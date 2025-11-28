Kadıköy Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Genel » Hafta Sonu Yağmur, Pazartesi Kar! İşte Kar Beklenen 12 Şehir

Hafta Sonu Yağmur, Pazartesi Kar! İşte Kar Beklenen 12 Şehir

Yayınlanma:
Tuncay Keskin Yönetici
Hafta Sonu Yağmur, Pazartesi Kar! İşte Kar Beklenen 12 Şehir

Meteoroloji, hafta sonundan itibaren Türkiye’de sıcaklıkların hızla düşeceğini ve 12 ilin yeni haftaya karla başlayacağını açıkladı. Batı bölgelerde yağmur etkisini artırırken, iç kesimlerde sis ve pus riskine dikkat çekildi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sona eriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye, hafta sonuyla birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Batı ve İç Anadolu’da hava sıcaklıkları 10-25 derece arasında değişirken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de kar yağışı kapıda. Yeni haftada 12 il için beyaz örtü uyarısı yapıldı.

KAR YAĞIŞI YAKLAŞIYOR

MGM verilerine göre özellikle yüksek kesimler olmak üzere, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’da pazartesi gününden itibaren kar yağışı etkili olmaya başlayacak.
Erzurum, Erzincan, Tunceli, Kars, Ağrı ve Malatya başta olmak üzere toplam 12 ilde kar yağışı bekleniyor.

Bugün: Parçalı Bulutlu, Yerel Yağışlar

Cuma günü ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim.

Marmara ve Kıyı Ege: Yerel sağanak ve gök gürültülü yağış

İç Anadolu: Sabah ve gece pus–sis

Doğu Anadolu: Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali

Cumartesi: Yağış Batıya Kayacak

Hafta sonunun ilk günü parçalı bulutlu hava etkili olurken, öğleden sonra özellikle Batı Karadeniz ve Marmara’da aralıklı yağmur bekleniyor.

PAZAR: HAVA TAMAMEN SOĞUYOR

Meteorolojiye göre pazar günü ülke genelinde yağış görülecek.
Bu süreçte sıcaklıklar belirgin biçimde düşecek:

Doğu illerinde kar yağışı

Batı bölgelerinde kesintisiz yağmur

Karadeniz’de orta kuvvette rüzgâr

PAZARTESİ: 12 ŞEHİR KARA UYANACAK

1 Aralık Pazartesi günü itibarıyla soğuk hava dalgası şiddetini artıracak.
Kar yağışı beklenen illerden bazıları:

Erzurum

Erzincan

Kars

Ardahan

Ağrı

Malatya

Tunceli

Bingöl

Bitlis

Van

Muş

Bayburt

Marmara’da ise yağmur hava sıcaklığını 6-10 derece arasında düşürecek.

SALI: BATIDA GÜNEŞ, İÇ KESİMLERDE YOĞUN SİS

Yeni haftanın ikinci gününde,

Ege, Akdeniz ve Marmara: Güneşli

İç ve Doğu Anadolu: Yoğun sis

Karadeniz: Bulutlu ve yer yer yağışlı hava
beklenecek.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

MODOKO Başkanı Koray Çalışkan: “Bütçe Açığında İzlenecek Yol, Kur Hesaplama Yönteminde Değişiklik”
Ekonomi
28 Kasım 2025
MODOKO Başkanı Koray Çalışkan: “Bütçe Açığında İzlenecek Yol, Kur Hesaplama Yönteminde Değişiklik”

Türkiye mobilya sektörü, hammadde açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. İthal girdisi yok denecek kadar az ve 500 bin kişiye istihdam sağlıyor. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, sektörün ihracat pazar payını ve üretim gücünü korumak, sektörün rekabet gücünü artırmak için kur hesaplama yönteminin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan ve son […]

18 yaşındaki Neslinur neden öldü? İncelemede şoke eden gaz bulgusu!
Genel
27 Kasım 2025
18 yaşındaki Neslinur neden öldü? İncelemede şoke eden gaz bulgusu!

Muğla Seydikemer’de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan üç kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetti. İlk şüphe gıda zehirlenmesiydi ancak AFAD ve bilirkişiler evde yaptıkları incelemelerde “türü belirlenemeyen” bir gaza rastladı. Olayın gerçek nedeni Ankara’dan gelecek uzman ekibin incelemesiyle netleşecek. Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yaşanan şüpheli ölüm vakası, yapılan teknik incelemelerle bambaşka bir boyuta taşındı. Yediği yemekten zehirlendiği […]

Ehliyet sınıflarında büyük değişiklik mi geliyor? A–B–C–D–E geçişlerinde o şart kalkabilir!
Genel
27 Kasım 2025
Ehliyet sınıflarında büyük değişiklik mi geliyor? A–B–C–D–E geçişlerinde o şart kalkabilir!

12. Yargı Paketi kapsamında ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiren kritik bir düzenleme gündemde. A, B, C, D ve E sınıfı ehliyetler arasında geçişi zorlaştıran şartın kaldırılması planlanıyor. Düzenleme hayata geçerse sürücüler ek yükümlülüklere gerek kalmadan yeterlilik sınavıyla üst sınıf ehliyet alabilecek. Ehliyet sınıfları arasındaki geçişleri kökten değiştirecek yeni düzenleme için geri sayım başladı. Meclis’e sunulması beklenen […]

Papa 14. Leo’nun Türkiye rotası neden İznik’e uzandı? Tarihi ziyaretin perde arkası
Genel
27 Kasım 2025
Papa 14. Leo’nun Türkiye rotası neden İznik’e uzandı? Tarihi ziyaretin perde arkası

Katolik dünyasının yeni lideri Papa 14. Leo, göreve başladıktan sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiriyor. Programın merkezinde ise Hristiyanlık tarihini şekillendiren Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı için düzenlenen özel anma bulunuyor. Papa’nın Ankara, İstanbul ve özellikle İznik’e yapacağı ziyaret önemli mesajlar taşıyor. Katolik Kilisesi’nin yeni seçilen ruhani lideri Papa 14. Leo, uluslararası ilk ziyaretini […]

HGS kabusu büyüyor: Bakiye var, tahsilat yok! Ceza ise katlanıyor!
Genel
27 Kasım 2025
HGS kabusu büyüyor: Bakiye var, tahsilat yok! Ceza ise katlanıyor!

HGS’de son dönemde artan sistem hataları sürücüleri çileden çıkardı. Bakiye olmasına rağmen ücretin çekilmemesi, geçişlerin ihlal olarak görünmesi ve ceza tutarlarının katlanarak binlerce liraya ulaşması büyük tepki topladı. Bir sürücünün 16 TL’lik borcunun 30 bin TL’ye yükselmesi ise tartışmaları alevlendirdi. Türkiye’de otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), son haftalarda yoğun şikâyetlerle gündeme […]

Böcek ailesinin ölümündeki gerçek ortaya çıktı: Adli Tıp kesin nedeni açıkladı
Genel
26 Kasım 2025
Böcek ailesinin ölümündeki gerçek ortaya çıktı: Adli Tıp kesin nedeni açıkladı

İstanbul’da tatil için konakladıkları otelde peş peşe fenalaşan ve günler içinde arka arkaya hayatını kaybeden Böcek Ailesi’nin ölüm nedeni kesinleşti. Adli Tıp Kurumu, ölümün gıda zehirlenmesinden değil, ‘böcek ilacı zehirlenmesinden’ kaynaklandığını belirledi. İstanbul’da yaşanan ve günlerce Türkiye’nin gündemini meşgul eden trajik olayda yeni bir gelişme yaşandı. Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Böcek Ailesi’nin konakladıkları otelde rahatsızlanarak […]

12:30, 28 Kasım 2025
Demirtaş dosyasında yeni gelişme: Tahliye beklentisi sürerken yeni dava gündeme geldi
11:30, 28 Kasım 2025
Galatasaray’dan derbi öncesi rekor motivasyon hamlesi: 1 milyon euro prim kararı
10:52, 28 Kasım 2025
Resmi Gazete’de yayımlandı: Suriyelilere sağlık hizmetlerinde ücret dönemi başlıyor
22:30, 27 Kasım 2025
Beşiktaş’tan devre arasında büyük sürpriz! David Alaba için resmi hamle geliyor
21:23, 27 Kasım 2025
Altında Çarpıcı Çıkış! İslam Memiş: “Bu şart olmadan altın almayı düşünmem”
20:30, 27 Kasım 2025
Teknoloji pazarında deprem: iPhone Air’a ilgi düşünce rakipler üretimi askıya aldı
19:30, 27 Kasım 2025
İstanbul’un göbeğinden köy hayatına: Elif Boyner tasavvufa yönelip, köye yerleşti!
18:30, 27 Kasım 2025
Başkan bombayı patlattı: Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma transfer oluyor!