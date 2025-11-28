MODOKO Başkanı Koray Çalışkan: “Bütçe Açığında İzlenecek Yol, Kur Hesaplama Yönteminde Değişiklik”

Türkiye mobilya sektörü, hammadde açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. İthal girdisi yok denecek kadar az ve 500 bin kişiye istihdam sağlıyor. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, sektörün ihracat pazar payını ve üretim gücünü korumak, sektörün rekabet gücünü artırmak için kur hesaplama yönteminin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan ve son 25 yılda ihracatta büyük bir ivme yakalayan mobilya sektörü, ihracatta ve iç pazarda hareketliliğin sağlanması için adımlar atılmasını bekliyor. MODOKO’nun Başkanı Koray Çalışkan, bütçe görüşmelerinin yoğunlaştığı bu günlerde, ekonomik şartların ağırlığını en fazla hisseden kesimlerden biri olarak; ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmaların temel nedenlerinden biri olan bütçe açığı ve buna bağlı artan faiz yükünün hafifletilmesi adına, merkezi ve yerel yönetimlerin tasarruf tedbirlerini benimseyerek denk bütçe hedefi doğrultusunda kararlı adımlar atılmasını talep ediyor. Kur hesaplamalarına dikkat çeken Çalışkan, “1 yıl önce bin dolara ihraç ettiğimiz ürünü bugün 1084 dolara ihraç ediyoruz. Bu ihracatçının ve üreticinin rekabet gücünü kaybetmesine neden oluyor. Kur hesaplamalarında yurt içi enflasyon oranında kur artışının yapılıp ABD enflasyonunun hesaptan çıkarılması gerekmektedir. Bu yöntemi benimsersek dövizde sürekli aşağı yukarı oynaklık olmaz. İhracatçının yurt dışındaki firmalarla sağlıklı ve uzun ömürlü ilişki kurmasını, yani istikrarlı bir fiyat sağlamasını mümkün kılar. Mevcut sistemde maliyetlerimiz dolar bazında sürekli yukarı aşağı oynadığı için ihracatçı, öngörülemezlik içinde. Bütçe görüşmelerinin yapıldığı bu günlerde, ekonomik şartların ağırlığını en fazla hisseden kesimlerden biri olarak; ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmaların temel nedenlerinden biri olan bütçe açığı ve buna bağlı artan faiz yükünün hafifletilmesi büyük önem taşıyor” dedi.
Üretim gücümüzü sürdürülebilir kılmalıyız
Küresel rekabet ortamında, özellikle Çin gibi ülkelerin düşük üretim maliyetleriyle dünya pazarlarındaki etkisini artırdığına dikkat çeken Çalışkan, Türkiye’nin mobilya sektöründe üretim maliyetlerini düşürmek için otomasyon sistemlerine geçiş yapması ve bu alandaki yeniliklere ağırlık vermesi gerektiğini ifade etti. Bu sistemlere geçişte başlangıç maliyetlerinin yüksek olduğunu belirten Koray Çalışkan, “Örneğin; Mısır’da asgari ücret şu an 147 dolar, Türkiye’de ise 522 dolar. Mısır’a göre 3 kat daha pahalıyız. Mobilya emek yoğun bir sektör. Bu nedenle 100 kişinin çalıştığı fabrika sayısını 20-30 kişiye düşürebilmek adına otomasyon süreçlerini güçlendirmemiz gerekiyor. Türkiye’de 100 kişiyle yapılan işi Çin’de 40 kişiyle yapabiliyorlar. Üretim maliyetleri bizden çok daha düşük. Ancak teknolojik üstünlük sayesinde başarı yakalayabiliyor. Bu firmaların üretimden vazgeçip Çin’den ithalat yapmalarına sebep olacak. Eğer bu gidiş durdurulmazsa, sanayi tabanımız hızla eriyecek ve Türkiye imalat gücünü kaybetmeye başlayacak” dedi. En çok cari fazla veren sektörlerden biri olan mobilya sektörünün zor bir dönemden geçtiğini, konkordato ilan eden sektörler arasında 3. sırada yer aldığını ve sektörün korunarak ithalatçı konuma düşmesinin önlenmesi gerektiğini ifade eden MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, “2025 için söylenebilecek en güzel söz artık bitiyor olması. 2026 ve sonrasında bütçede cari açığın aynı şekilde devam etmesi, Türkiye ekonomisinin ileri vadede toparlanmasının çok mümkün olmadığını gösteriyor. Cari açığın kapanmıyor olması, ekonomik görünüm açısından bizleri umutsuzluğa sürüklüyor” açıklamalarında bulundu.
