Hafta Sonu Yağmur, Pazartesi Kar! İşte Kar Beklenen 12 Şehir

Meteoroloji, hafta sonundan itibaren Türkiye’de sıcaklıkların hızla düşeceğini ve 12 ilin yeni haftaya karla başlayacağını açıkladı. Batı bölgelerde yağmur etkisini artırırken, iç kesimlerde sis ve pus riskine dikkat çekildi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sona eriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye, hafta sonuyla birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Batı ve İç Anadolu’da hava sıcaklıkları 10-25 derece arasında değişirken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de kar yağışı kapıda. Yeni haftada 12 il için beyaz örtü uyarısı yapıldı.

KAR YAĞIŞI YAKLAŞIYOR

MGM verilerine göre özellikle yüksek kesimler olmak üzere, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’da pazartesi gününden itibaren kar yağışı etkili olmaya başlayacak.

Erzurum, Erzincan, Tunceli, Kars, Ağrı ve Malatya başta olmak üzere toplam 12 ilde kar yağışı bekleniyor.

Bugün: Parçalı Bulutlu, Yerel Yağışlar

Cuma günü ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim.

Marmara ve Kıyı Ege: Yerel sağanak ve gök gürültülü yağış

İç Anadolu: Sabah ve gece pus–sis

Doğu Anadolu: Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali

Cumartesi: Yağış Batıya Kayacak

Hafta sonunun ilk günü parçalı bulutlu hava etkili olurken, öğleden sonra özellikle Batı Karadeniz ve Marmara’da aralıklı yağmur bekleniyor.

PAZAR: HAVA TAMAMEN SOĞUYOR

Meteorolojiye göre pazar günü ülke genelinde yağış görülecek.

Bu süreçte sıcaklıklar belirgin biçimde düşecek:

Doğu illerinde kar yağışı

Batı bölgelerinde kesintisiz yağmur

Karadeniz’de orta kuvvette rüzgâr

PAZARTESİ: 12 ŞEHİR KARA UYANACAK

1 Aralık Pazartesi günü itibarıyla soğuk hava dalgası şiddetini artıracak.

Kar yağışı beklenen illerden bazıları:

Erzurum

Erzincan

Kars

Ardahan

Ağrı

Malatya

Tunceli

Bingöl

Bitlis

Van

Muş

Bayburt

Marmara’da ise yağmur hava sıcaklığını 6-10 derece arasında düşürecek.

SALI: BATIDA GÜNEŞ, İÇ KESİMLERDE YOĞUN SİS

Yeni haftanın ikinci gününde,

Ege, Akdeniz ve Marmara: Güneşli

İç ve Doğu Anadolu: Yoğun sis

Karadeniz: Bulutlu ve yer yer yağışlı hava

beklenecek.

