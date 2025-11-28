Hafta Sonu Yağmur, Pazartesi Kar! İşte Kar Beklenen 12 Şehir

Meteoroloji, hafta sonundan itibaren Türkiye’de sıcaklıkların hızla düşeceğini ve 12 ilin yeni haftaya karla başlayacağını açıkladı. Batı bölgelerde yağmur etkisini artırırken, iç kesimlerde sis ve pus riskine dikkat çekildi.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sona eriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye, hafta sonuyla birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Batı ve İç Anadolu’da hava sıcaklıkları 10-25 derece arasında değişirken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de kar yağışı kapıda. Yeni haftada 12 il için beyaz örtü uyarısı yapıldı.
MGM verilerine göre özellikle yüksek kesimler olmak üzere, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’da pazartesi gününden itibaren kar yağışı etkili olmaya başlayacak.
Erzurum, Erzincan, Tunceli, Kars, Ağrı ve Malatya başta olmak üzere toplam 12 ilde kar yağışı bekleniyor.
Bugün: Parçalı Bulutlu, Yerel Yağışlar
Cuma günü ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim.
Marmara ve Kıyı Ege: Yerel sağanak ve gök gürültülü yağış
İç Anadolu: Sabah ve gece pus–sis
Doğu Anadolu: Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali
Cumartesi: Yağış Batıya Kayacak
Hafta sonunun ilk günü parçalı bulutlu hava etkili olurken, öğleden sonra özellikle Batı Karadeniz ve Marmara’da aralıklı yağmur bekleniyor.
Meteorolojiye göre pazar günü ülke genelinde yağış görülecek.
Bu süreçte sıcaklıklar belirgin biçimde düşecek:
Doğu illerinde kar yağışı
Batı bölgelerinde kesintisiz yağmur
Karadeniz’de orta kuvvette rüzgâr
1 Aralık Pazartesi günü itibarıyla soğuk hava dalgası şiddetini artıracak.
Kar yağışı beklenen illerden bazıları:
Erzurum
Erzincan
Kars
Ardahan
Ağrı
Malatya
Tunceli
Bingöl
Bitlis
Van
Muş
Bayburt
Marmara’da ise yağmur hava sıcaklığını 6-10 derece arasında düşürecek.
Yeni haftanın ikinci gününde,
Ege, Akdeniz ve Marmara: Güneşli
İç ve Doğu Anadolu: Yoğun sis
Karadeniz: Bulutlu ve yer yer yağışlı hava
beklenecek.
