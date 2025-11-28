Meteoroloji uyarıyor! Türkiye kışa geri dönüyor: 1 Aralık’ta kar alarmı verilen 13 il açıklandı

Meteoroloji, hafta sonuyla birlikte Türkiye genelinde sert hava değişiminin başlayacağını duyurdu. Pazartesi günü 13 ilde kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. İstanbul’da sıcaklıklar 5 derecenin bir anda altına düşecek, birçok bölgede fırtına ve sağanak bekleniyor.
Türkiye yeni haftaya kış şartlarının ağırlığıyla giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminleri, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonundan itibaren hızla düşeceğini ve bazı kentlerde kar yağışının geri döneceğini gösteriyor. 1 Aralık Pazartesi günü, özellikle doğu illerinde etkili olacak yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların tedbirli olması çağrısı yapıldı.
Meteoroloji raporlarına göre Cuma gününden itibaren Türkiye genelinde hava bulutlanacak, birçok bölgede sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü yağış görülecek.
İBB AKOM’un açıklamasına göre hafta boyunca 20 derecelerde seyreden sıcaklıklar Cumartesi günü aralıklı yağmurlarla birlikte 15 derecenin altına düşecek.
Asıl soğuk hava dalgası Pazar akşamı Marmara’ya giriş yapacak.
İstanbul için kar beklentisi zayıf olsa da bazı yüksek kesimlerde karla karışık yağmur tahmin ediliyor.
Meteoroloji’nin paylaştığı son verilere göre Pazartesi günü 13 ilde kar ve karla karışık yağmur görülecek. Kar yağışının etkili olacağı iller şöyle:
Erzurum, Van, Kars, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı, Ardahan, Bayburt
Bu illerde kar yağışının zaman zaman yoğunlaşarak ulaşımı aksatabileceği belirtiliyor.
Ani sıcaklık düşüşü ve kar yağışının etkisiyle:
Özellikle Doğu Anadolu’da yaşayanların kışlık ekipman, kış lastiği ve ısınma güvenliği konularında hazırlıklı olmaları istendi.
Kaynak: Haber Merkezi
