programı kapsamında yapılan aylık ödemelerin Halkbank aracılığıyla ailelere ulaştırıldığını belirten Bakan Göktaş, desteklerin çocuk 5 yaşına gelene kadar aralıksız devam edeceğini vurguladı.
Başvuruların ise:
e-Devlet
“ilk öğretmenim ailem” mobil uygulaması
üzerinden alındığını hatırlatan Bakan, ödemelere ilişkin bilgilere de yine aynı uygulama üzerinden erişilebildiğini ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
