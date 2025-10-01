Kadıköy’de Cumhuriyet Kadınlarının Gücü Sergilendi

İstanbul ve Kartal Erzurumlular Vakfı Kadın Kolları tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Kadınları Sergisi”, Cumhuriyet’in kadınlara kazandırdığı hakları, değerleri ve kadınların Cumhuriyet’e kattığı büyük gücü sanatın diliyle bir kez daha gözler önüne serdi.

Cumhuriyet’in 102. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen sergi, yoğun katılım ve büyük beğeni topladı. Sergide, kadınların toplumsal hayattaki yükselişi, eğitimden bilime, sanattan sosyal hayata kadar birçok alandaki başarıları; resimler, fotoğraflar ve özel tematik çalışmalarla sanatseverlere sunuldu.

Programda konuşan İstanbul Erzurumlular Vakfı Kadın Kolları Başkanı Neslihan Arzu Keteci, Cumhuriyet’in kadınların toplumsal konumunu güçlendiren en büyük kazanım olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil; kadının adı, kimliği ve özgürlüğüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, Cumhuriyetle birlikte kadınlarımız eğitimde, sosyal hayatta, yönetimde ve üretimde söz sahibi olmuş, milletimizin geleceğinde aktif rol almıştır. Bugün burada hem Cumhuriyet’in kadınlara kazandırdığı değerleri hem de kadınlarımızın Cumhuriyet’e kattığı gücü sanatla taçlandırıyoruz.”

Katılımcılar, sergi alanını gezerek eserleri büyük bir ilgiyle inceledi ve Cumhuriyet’in aydınlık yüzünün en güçlü örneği olan Türk kadınının tarih sahnesindeki yerini bir kez daha hissetti.

Etkinlik sonunda Kadın Kolları üyeleri, emeği geçen sanatçılara ve misafirlere teşekkür ederek, kültürel üretimin ve kadın dayanışmasının önemine vurgu yaptı.

Sergi, belirlenen tarihe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Galeri