Tüketici Mahkemelerinin Yükünü Hafifleten Hakem Heyetlerinin Sayısı Neden Azaltılıyor?

Başlangıçta 1.011 adet olan Tüketici Hakem Heyeti sayısının 2018 yılında 211’e düşürülmesiyle tüketiciler hak arama sürecinde olumsuz etkilenmişlerdi. Bugün var olan 211 adet Tüketici Hakem Heyeti yıllık ortalama 750.000 adet civarında uyuşmazlığı karara bağlamaktadır.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 66. maddesinde yer alan Tüketici Hakem Heyetleri; il ve ilçelerde tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan kaynaklı uyuşmazlıklara çözüm üretmesi için, Tüketici Mahkemesine gitmeden ara çözüm mekanizması modeli oluşturulmuştu. Bu model dünyada bir ilk ve örnek olma özelliği de taşımaktadır.

Tüketici Mahkemelerinin iş yükünü önemli ölçüde hafifleten bu uygulama aynı zamanda tüketicilerin 3-6 ay gibi kısa sürede hak aramasına/almasına olanak sağlarken; gerekçesi anlaşılamayan bir kararla Büyükşehirlerde görev yapan hakem heyetlerinin sayısını önemli ölçüde azaltma yoluna gidilmiştir.

Alınan kararda; tüketici hakem heyetleri tarafından sunulan hizmetin kalitesinin artırılması, kurumsal yapısının geliştirilmesi, uygulamalarda yeknesaklığın ve ihtisaslaşmanın sağlanması, usul ekonomisi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması gibi gerekçeler belirtilmişse de bunlar kabul edilebilir değildir. Bu azaltma nedeniyle tüketicilerimizin hak arama süreci uzayacak ve mağduriyetler giderek artacaktır. Hak aramanın yerelleşmesinde dünyaya örnek olan bu uygulamada yapılacak yeni düzenlemenin yaratacağı toplumsal zarar düşünülmemiştir.

Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün 18.09.2025 tarihli bakan oluru alındığı belirtilen yazısıyla, Ülkemizdeki 30 Büyükşehirden, öncelikli olarak 19 Büyükşehirin il ve ilçelerinde görev yapan 64 adet Tüketici Hakem Heyetinden 45 adedi yıl sonuna kadar kapatılıp 4 yeni THH açılarak 19 ilde sadece 23 Tüketici Hakem Heyetinin faaliyet göstermesi kararı alınmıştır. Diğer 11 Büyükşehirde faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyetlerinin sayısının azaltılması da 2026 yılı içerisinde planlandığı anlaşılmaktadır.

Buradan çıkan sonuç; ülke düzeyinde faaliyet gösteren 211 olan Tüketici Hakem Heyeti sayısının Ticaret Bakanlığı tarafından 90-95 adete indirme hedefidir.

Ülkemizde, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunla tüketicinin korunması görevi verilen Raportör, Bilirkişi ve Tüketici Bilgi Sisteminden kaynaklı giderek artan sorunları yıllardır çözemeyen/çözmeyen Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bu uygulamayla neleri amaçlamaktadır?

Tüketicilerin kolay ve kısa sürede hak arayabildikleri ve Tüketici Mahkemelerinin yükünü önemli ölçüde azaltan Tüketici Hakem Heyetlerinin hangi bakış açısıyla azaltıldığı tarafımızca anlaşılamamıştır.

Konuyla ilgili Tüketici Örgütlerine bilgi verilmeden, görüşümüz alınmadan başlatılan bu haksız uygulama tüketicilere dayatılan bir oldu bittidir.

Tüketicilerin hak ve çıkarlarına aykırı olan, Tüketici Hakem Heyetlerinin sayısının azaltılmasını tüketiciler olarak kabul etmiyoruz.

Tüketiciler adına, hak arama sürecindeki erişilebilir, hızlı ve ücretsiz olan bu uygulamadan vazgeçmeyeceğiz.

Tüketici Örgütleri olarak Ticaret Bakanlığı yetkililerini UYARIYORUZ; BU YANLIŞ UYGULAMADAN VAZGEÇİNİZ!

1-TÖK – Tüketici örgütleri Konfederasyonu

2-TÜKON – Tüketiciler Konfederasyonu

3- TÜKONFED – Tüketici Konfederasyonu

4 – TESKON – Tesis Yöneticileri ve Tüketiciler Konfederasyonu

5 – TÜDEF – Tüketici Dernekleri Federasyonu

6 – TÖF – Tüketici Örgütleri federasyonu

7 – TÜÇEDEF – Tüketici ve Çevre Hakları Federasyonu

8 – TÜRFED – Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Federasyonu

9 – BTF – Birleşik Tüketiciler Federasyonu

10 – ÇETÜF – Çevre ve Tüketici Federasyonu

11 – TŞF – Tüketici Şikayetleri Federasyonu

12 – TÜRKADIN – Kadın Federasyonu

13 – STF – Sivil Toplum Federasyonu

14 – TİTEF – Tüketiciler Engelliler ve Sosyal Hizmetler Federasyonu

15 – TEDFED – Tüketicinin Etik Değerler Federasyonu

16 – TÜKODER – Tüketiciye Koruma Derneği

17 – TÜKDER – Tüketicileri Koruma Derneği

18 – THD – Tüketici Hakları Derneği

19 – Tüketici Birliği Derneği

20 – TÜKDES – Tüketici Sorunları Derneği

21 – BTD – Bursa Tüketiciler Derneği

22 – ESTÜKDER – Eskişehir Tüketicileri Koruma ve Dayanışma Derneği

23 – TÜBİDER – Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği

24 – ADTÜKDER – Adana Tüketicileri Koruma ve dayanışma derneği

25 – BURTÜKODER – Burdur Tüketicileri Koruma Derneği

26 – TÜKOBİR – Tüketici Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği

27 – BİLTÜDER – Bilinçli ve Örgütlü Tüketiciler Derneği

28 – TÜDADER – Tüketici Dayanışma Derneği

29 – THD – Tüketici Hukuku Derneği

30 – BTD – Sarıyer Bilinçli Tüketici Derneği

31 – TÜDED – Tüketiciye Destek Derneği

32 – TOGEL – Toplumsal gelişim, Kültür ve Tüketici Hakları Derneği

33 – KTD – Kayseri Tüketici Derneği

34 – KTD Keçiören Tüketici Derneği

35 – TÜRÇED – Tüketici Hakları ve Çevreyi Koruma Derneği

36 – TÜMER – Tüketici Hakları Merkezi Derneği

37 – Tüketiciyi Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Derneği

38 – Tüketici ve Kadın Hakları Derneği

39 – Tüketici Hakları Mağdurları Derneği

40 – TÜDİYAD – Tüketici Diyaloğu Derneği

41 – DTHD – Dünya Tüketici Hakları Derneği

42 – TÜGED – Tüketici Hakları ve Turizm Geliştirme Derneği

43 – TBD – Tüketici Basın Derneği

44 – Tüketici Hareketi Derneği

45 – BESAM- Bilgi Eğitim Tüketici Hakları ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

46 – UTD – Uluslararası Tüketici Hakları Derneği

47 – TÜDER – Tüketiciler Derneği

48 – Büyükçekmece Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme Derneği

49- Tüko-Der. Tunceli Tuketici Hakları ve Tüketiciyi Koruma Derneği

50 – Tüketici Başvuru Merkezi

51 – TESODER – Tüketicinin Emlak Sorunları Derneği

52 – TEVDER – Tüketicinin Enerji Verimliliği Derneği

53 – TÜSKAD – Tüketicinin Sağlıklı ve Kaliteli Gıda Hakları Derneği

54 – ULAŞIMDER – Güvenli Ulaşım ve Tüketici Hakları Derneği

55 – BANKSODER – Banka Sorunları Derneği

56 – Bilişim Mağdurları ve Tüketici Derneği

57 – ESODER – Eğitim Sorunları Derneği

58 – SİSODER – Sigorta Sorunları Derneği

59 – TÜSOYAD – Tüketici Sorunları Derneği