Resmi Gazete’de yayımlandı: Suriyelilere sağlık hizmetlerinde ücret dönemi başlıyor

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla, geçici koruma kapsamındaki yabancılar için sağlık hizmetlerinde önemli bir değişikliğe gidildi. 1 Ocak 2026’dan itibaren Suriyeliler de genel sağlık sigortalılarında uygulanan katılım payını ödeyecek.

Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilere yönelik sağlık uygulamalarında kritik bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, bugüne kadar acil ve temel sağlık hizmetlerinde herhangi bir katılım payı ödemeyen geçici korunanlar artık genel sağlık sigortalılarında geçerli olan katılım paylarına tabi olacak. Yeni uygulama, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girerek hem ödeme modelini hem de özel sağlık kuruluşlarına başvuru esaslarını değiştirecek.

GEÇİCİ KORUNANLARA KATILIM PAYI ŞARTI

Geçmiş uygulamada geçici koruma statüsündeki yabancılar, devlet hastanelerinde sunulan temel ve acil sağlık hizmetleri için herhangi bir katkı payı ödemiyordu. Yeni düzenleme ile bu muafiyet sona eriyor.

Artık bu kişilerin aldığı her sağlık hizmeti için SGK’nın genel sağlık sigortalıları için belirlediği tutarlar üzerinden katılım payı tahsil edilecek.

Toplanan katılım payları ise doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na (SYDTF) aktarılacak.

ÖDEME GÜCÜ OLMAYANLARA GERİ AİDE YAPILACAK

Yeni yönetmeliğe göre, maddi durumu yetersiz olduğu tespit edilen geçici korunanların demiş olduğu katılım paylarının, talep edilmesi durumunda sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından geri ödenmesi yapılacak.

Sağlık hizmeti karşılığında sunuculara yapılacak ödemeler ise artık AFAD değil, SYDTF tarafından üçer aylık dönemlerde Sağlık Bakanlığı üzerinden gerçekleştirilecek.

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURU ARTIK SINIRLANDIRILIYOR

Mevcut uygulamada tüm geçici koruma statüsündeki yabancılar, acil durumlar dışında özel hastanelere doğrudan başvuru yapamıyordu.

Yeni düzenleme bu yasağı daraltarak yalnızca “ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenler” için özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuruyu tamamen yasaklıyor.

SGK TARAFINDAN KARŞILANMAYAN HİZMETLER VERİLEMEYECEK

Yeni karar, maddi durumu yetersiz geçici korunanlara SGK kapsamı dışında kalan sağlık hizmetlerinin sunulmasını da yasaklıyor.

Aşı hizmetleri bu düzenlemenin dışında bırakılırken, diğer tüm sağlık hizmetleri ancak SGK’nın belirlediği birim fiyatlar kapsamında karşılanabilecek.

TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN SAYISI

İçişleri Bakanlığı’nın son verilerine göre, 20 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’de geçici koruma statüsünde toplam 2 milyon 375 bin 909 Suriyeli bulunuyor.

En yoğun nüfus ise:

İstanbul: 417.725 kişi

Gaziantep: 333.849 kişi

Şanlıurfa: 197.017 kişi

