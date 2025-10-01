KADIKÖYLÜ YAZAR AYDAN AY’DAN YENİ KİTAP

Kadıköylü yazar Aydan Ay’ın deneme türündeki kitabı “Harflerin Fısıltısı”, Artshop Yayınevi etiketiyle çıktı. Yazın dünyamıza ilişkin 21 yazıdan oluşan kitabın kapak tasarımı Vedat Akdamar’a ait olup, 128 sayfa.

Okuru hem düşünceye hem duygunun sessiz derinliklerine davet eden yazılardan bazıları “Edebiyat ve Öykü”, “Edebiyat ve Sonbahar”, “Edebiyat Ruhu İsyan ve Direniştir”, “Edebiyat ve Haydarpaşa Garı”, “Şapkası Çiçekle Dolu Şair Cemal Süreya”, “Mizahın Ulu Çınarı: Aziz Nesin” ve “Yarım Kalmış Türkü: Sevgi Soysal” başlıklarını taşıyor. Özetle “Harflerin Fısıltısı” insanı, sevgiyi, bilinci ve duyarlılığı çoğaltıyor.

Yeni kitabının üç yıllık bir araştırmanın ve emeğin sonucu olarak ortaya çıktığını belirten Aydan Ay, “Kitabımı oluşturan denemeleri, geçmişte bıraktığım acı-tatlı anıları yansıtması bakımından önemli ve anlamlı buluyorum. Çünkü onların birçoğunda edebiyat dünyamızın tanıdık simaları var. Okurlarımı sözcüklerin, anıların ve duyguların büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkarmayı amaçladım. Umarım başarmışımdır” şeklinde konuştu.

“Harflerin Fısıltısı”nın arka kapak yazısı özetle şöyle:

Anne ve babamın görevleri nedeniyle Siirt’ten Erzincan’a, yerleştik… Daha doğrusu babamın görevi nedeniyle sürgüne gönderilmesi… İki yıl yaşadığımız Erzincan’ı çok sevmiştim. O zamanlar Kemah Cumhuriyet Savcısı Şiar Yalçın ve hayat arkadaşı Remide Hanım, hafta sonları Kemah’tan Erzincan’a bize gelirlerdi. Remide Hanım’la çok güzel bir arkadaşlığımız başlamıştı. Uzun yıllar Paris’te yaşamış ve Fransız kültürüyle yetişmiş, hayranlık duyduğum bir insandı… Derslerime yardımcı olur, bunun yanı sıra bana Fransızca öğretirdi. Birlikte Fransızca şarklar dinler ve Fransız filmleri izlerdik. Çocuğu yoktu, beni kendi kızı gibi seviyordu. Hafta sonları onun yolunu gözlerdim. Pencere önünde oturarak yoldan geçen arabalara bakardım. Remide geldi, Remide gelecek diye…

“Harflerin Fısıltısı”, Aydan Ay’ın kaleminin sürükleyiciliği ve şiirsel anlatımıyla kendisini okutturacak bir kitap. Seçkin kitap evlerinden ve online kitap satış sitelerinden temin etmek mümkün.

